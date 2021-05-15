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Англия: Кубок 2020-2021

2020-2021
Челси
 
Позже

Стадион:
Лестер
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
3
Алонсо
Маркос
22
Зиеш
Хаким
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
1
Шмейхель
Каспер
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
27
Кастань
Тимоти
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
33
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
14
Ихеаначо
Келечи
9
Варди
Джейми
Челси
3-4-2-1
Лестер
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 4 0.8
2. Зиеш Хаким 2 0.4
3. Хадсон-Одои Каллум 1 0.2
4. Вернер Тимо 1 0.2
5. Хаверц Кай 1 0.2
6. Маунт Мэйсон 1 0.2
7. Джеймс Рис II 0 0
8. Аспиликуэта Сесар 0 0
9. Чилуэлл Бен 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеаначо Келечи 4 0.8
2. Тилеманс Юри 2 (1) 0.4
3. Олбрайтон Марк 1 0.2
4. Мэддисон Джеймс 1 0.2
5. Перес Айосе 1 0.2
6. Юндер Дженгиз 1 0.2
7. Джастин Джеймс 1 0.2
8. Барнс Харви 1 0.2
9. Прат Деннис 0 0
10. Кастань Тимоти 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Аспиликуэта Сесар 1 0
2. Джеймс Рис II 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 1 0
2. Олбрайтон Марк 1 0
3. Перес Айосе 1 0
4. Тилеманс Юри 1 0
5. Сёюнджю Чаглар 1 0
6. Фофана Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 10% (1) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2)
 Лестер 0 8.33% (1) 8.33% (1) 41.67% (5) 8.33% (1) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм
Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас
Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер

Последние игры между собой

Челси: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 10
Лестер 2:0 Челси Премьер-лига Лестер 0:1 Челси Кубок Лестер 2:2 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 0:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Кубок Челси 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Премьер-лига Лестер 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:4 Челси Кубок лиги Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Челси Премьер-лига Лестер 1:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Лестер Премьер-лига Челси 5:2 Лестер Кубок Челси 4:3 Лестер Кубок Carling

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Ихеаначо Келечи 4 0 1
2. Кроули Таун Николс Том 4 1 1
3. Блэкпул Мэдин Гари 4 0 0
4. Челси Абрахам Тэмми 4 0 0
5. Челтенем Мэй Альфи 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хавант энд Уотерлувилл Стрэйкер Энтони 1 1
2. Хэмптон энд Ричмонд Tyrell Miller-Rodney 1 1
3. Сканторп Tyler Cordner 1 1
4. Манчестер Сити Фернандиньо Фернандо 2 0
5. Бёрнли Бардсли Филипп 2 0
Весь список
  • До матча
  • Всем привет! Сегодня состоится финал Кубка Англии - "Челси" и "Лестер" побьются за трофей на "Уэмбли". Для вас матч прокомментирует Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 136
Челси 82.4% (112)
X 13.2% (18)
Лестер 4.4% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Лестер
2.10
3.46
4.40
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Где смотреть матч Челси - Лестер онлайн

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Прогнозы на матч Челси - Лестер

Исход игры
Челси
82.3% (116)
Ничья
13.5% (19)
Лестер
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (80)
Меньше
42.45% (59)
Обе команды забьют
Да
66.19% (92)
Нет
33.81% (47)
Популярный счёт
2:1 Челси
45.4% (64)
1:0 Челси
16.3% (23)
2:0 Челси
14.2% (20)
1:1 Ничья
9.9% (14)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Челси
2.8% (4)
1:2 Лестер
2.8% (4)
3:0 Челси
1.4% (2)
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