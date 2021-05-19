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Копа Судамерикана 2021

2021
Тальерес Кордоба
0:1
Конец матча
Брагантино
0'
4' Желтая карточка
Кандидо Луан
26' Желтая карточка
Силва Адерлан
0:1
28' Гол
Helio Junio
34' Желтая карточка
Leo Ortiz
37' Желтая карточка
Francis Mac Allister
62' Желтая карточка
Фрагапане Франко
90'+6
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
4
Piero
Hincapie
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
16
Francis
Mac
Allister
20
Фрагапане
Франко
28
Carlos
Auzqui
21
Angelo
Martino
18
Майкл
Сантос
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Бруно
Фабрисио
3
Leo
Ortiz
6
Эдимар
Куритиба
29
Кандидо
Луан
7
Artur
Guimaraes
16
Рамирес
Эрик
II
10
Claudinho
III
11
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
Тальерес Кордоба
Брагантино

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрагапане Франко 1 0.2
2. Diego Valoyes 1 0.2
3. Nahuel Tenaglia 1 0.2
Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Итало Хосе 1 0.2
2. Бруно Фабрисио 1 0.2
3. Artur Guimaraes 1 0.2
4. Helio Junio 1 0.2

Карточки

Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Carlos Auzqui 2 0
2. Francis Mac Allister 2 0
3. Piero Hincapie 2 0
4. Эррера Гидо 1 0
5. Фрагапане Франко 1 0
6. Рафа II 1 0
7. Nahuel Tenaglia 1 0
8. Federico Navarro 1 0
9. Enzo Hernan Diaz 1 0
Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 1 1
2. Helio Junio 2 0
3. Эвангелиста Лукас 0 1
4. Силва Адерлан 1 0
5. Бруно Фабрисио 1 0
6. Artur Guimaraes 1 0
7. Cleiton Schwengber 1 0
8. Claudinho III 1 0
9. Tomas Cuello 1 0
10. Leo Ortiz 1 0
11. Кандидо Луан 1 0
12. Jadson 3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тальерес Кордоба 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)
 Брагантино 0 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Колон 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Велес Сарсфилд Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Рафаэла Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана
Брагантино Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брагантино 1:1 Понте-Прета Брагантино 0:1 Палмейрас Брагантино 2:0 Эмелек Ботафого 1:1 Брагантино
Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Брагантино 1:1 Сантос Эмелек 3:0 Брагантино Брагантино 0:0 Ферровиария Брагантино 2:1 Депортес Толима Брагантино 2:0 Понте-Прета Брагантино 2:1 Мирасол Интер Лимейра 0:2 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Брагантино Сан-Бенту 1:2 Брагантино Луверденсе 1:2 Брагантино Мирасол 2:3 Брагантино Брагантино 2:1 Санту-Андре Гуарани Асунсьон 1:1 Брагантино Сан-Каэтано 0:2 Брагантино Брагантино 0:0 Коринтианс

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брагантино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Копа Судамерикана

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 5 3 0 2 5 - 5 9
2. Эмелек 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Тальерес Кордоба 5 1 2 2 3 - 4 5
4. Депортес Толима 4 0 3 1 3 - 4 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Эмелек 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Депортес Толима 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмелек 3 1 1 1 3 - 4 4
2. Тальерес Кордоба 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Брагантино 2 1 0 1 1 - 3 3
4. Депортес Толима 2 0 1 1 1 - 2 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пеньяроль II Agustin Alvarez 6 0 0
2. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 4 1 0
5. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 2 2
2. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
3. 12 де Октубре Francisco Manenti 2 1
4. Палестино Vicente Fernandez2 2 1
5. Ньюэллс Олд Бойз Cingolani 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Francis Mac Allister получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Leo Ortiz получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Helio Junio бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Силва Адерлан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Кандидо Луан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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