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Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021

Ольборг
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3273
Вайле
0'
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Альманн Якоб
0:1
45' Гол
Онугха Герман
45' Желтая карточка
Эзатолахи Саид
45' Желтая карточка
Альманн Якоб
1:1
62' Гол в свои ворота
Онугха Герман
72' Вторая желтая карточка
Эзатолахи Саид
2:1
74' Гол
Ван Веерт Том
81' Желтая карточка
Ван Веерт Том
84' Желтая карточка
Рамадани Юльбер
90' Желтая карточка
Росс Матиас
90'+7
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
31
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
8
Фоссум
Ивер
16
Кристенсен
Магнус
3
Альманн
Якоб
10
Андерсен
Лукас
17
Куск
Каспер
9
Ван
Веерт
Том
45
Брунст
Александер
77
Ямга
Кевин
24
Ковачич
Доминик
22
Колингер
Денис
33
Бенгтссон
Пьер
16
Рамадани
Юльбер
6
Эзатолахи
Саид
50
Соуза
Аллан
II
34
Хетеми
Лундрим
11
Муколли
Арбнор
13
Онугха
Герман
Ольборг
3-4-1-2
Вайле
4-2-3-1

Ход матча

11'
Альманн Якоб
 
21'
Frederik Boersting
Теландер Расмус
 
45'
0:1
Онугха Герман
45'
 
Эзатолахи Саид
45'
Альманн Якоб
 
46'
 
Ояла Юхани
Ковачич Доминик
46'
 
Давидсен Вильормур
Ямга Кевин
46'
 
Lukas Engel
Хетеми Лундрим
62'
Онугха Герман
1:1
67'
 
Фагир Вахид
Онугха Герман
72'
 
Эзатолахи Саид
74'
Ван Веерт Том
(Паллесен Кристоффер)
2:1
74'
Marcus Hannesbo
Альманн Якоб
 
74'
Хильемарк Оскар
Фоссум Ивер
 
76'
 
Йенсен Лукас
Соуза Аллан
81'
Ван Веерт Том
 
84'
 
Рамадани Юльбер
87'
Эррайс Руфо
Ван Веерт Том
 
87'
Самуэльсен Мартин
Андерсен Лукас
 
90'
Росс Матиас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прица Тим 4 0.44
2. Ван Веерт Том 3 0.33
3. Эррайс Руфо 2 0.22
4. Куск Каспер 1 0.11
5. Андерсен Лукас 1 0.11
6. Фоссум Ивер 1 0.11
7. Росс Матиас 1 0.11
8. Паллесен Кристоффер 0 0
9. Самуэльсен Мартин 0 0
10. Marcus Hannesbo 0 0
Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 4 0.44
2. Онугха Герман 4 0.44
3. Экитик Юго 3 0.33
4. Эзатолахи Саид 2 0.22
5. Lukas Engel 2 0.22
6. Бенгтссон Пьер 0 0
7. Муколли Арбнор 0 0
8. Рамадани Юльбер 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Росс Матиас 4 0
2. Альманн Якоб 3 0
3. Гранли Даниэль 2 0
4. Frederik Boersting 2 0
5. Теландер Расмус 1 0
6. Андерсен Лукас 1 0
7. Феррейра Педру 1 0
8. Ван Веерт Том 1 0
9. Самуэльсен Мартин 1 0
10. Кристенсен Магнус 1 0
11. Marcus Hannesbo 1 0
Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 2 1
2. Соуза Аллан II 3 0
3. Колингер Денис 2 0
4. Рамадани Юльбер 2 0
5. Бенгтссон Пьер 1 0
6. Брунст Александер 1 0
7. Ковачич Доминик 1 0
8. Ямга Кевин 1 0
9. Онугха Герман 1 0
10. Муколли Арбнор 1 0
11. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 38.46% (5)
 Вайле 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ольборг 1:1 Хорсенс Оденсе 1:0 Ольборг Ольборг 4:0 Люнгбю Хорсенс 1:0 Ольборг
Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг Ольборг 0:2 Оденсе Вайле 0:2 Ольборг Ольборг 1:0 Сённерйюск Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 0:0 Раннерс Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг
Вайле Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Вайле 2:2 Оденсе Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле Сённерйюск 1:0 Вайле
Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле Люнгбю 0:0 Вайле Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 0:2 Ольборг Раннерс 3:1 Вайле Вайле 2:0 Оденсе Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Вайле: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Вайле 1:1 Ольборг Суперлига Вайле 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:3 Вайле Суперлига Дании Ольборг 5:3 Вайле Товарищеские матчи
Вайле 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 0:1 Ольборг Кубок Вайле 1:3 Ольборг Товарищеские матчи Ольборг 0:0 Вайле САС Лигаен Вайле 0:3 Ольборг САС Лигаен Вайле 2:3 Ольборг САС Лигаен Вайле 0:0 Ольборг Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 9 4 3 2 16 - 11 43
2. Сённерйюск 8 4 1 3 13 - 11 41
3. Вайле 9 3 4 2 15 - 11 37
4. Оденсе 8 2 3 3 9 - 10 37
5. Люнгбю 8 1 2 5 8 - 16 25
6. Хорсенс 8 3 3 2 14 - 16 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 5 4 1 0 13 - 6 41
2. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 7 22
3. Хорсенс 4 1 2 1 6 - 7 17
4. Сённерйюск 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Вайле 4 2 2 0 10 - 5 8
6. Оденсе 4 2 1 1 4 - 2 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 4 1 1 2 6 - 8 32
2. Оденсе 4 0 2 2 5 - 8 30
3. Вайле 5 1 2 2 5 - 6 29
4. Хорсенс 4 2 1 1 8 - 9 7
5. Люнгбю 4 1 0 3 3 - 9 3
6. Ольборг 4 0 2 2 3 - 5 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хорсенс Андреасен Лука 5 4 1
2. Вайле Соуза Аллан II 4 0 2
3. Вайле Онугха Герман 4 0 0
4. Ольборг Прица Тим 4 0 0
5. Оденсе Кадри Башким 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оденсе Шельвик Йорген 4 0
2. Ольборг Росс Матиас 4 0
3. Вайле Эзатолахи Саид 2 1
4. Ольборг Альманн Якоб 3 0
5. Оденсе Андерсен Александр 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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