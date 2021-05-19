Норвегия: Первый дивизион 2021
Схьёрдал-Блинк
2:1
Конец матча
Стадион: M.U.S Stadion Sandskogan
Согндаль
1:0
5' ГолХёуге Рунар
1:1
57' ГолKristoffer Hoven
61' Желтая карточкаJakob Roemo Skille
62' Желтая карточкаVegard Fiske
63' Желтая карточкаAxel Kryger
71' Вторая желтая карточкаJakob Roemo Skille
2:1
82' ГолХьераннсен-Скёу Аск
15
Vegard
Fiske
19
Хёуге
Рунар
25
Johan
Bakke
34
Iver
Skorve
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Vegard FiskeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хёуге РунарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tom Dent
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Johan BakkeПолузащитник
-
34 Iver SkorveПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Filip Mardal
-
-
-
16 Eirik Lereng
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
5'
57'
62'
63'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хёуге Рунар
|1
|0.5
|2.
|Хьераннсен-Скёу Аск
|1
|0.5
|3.
|Холланд-Тёссе Кьетил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Hoven
|1
|0.5
|2.
|Михаэль Петер
|1
|0.5
|3.
|Mathias Blaarud
|0
|0
|4.
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jakob Roemo Skille
|1
|1
|2.
|Vegard Fiske
|1
|0
|3.
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|4.
|Robin Bjoernholm-Jatta
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ховен Андреас
|0
|1
|2.
|Axel Kryger
|1
|0
|3.
|Endre Kupen
|1
|0
|4.
|Daniel Eid
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Схьёрдал-Блинк
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Согндаль
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Схьёрдал-Блинк Последние 20 матчей: +5 =5 -10Хам-Кам 3:0 Схьёрдал-Блинк Мольде 2:1 Схьёрдал-Блинк Аскер 1:3 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 3:0 Аскер
Дьерв 1:1 Схьёрдал-Блинк Стрёммен 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:2 Рёуфосс Конгсвингер 3:2 Схьёрдал-Блинк Санднес 4:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:0 Oeygarden FK Схьёрдал-Блинк 2:3 Гроруд Ранхейм 2:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:2 Тромсё Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Осане 2:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:4 Лиллестрём Хам-Кам 2:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:1 КФУМ Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес
Согндаль Последние 20 матчей: +8 =4 -8Согндаль 1:1 Улленсакер-Киса Мольде 2:0 Согндаль Согндаль 4:1 Бранн Мьёндален 3:2 Согндаль
Согндаль 3:1 Ранхейм Согндаль 2:2 Осане Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль Согндаль 2:1 Гроруд Санднес 2:1 Согндаль Согндаль 3:0 КФУМ Согндаль 0:1 Лиллестрём Стрёммен 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Дьерв Хам-Кам 2:1 Согндаль Рёуфосс 2:1 Согндаль Согндаль 1:1 Тромсё Ранхейм 1:0 Согндаль Согндаль 5:2 Конгсвингер Oeygarden FK 0:1 Согндаль Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк
Последние игры между собой
Схьёрдал-Блинк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Согндаль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Дьерв
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Рёуфосс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Фредрикстад
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Олесунн
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Брюне
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Ранхейм
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Схьёрдал-Блинк
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Улленсакер-Киса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Стрёммен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Согндаль
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|КФУМ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Гроруд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Санднес
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Осане
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Олесунн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Брюне
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Рёуфосс
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Схьёрдал-Блинк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Стрёммен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Дьерв
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Согндаль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Гроруд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фредрикстад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Улленсакер-Киса
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Старт
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|14.
|Санднес
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Осане
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|КФУМ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Дьерв
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Фредрикстад
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Рёуфосс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Улленсакер-Киса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|КФУМ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Стрёммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Осане
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Санднес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Согндаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Олесунн
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|13.
|Брюне
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ранхейм
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|15.
|Гроруд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Схьёрдал-Блинк
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Рёуфосс
|Mame Mor Ndiaye
|3
|0
|1
|2.
|Дьерв
|Diego Campos2
|3
|2
|1
|3.
|Брюне
|Robert Undheim
|2
|0
|1
|4.
|Брюне
|Bjarte Langeland
|2
|0
|1
|5.
|Брюне
|Ольсен Мейнхард
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Схьёрдал-Блинк
|Jakob Roemo Skille
|1
|1
|2.
|Старт
|Робстад Хенрик
|2
|0
|3.
|Брюне
|Робсон Джош
|2
|0
|4.
|Дьерв
|Willis Furtado
|2
|0
|5.
|Олесунн
|Кастро Никлас
|0
|1