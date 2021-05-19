  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2021

Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Схьёрдал-Блинк
2:1
Конец матча

Стадион:
Согндаль
0'
1:0
5' Гол
Хёуге Рунар
1:1
57' Гол
Kristoffer Hoven
61' Желтая карточка
Jakob Roemo Skille
62' Желтая карточка
Vegard Fiske
63' Желтая карточка
Axel Kryger
71' Вторая желтая карточка
Jakob Roemo Skille
2:1
82' Гол
Хьераннсен-Скёу Аск
90'+5
12
Саннберг
Расмус
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
18
Haavard
Kleven
Lorentsen
15
Vegard
Fiske
24
Фооснес
Александер
14
Morten
Strand
37
Хьераннсен-Скёу
Аск
8
Холланд-Тёссе
Кьетил
11
Joachim
Olufsen
30
Jakob
Roemo
Skille
19
Хёуге
Рунар
31
Мбайе
Серинье
27
Adrian
Solberg
6
Axel
Kryger
4
Росет
Мартин-Уве
5
Daniel
Eid
17
Mathias
Blaarud
25
Johan
Bakke
34
Iver
Skorve
15
Kristoffer
Nessoe
18
Kristoffer
Hoven
14
Михаэль
Петер
Схьёрдал-Блинк
4-3-3
Согндаль
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Схьёрдал-Блинк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хёуге Рунар 1 0.5
2. Хьераннсен-Скёу Аск 1 0.5
3. Холланд-Тёссе Кьетил 0 0
Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Hoven 1 0.5
2. Михаэль Петер 1 0.5
3. Mathias Blaarud 0 0
4. Kristoffer Nessoe 0 0

Карточки

Схьёрдал-Блинк
# Игрок      
1. Jakob Roemo Skille 1 1
2. Vegard Fiske 1 0
3. Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
4. Robin Bjoernholm-Jatta 1 0
Согндаль
# Игрок      
1. Ховен Андреас 0 1
2. Axel Kryger 1 0
3. Endre Kupen 1 0
4. Daniel Eid 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Схьёрдал-Блинк 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Согндаль 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Схьёрдал-Блинк Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хам-Кам 3:0 Схьёрдал-Блинк Мольде 2:1 Схьёрдал-Блинк Аскер 1:3 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 3:0 Аскер
Дьерв 1:1 Схьёрдал-Блинк Стрёммен 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:2 Рёуфосс Конгсвингер 3:2 Схьёрдал-Блинк Санднес 4:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 0:0 Oeygarden FK Схьёрдал-Блинк 2:3 Гроруд Ранхейм 2:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:2 Тромсё Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Осане 2:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:4 Лиллестрём Хам-Кам 2:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:1 КФУМ Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес
Согндаль Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Согндаль 1:1 Улленсакер-Киса Мольде 2:0 Согндаль Согндаль 4:1 Бранн Мьёндален 3:2 Согндаль
Согндаль 3:1 Ранхейм Согндаль 2:2 Осане Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль Согндаль 2:1 Гроруд Санднес 2:1 Согндаль Согндаль 3:0 КФУМ Согндаль 0:1 Лиллестрём Стрёммен 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Дьерв Хам-Кам 2:1 Согндаль Рёуфосс 2:1 Согндаль Согндаль 1:1 Тромсё Ранхейм 1:0 Согндаль Согндаль 5:2 Конгсвингер Oeygarden FK 0:1 Согндаль Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк

Последние игры между собой

Схьёрдал-Блинк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Согндаль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Первый дивизион Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Дьерв 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Рёуфосс 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Фредрикстад 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Олесунн 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Брюне 2 1 0 1 6 - 4 3
7. Старт 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Ранхейм 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Схьёрдал-Блинк 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Улленсакер-Киса 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Стрёммен 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Согндаль 2 0 1 1 2 - 3 1
13. КФУМ 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Гроруд 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Санднес 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Осане 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Олесунн 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Брюне 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Рёуфосс 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Схьёрдал-Блинк 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ранхейм 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Стрёммен 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Дьерв 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Согндаль 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Гроруд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фредрикстад 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Улленсакер-Киса 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Старт 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Санднес 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Осане 1 0 0 1 2 - 3 0
16. КФУМ 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Дьерв 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Старт 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Фредрикстад 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Рёуфосс 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Улленсакер-Киса 1 0 1 0 1 - 1 1
7. КФУМ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Стрёммен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Осане 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Санднес 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Согндаль 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Олесунн 1 0 0 1 2 - 4 0
13. Брюне 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ранхейм 1 0 0 1 2 - 5 0
15. Гроруд 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Схьёрдал-Блинк 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Рёуфосс Mame Mor Ndiaye 3 0 1
2. Дьерв Diego Campos2 3 2 1
3. Брюне Robert Undheim 2 0 1
4. Брюне Bjarte Langeland 2 0 1
5. Брюне Ольсен Мейнхард 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Схьёрдал-Блинк Jakob Roemo Skille 1 1
2. Старт Робстад Хенрик 2 0
3. Брюне Робсон Джош 2 0
4. Дьерв Willis Furtado 2 0
5. Олесунн Кастро Никлас 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Хёуге Рунар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Схьёрдал-Блинк 2:1 Согндаль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 