Норвегия: Первый дивизион 2021
Улленсакер-Киса
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Ессхейм
Осане
24
Jens
Huseboe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
-
23 Edin OeyПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Simen LassenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Senai HagosПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Ryan DoghmanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Morten Roessland
Ход матча
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sondre Soerloekk
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Joachim Hammersland
|1
|0.5
|2.
|Haakon Lorentzen
|1
|0.5
|3.
|Bjarte Haugsdal
|0
|0
|4.
|Stian Nygaard I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ole Kristian Langaas
|1
|0
|2.
|Steffen Jensen I
|1
|0
|3.
|Jens Huseboe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mark Jensen
|1
|0
|2.
|Senai Hagos
|1
|0
|3.
|Joel Mvuka
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Улленсакер-Киса
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Осане
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =1 -11Согндаль 1:1 Улленсакер-Киса Конгсвингер 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль Стрёммен 3:1 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 1:0 Лиллестрём Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Осане 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Санднес КФУМ 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Ранхейм Oeygarden FK 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Улленсакер-Киса 1:4 Рёуфосс Ранхейм 2:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 6:1 Oeygarden FK Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер
Осане Последние 20 матчей: +6 =7 -7Осане 2:3 Фредрикстад Осане 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Осане Бранн 0:1 Осане
Викинг 1:1 Осане Ранхейм 4:1 Осане Осане 3:1 Рёуфосс Согндаль 2:2 Осане Дьерв 0:2 Осане Осане 1:4 Стрёммен Осане 2:2 Конгсвингер Лиллестрём 1:1 Осане Осане 4:2 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Осане Гроруд 1:4 Осане Осане 1:1 КФУМ Санднес 1:1 Осане Осане 2:1 Схьёрдал-Блинк Тромсё 5:4 Осане Осане 0:1 Рёуфосс
Последние игры между собой
Улленсакер-Киса: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Осане: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Фредрикстад
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Дьерв
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Рёуфосс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Олесунн
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Брюне
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Ранхейм
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Схьёрдал-Блинк
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Стрёммен
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Гроруд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Осане
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Согндаль
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|КФУМ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Санднес
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Олесунн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Брюне
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Рёуфосс
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Фредрикстад
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Схьёрдал-Блинк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ранхейм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Дьерв
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Согндаль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Гроруд
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Стрёммен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Осане
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Старт
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Санднес
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|КФУМ
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хам-Кам
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Дьерв
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Старт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Фредрикстад
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Рёуфосс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Стрёммен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|КФУМ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Осане
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Брюне
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Санднес
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Согндаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Олесунн
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|14.
|Ранхейм
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|15.
|Гроруд
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Схьёрдал-Блинк
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Рёуфосс
|Mame Mor Ndiaye
|3
|0
|1
|2.
|Дьерв
|Diego Campos2
|3
|2
|1
|3.
|Брюне
|Robert Undheim
|2
|0
|1
|4.
|Брюне
|Bjarte Langeland
|2
|0
|1
|5.
|Брюне
|Ольсен Мейнхард
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Схьёрдал-Блинк
|Jakob Roemo Skille
|1
|1
|2.
|Старт
|Робстад Хенрик
|2
|0
|3.
|Брюне
|Робсон Джош
|2
|0
|4.
|Дьерв
|Willis Furtado
|2
|0
|5.
|Олесунн
|Кастро Никлас
|0
|1