Копа Судамерикана 2021
Тальерес Кордоба
0:1
Конец матча
Брагантино
4' Желтая карточкаКандидо Луан
26' Желтая карточкаСилва Адерлан
0:1
28' ГолHelio Junio
34' Желтая карточкаLeo Ortiz
37' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
62' Желтая карточкаФрагапане Франко
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
18
Майкл
Сантос
29
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Майкл СантосНападающий
- Запасные игроки
-
34 Jose RomeroВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Joel SonoraПолузащитник
-
32 Маури ХосеПолузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
36 Ignacio Lago
-
11 Matias Sosa
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кандидо ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
- Полузащитник
-
27 Уртадо ХанНападающий
-
-
28 Tomas Cuello
-
33 Pedrinho VI4
-
5 Jadson 3
-
-
19 Chrigor
-
26 Weverson2
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
4'
26'
28'
0:1
34'
46'
62'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрагапане Франко
|1
|0.2
|2.
|Diego Valoyes
|1
|0.2
|3.
|Nahuel Tenaglia
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Итало Хосе
|1
|0.2
|2.
|Бруно Фабрисио
|1
|0.2
|3.
|Artur Guimaraes
|1
|0.2
|4.
|Helio Junio
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Carlos Auzqui
|2
|0
|2.
|Francis Mac Allister
|2
|0
|3.
|Piero Hincapie
|2
|0
|4.
|Эррера Гидо
|1
|0
|5.
|Фрагапане Франко
|1
|0
|6.
|Рафа II
|1
|0
|7.
|Nahuel Tenaglia
|1
|0
|8.
|Federico Navarro
|1
|0
|9.
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|1
|1
|2.
|Helio Junio
|2
|0
|3.
|Эвангелиста Лукас
|0
|1
|4.
|Силва Адерлан
|1
|0
|5.
|Бруно Фабрисио
|1
|0
|6.
|Artur Guimaraes
|1
|0
|7.
|Cleiton Schwengber
|1
|0
|8.
|Claudinho III
|1
|0
|9.
|Tomas Cuello
|1
|0
|10.
|Leo Ortiz
|1
|0
|11.
|Кандидо Луан
|1
|0
|12.
|Jadson 3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|Брагантино
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =7 -5Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Велес Сарсфилд Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Рафаэла Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана
Брагантино Последние 20 матчей: +10 =5 -5Брагантино 1:1 Понте-Прета Брагантино 0:1 Палмейрас Брагантино 2:0 Эмелек Ботафого 1:1 Брагантино
Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Брагантино 1:1 Сантос Эмелек 3:0 Брагантино Брагантино 0:0 Ферровиария Брагантино 2:1 Депортес Толима Брагантино 2:0 Понте-Прета Брагантино 2:1 Мирасол Интер Лимейра 0:2 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Брагантино Сан-Бенту 1:2 Брагантино Луверденсе 1:2 Брагантино Мирасол 2:3 Брагантино Брагантино 2:1 Санту-Андре Гуарани Асунсьон 1:1 Брагантино Сан-Каэтано 0:2 Брагантино Брагантино 0:0 Коринтианс
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брагантино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|2.
|Эмелек
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Тальерес Кордоба
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|4.
|Депортес Толима
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Эмелек
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Депортес Толима
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмелек
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|2.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Брагантино
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|4.
|Депортес Толима
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пеньяроль II
|Agustin Alvarez
|6
|0
|0
|2.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|4.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|4
|1
|0
|5.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|2
|2
|2.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|3.
|12 де Октубре
|Francisco Manenti
|2
|1
|4.
|Палестино
|Vicente Fernandez2
|2
|1
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Cingolani
|2
|1