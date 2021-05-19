Копа Судамерикана 2021
Вильстерман
0:0
Первый тайм: 6'
Арсенал Саранди
22
Банегас
Луис
26
Аньес
Карлос
- Основной состав
-
22 Банегас ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Аньес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Варгас ЛуисПолузащитник
-
30 Лизио ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Diaz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Руис АланНападающий
-
21 Leonel Picco
-
18 Julian Navas
-
-
-
-
-
-
32 Bruno Baez
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осорио Умберто
|2 (2)
|0.5
|2.
|Арано Пауль
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jhonatan Candia
|2
|0.5
|2.
|Боттинелли Хонатан
|1
|0.25
|3.
|Lucas Albertengo
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Патрисио II
|2
|0
|2.
|Мелеан Алехандро
|1
|0
|3.
|Edson Perez
|1
|0
|4.
|Teodoro Paredes
|1
|0
|5.
|Santiago Echeveriia
|1
|0
|6.
|Коимбра Кристиан
|1
|0
|7.
|Rodrigo Morales
|1
|0
|8.
|Банегас Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mateo Carabajal
|2
|0
|2.
|Эмилиано Папа
|1
|0
|3.
|Emiliano Mendez
|1
|0
|4.
|Lucas Albertengo
|1
|0
|5.
|Jesus Soraire
|1
|0
|6.
|Alejandro Medina I
|1
|0
|7.
|Jhonatan Candia
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильстерман
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Арсенал Саранди
|25% (1)
|0
|0
|0
|0
|75% (3)
Предыдущие игры
Вильстерман Последние 20 матчей: +7 =4 -9Боливар 2:2 Вильстерман Вильстерман 5:2 Олвейз Рэди Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Муниципаль Винто 3:1 Вильстерман
Вильстерман 0:0 Боливар Independiente Petrolero 5:4 Вильстерман Сеара 3:1 Вильстерман Вильстерман 0:3 Стронгест Муниципаль Винто 1:2 Вильстерман Ориенте Петролеро 4:2 Вильстерман Реал Санта Крус 0:2 Вильстерман Вильстерман 2:1 Муниципаль Винто Вильстерман 1:2 Насьональ Потоси Рояль Пари 3:0 Вильстерман Вильстерман 2:0 Боливар Муниципаль Винто 1:1 Вильстерман Вильстерман 2:2 Ориенте Петролеро Сан-Хосе Оруро 0:2 Вильстерман Олвейз Рэди 1:0 Вильстерман Вильстерман 3:1 Реал Потоси
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Боливар 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:5 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:1 Уракан Лас-Эрас Арсенал Саранди 1:0 Уракан Индепендьенте 3:4 Арсенал Саранди
Последние игры между собой
Вильстерман: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал Саранди: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Боливар
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|3.
|Арсенал Саранди
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Вильстерман
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боливар
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|Арсенал Саранди
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Сеара
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Вильстерман
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|2.
|Арсенал Саранди
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|3.
|Вильстерман
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|4.
|Боливар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пеньяроль II
|Agustin Alvarez
|6
|0
|0
|2.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|4.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|4
|1
|0
|5.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|2
|2
|2.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|3.
|12 де Октубре
|Francisco Manenti
|2
|1
|4.
|Палестино
|Vicente Fernandez2
|2
|1
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Cingolani
|2
|1