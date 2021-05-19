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Копа Судамерикана 2021

2021
Вильстерман
0:0
Первый тайм: 6'
Арсенал Саранди
0' 6'
22
Банегас
Луис
2
Ортис
Максимилиано
49
Teodoro
Paredes
3
Santiago
Echeveriia
11
Мелеан
Алехандро
26
Аньес
Карлос
18
Rodrigo
Morales
7
Edson
Perez
24
Осорио
Умберто
10
Campos
Sérgio
III
19
Альварес
Гилберт
23
Alejandro
Medina
I
29
Gaston
Americo
Benavidez
2
Juan
Andrada
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
14
Mateo
Carabajal
8
Jesus
Soraire
17
Bruno
Christian
Sepulveda
24
Alejo
Antilef
11
Nicolas
Castro1
9
Lucas
Albertengo
Вильстерман
Арсенал Саранди

Бомбардиры внутри турнира

Вильстерман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осорио Умберто 2 (2) 0.5
2. Арано Пауль 1 0.25
Арсенал Саранди
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jhonatan Candia 2 0.5
2. Боттинелли Хонатан 1 0.25
3. Lucas Albertengo 1 0.25

Карточки

Вильстерман
# Игрок      
1. Родригес Патрисио II 2 0
2. Мелеан Алехандро 1 0
3. Edson Perez 1 0
4. Teodoro Paredes 1 0
5. Santiago Echeveriia 1 0
6. Коимбра Кристиан 1 0
7. Rodrigo Morales 1 0
8. Банегас Луис 1 0
Арсенал Саранди
# Игрок      
1. Mateo Carabajal 2 0
2. Эмилиано Папа 1 0
3. Emiliano Mendez 1 0
4. Lucas Albertengo 1 0
5. Jesus Soraire 1 0
6. Alejandro Medina I 1 0
7. Jhonatan Candia 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильстерман 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Арсенал Саранди 25% (1) 0 0 0 0 75% (3)

Предыдущие игры

Вильстерман Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Боливар 2:2 Вильстерман Вильстерман 5:2 Олвейз Рэди Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Муниципаль Винто 3:1 Вильстерман
Вильстерман 0:0 Боливар Independiente Petrolero 5:4 Вильстерман Сеара 3:1 Вильстерман Вильстерман 0:3 Стронгест Муниципаль Винто 1:2 Вильстерман Ориенте Петролеро 4:2 Вильстерман Реал Санта Крус 0:2 Вильстерман Вильстерман 2:1 Муниципаль Винто Вильстерман 1:2 Насьональ Потоси Рояль Пари 3:0 Вильстерман Вильстерман 2:0 Боливар Муниципаль Винто 1:1 Вильстерман Вильстерман 2:2 Ориенте Петролеро Сан-Хосе Оруро 0:2 Вильстерман Олвейз Рэди 1:0 Вильстерман Вильстерман 3:1 Реал Потоси
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Боливар 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:5 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:1 Уракан Лас-Эрас Арсенал Саранди 1:0 Уракан Индепендьенте 3:4 Арсенал Саранди

Последние игры между собой

Вильстерман: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал Саранди: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Копа Судамерикана

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 4 1 3 0 3 - 1 6
2. Боливар 4 1 3 0 4 - 3 6
3. Арсенал Саранди 0:0 5 1 3 1 4 - 2 6
4. Вильстерман 0:0 5 0 3 2 3 - 8 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боливар 3 1 2 0 4 - 3 5
2. Арсенал Саранди 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Сеара 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Вильстерман 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 2 0 2 0 0 - 0 2
2. Арсенал Саранди 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
3. Вильстерман 0:0 3 0 1 2 3 - 8 1
4. Боливар 1 0 1 0 0 - 0 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пеньяроль II Agustin Alvarez 6 0 0
2. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 4 1 0
5. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 2 2
2. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
3. 12 де Октубре Francisco Manenti 2 1
4. Палестино Vicente Fernandez2 2 1
5. Ньюэллс Олд Бойз Cingolani 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вильстерман
Ничья
Арсенал Саранди
1.93
3.80
3.85
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