Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

96' Маркус Ханнесбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Колингер Денис из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

95' Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Росс Матиас получил желтую карточку от судьи

95' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

94' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Колингер Денис из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Хорошие навыки показал Хильемарк Оскар из команды Ольборг , красиво сыграв в пас с одноклубником.

92' Хорошую попытку сделал Куск Каспер . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Удар от ворот произведет Вайле

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

89' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Фагир Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Колингер Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновится спорным мячом

86' Матч возобновлен

84' Рефери не любит споров - именно за это Рамадани Юльбер сейчас получил желтую

83' Йенсен Лукас II забил ударом головой, но гол не был засчитан

83' Андерсен Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Фредерик Бурстеринг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Веерт Том получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Ван Веерт Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Сегодняшная посещаемость составляет 3273 болельщиков

78' Удар от ворот произведет Вайле

78' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Вайле

77' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хильемарк Оскар из команды Ольборг

76' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Кристенсен Магнус получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Кристенсен Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Эзатолахи Саид получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!

71' Матч остановлен

70' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

70' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

69' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Паллесен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Фредерик Бурстеринг нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

65' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Рамадани Юльбер наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

64' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Вайле

63' Андерсен Лукас не смог попасть в створ ударом издали

63' Рамадани Юльбер из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

62' Г О О О О Л - Онугха Герман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

62' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Удар от ворот произведет Вайле

60' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Гранли Даниэль из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

59' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Колингер Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Фоссум Ивер имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

58' Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Удар от ворот произведет Вайле

57' Андерсен Лукас из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

56' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Вайле

54' Удар от ворот произведет Ольборг

54' Лукас Энгель наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

53' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Росс Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Муколли Арбнор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Вайле

49' Куск Каспер из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Онугха Герман получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Онугха Герман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Вайле