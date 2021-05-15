Англия: Кубок 2020-2021
22
Зиеш
Хаким
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
33
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гилмор БиллиПолузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|4
|0.8
|2.
|Зиеш Хаким
|2
|0.4
|3.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.2
|4.
|Вернер Тимо
|1
|0.2
|5.
|Хаверц Кай
|1
|0.2
|6.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.2
|7.
|Джеймс Рис II
|0
|0
|8.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|9.
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ихеаначо Келечи
|4
|0.8
|2.
|Тилеманс Юри
|2 (1)
|0.4
|3.
|Олбрайтон Марк
|1
|0.2
|4.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.2
|5.
|Перес Айосе
|1
|0.2
|6.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.2
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.2
|8.
|Барнс Харви
|1
|0.2
|9.
|Прат Деннис
|0
|0
|10.
|Кастань Тимоти
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|2.
|Джеймс Рис II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|1
|0
|2.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|3.
|Перес Айосе
|1
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|5.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|6.
|Фофана Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|Лестер
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =5 -3Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм
Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас
Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер
Последние игры между собой
Челси: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 10
Лестер 0:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Кубок Челси 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Премьер-лига Лестер 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:4 Челси Кубок лиги Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Челси Премьер-лига Лестер 1:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Лестер Премьер-лига Челси 5:2 Лестер Кубок Челси 4:3 Лестер Кубок Carling
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Ихеаначо Келечи
|4
|0
|1
|2.
|Кроули Таун
|Николс Том
|4
|1
|1
|3.
|Блэкпул
|Мэдин Гари
|4
|0
|0
|4.
|Челси
|Абрахам Тэмми
|4
|0
|0
|5.
|Челтенем
|Мэй Альфи
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хавант энд Уотерлувилл
|Стрэйкер Энтони
|1
|1
|2.
|Хэмптон энд Ричмонд
|Tyrell Miller-Rodney
|1
|1
|3.
|Сканторп
|Tyler Cordner
|1
|1
|4.
|Манчестер Сити
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0
|5.
|Бёрнли
|Бардсли Филипп
|2
|0
Прогнозы на матч Челси - Лестер
Исход игры
Челси
82.3% (116)
Ничья
13.5% (19)
Лестер
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (80)
Меньше
42.45% (59)
Обе команды забьют
Да
66.19% (92)
Нет
33.81% (47)
Популярный счёт
2:1 Челси
45.4% (64)
1:0 Челси
16.3% (23)
2:0 Челси
14.2% (20)
1:1 Ничья
9.9% (14)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Челси
2.8% (4)
1:2 Лестер
2.8% (4)
3:0 Челси
1.4% (2)
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