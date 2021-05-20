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Норвегия: Первый дивизион 2021

2021
Улленсакер-Киса
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Осане
0'
34' Желтая карточка
 35'
31
Stefan
Hagerup
9
Ole
Kristian
Langaas
24
Jens
Huseboe
5
Steffen
Jensen
I
3
Robert
Williams2
16
Henrik
Kristiansen
28
Magnus
Knudsen
8
Ринстад
Стиан
21
Sebastian
Remme
Berge
14
Henning
Toensberg
Andresen
7
Sondre
Soerloekk
96
Mark
Jensen
6
Bjarte
Haugsdal
5
Sindre
Austevoll
3
Eirik
Wollen
Steen
2
Martin
Ueland
19
Simen
Lassen
8
Tomas
Kristoffersen
20
Stian
Nygaard
I
21
Haakon
Lorentzen
10
Senai
Hagos
11
Joachim
Hammersland
Улленсакер-Киса
4-2-3-1
Осане
4-2-3-1

Ход матча

34'
 

Бомбардиры внутри турнира

Улленсакер-Киса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sondre Soerloekk 1 (1) 0.5
Осане
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Joachim Hammersland 1 0.5
2. Haakon Lorentzen 1 0.5
3. Bjarte Haugsdal 0 0
4. Stian Nygaard I 0 0

Карточки

Улленсакер-Киса
# Игрок      
1. Ole Kristian Langaas 1 0
2. Steffen Jensen I 1 0
3. Jens Huseboe 1 0
Осане
# Игрок      
1. Mark Jensen 1 0
2. Senai Hagos 1 0
3. Joel Mvuka 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Улленсакер-Киса 0 0 0 0 0 100% (1)
 Осане 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Согндаль 1:1 Улленсакер-Киса Конгсвингер 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:0 Согндаль Стрёммен 3:1 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 1:0 Лиллестрём Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Осане 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Санднес КФУМ 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 1:2 Улленсакер-Киса Дьерв 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:0 Ранхейм Oeygarden FK 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:7 Тромсё Улленсакер-Киса 1:4 Рёуфосс Ранхейм 2:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 6:1 Oeygarden FK Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер
Осане Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Осане 2:3 Фредрикстад Осане 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Осане Бранн 0:1 Осане
Викинг 1:1 Осане Ранхейм 4:1 Осане Осане 3:1 Рёуфосс Согндаль 2:2 Осане Дьерв 0:2 Осане Осане 1:4 Стрёммен Осане 2:2 Конгсвингер Лиллестрём 1:1 Осане Осане 4:2 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Осане Гроруд 1:4 Осане Осане 1:1 КФУМ Санднес 1:1 Осане Осане 2:1 Схьёрдал-Блинк Тромсё 5:4 Осане Осане 0:1 Рёуфосс

Последние игры между собой

Улленсакер-Киса: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Осане: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Осане 4:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:3 Осане Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Осане Первый дивизион Осане 1:5 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Осане 0:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:3 Осане Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:0 Осане Первый дивизион Осане 4:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Фредрикстад 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Дьерв 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Рёуфосс 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Олесунн 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Брюне 2 1 0 1 6 - 4 3
7. Старт 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Ранхейм 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Схьёрдал-Блинк 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Улленсакер-Киса 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Стрёммен 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Гроруд 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Осане 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Согндаль 2 0 1 1 2 - 3 1
15. КФУМ 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Санднес 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Олесунн 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Брюне 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Рёуфосс 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Фредрикстад 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Схьёрдал-Блинк 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ранхейм 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Улленсакер-Киса 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Дьерв 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Согндаль 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Гроруд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Стрёммен 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осане 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Старт 1 0 0 1 2 - 4 0
15. Санднес 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
16. КФУМ 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хам-Кам 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Дьерв 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Старт 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Фредрикстад 1:0 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Рёуфосс 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Улленсакер-Киса 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Стрёммен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. КФУМ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Осане 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Брюне 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Санднес 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Согндаль 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Олесунн 1 0 0 1 2 - 4 0
14. Ранхейм 1 0 0 1 2 - 5 0
15. Гроруд 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Схьёрдал-Блинк 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Рёуфосс Mame Mor Ndiaye 3 0 1
2. Дьерв Diego Campos2 3 2 1
3. Брюне Robert Undheim 2 0 1
4. Брюне Bjarte Langeland 2 0 1
5. Брюне Ольсен Мейнхард 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Схьёрдал-Блинк Jakob Roemo Skille 1 1
2. Старт Робстад Хенрик 2 0
3. Брюне Робсон Джош 2 0
4. Дьерв Willis Furtado 2 0
5. Олесунн Кастро Никлас 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Улленсакер-Киса
Ничья
Осане
2.33
3.75
2.81
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