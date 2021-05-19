Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021
Ольборг
2:1
Конец матча
Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 3273
Вайле
11' Undefined phrase: football_event_Альманн Якоб
0:1
45' ГолОнугха Герман
45' Желтая карточкаЭзатолахи Саид
45' Желтая карточкаАльманн Якоб
1:1
62' Гол в свои воротаОнугха Герман
72' Вторая желтая карточкаЭзатолахи Саид
2:1
74' ГолВан Веерт Том
81' Желтая карточкаВан Веерт Том
84' Желтая карточкаРамадани Юльбер
90' Желтая карточкаРосс Матиас
17
Куск
Каспер
77
Ямга
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Эррайс РуфоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Ямга КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Соуза АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Фофана АдамаПолузащитник
-
17 Йенсен ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
45'
0:1
45'
45'
62'
1:1
72'
74'
81'
84'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прица Тим
|4
|0.44
|2.
|Ван Веерт Том
|3
|0.33
|3.
|Эррайс Руфо
|2
|0.22
|4.
|Куск Каспер
|1
|0.11
|5.
|Андерсен Лукас
|1
|0.11
|6.
|Фоссум Ивер
|1
|0.11
|7.
|Росс Матиас
|1
|0.11
|8.
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|9.
|Самуэльсен Мартин
|0
|0
|10.
|Marcus Hannesbo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Аллан II
|4
|0.44
|2.
|Онугха Герман
|4
|0.44
|3.
|Экитик Юго
|3
|0.33
|4.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.22
|5.
|Lukas Engel
|2
|0.22
|6.
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|7.
|Муколли Арбнор
|0
|0
|8.
|Рамадани Юльбер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росс Матиас
|4
|0
|2.
|Альманн Якоб
|3
|0
|3.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|4.
|Frederik Boersting
|2
|0
|5.
|Теландер Расмус
|1
|0
|6.
|Андерсен Лукас
|1
|0
|7.
|Феррейра Педру
|1
|0
|8.
|Ван Веерт Том
|1
|0
|9.
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|10.
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|11.
|Marcus Hannesbo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эзатолахи Саид
|2
|1
|2.
|Соуза Аллан II
|3
|0
|3.
|Колингер Денис
|2
|0
|4.
|Рамадани Юльбер
|2
|0
|5.
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|6.
|Брунст Александер
|1
|0
|7.
|Ковачич Доминик
|1
|0
|8.
|Ямга Кевин
|1
|0
|9.
|Онугха Герман
|1
|0
|10.
|Муколли Арбнор
|1
|0
|11.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|Вайле
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг
Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг Ольборг 0:2 Оденсе Вайле 0:2 Ольборг Ольборг 1:0 Сённерйюск Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 0:0 Раннерс Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг
Вайле Последние 20 матчей: +5 =9 -6Вайле 2:2 Оденсе Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле Сённерйюск 1:0 Вайле
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Вайле: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|43
|2.
|Сённерйюск
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|41
|3.
|Вайле
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|37
|4.
|Оденсе
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|37
|5.
|Люнгбю
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|25
|6.
|Хорсенс
|8
|3
|3
|2
|14 - 16
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|41
|2.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|22
|3.
|Хорсенс
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|17
|4.
|Сённерйюск
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Вайле
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Оденсе
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хорсенс
|Андреасен Лука
|5
|4
|1
|2.
|Вайле
|Соуза Аллан II
|4
|0
|2
|3.
|Вайле
|Онугха Герман
|4
|0
|0
|4.
|Ольборг
|Прица Тим
|4
|0
|0
|5.
|Оденсе
|Кадри Башким
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оденсе
|Шельвик Йорген
|4
|0
|2.
|Ольборг
|Росс Матиас
|4
|0
|3.
|Вайле
|Эзатолахи Саид
|2
|1
|4.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|3
|0
|5.
|Оденсе
|Андерсен Александр
|3
|0