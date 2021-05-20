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Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021

Люнгбю
0:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Оденсе
0'
0:1
25' Гол
Джейбали Иссам
33' Желтая карточка
Эстрём Робин
33'
1
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
18
Шиембе
Кевин
6
Винтер
Фредерик
20
Йоргенсен
Каспер
30
Ромер
Марсель
8
Хебо
Матиас
25
Корнвиг
Эмиль
11
Коструп
Магнус
29
Торп
Виктор
19
Варминг
Магнус
13
Бернат
Ханс
Кристиан
24
Эстрём
Робин
6
Тверсков
Йеппе
5
Ларсен
Каспер
2
Лунд
Оливер
23
Клеве
Троэльс
20
Окосун
Айо
19
Трандарсон
Арон-Элис
7
Джейбали
Иссам
15
Фенгер
Макс
12
Кадри
Башким
Люнгбю
4-1-2-3
Оденсе
4-1-2-1-2

Ход матча

25'
0:1
Джейбали Иссам
33'
 
Эстрём Робин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хебо Матиас 2 (1) 0.22
2. Варминг Магнус 2 0.22
3. Якобсен Кристиан II 1 0.11
4. Торп Виктор 1 0.11
5. Нильсен Эмиль 1 0.11
6. Шиембе Кевин 1 0.11
7. Ромер Марсель 0 0
8. Йоргенсен Каспер 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадри Башким 4 (1) 0.44
2. Джейбали Иссам 3 (1) 0.33
3. Шельвик Йорген 1 0.11
4. Окосун Айо 1 0.11
5. Андерсен Александр 1 0.11
6. Трандарсон Арон-Элис 0 0
7. Гудьонсен Свейнн 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 1 1
2. Хебо Матиас 2 0
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
4. Кроне Свенн 1 0
5. Коструп Магнус 1 0
6. Шиембе Кевин 1 0
7. Варминг Магнус 1 0
8. Винтер Фредерик 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Шельвик Йорген 4 0
2. Андерсен Александр 3 0
3. Тверсков Йеппе 2 0
4. Трандарсон Арон-Элис 2 0
5. Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
6. Эстрём Робин 2 0
7. Окосун Айо 2 0
8. Кадри Башким 1 0
9. Манде Саюба 1 0
10. Томасен Йенс 1 0
11. Лунд Оливер 1 0
12. Сабби Эммануэль 1 0
13. Фенгер Макс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 12.5% (1) 0 0 0 50% (4) 37.5% (3)
 Оденсе 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сённерйюск 2:0 Люнгбю Люнгбю 3:4 Хорсенс Ольборг 4:0 Люнгбю Оденсе 2:0 Люнгбю
Люнгбю 0:1 Сённерйюск Хорсенс 1:3 Люнгбю Люнгбю 2:2 Ольборг Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю
Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Оденсе: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Оденсе 2:0 Люнгбю Суперлига Оденсе 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Люнгбю 4:3 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Оденсе 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Люнгбю Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 2:0 Оденсе САС Лигаен Оденсе 2:0 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:3 Оденсе САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 9 4 3 2 16 - 11 43
2. Сённерйюск 0:1 9 4 1 4 13 - 12 41
3. Оденсе 1:0 9 3 3 3 10 - 10 40
4. Вайле 9 3 4 2 15 - 11 37
5. Хорсенс 1:0 9 4 3 2 15 - 16 27
6. Люнгбю 0:1 9 1 2 6 8 - 17 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 5 4 1 0 13 - 6 41
2. Люнгбю 0:1 5 0 2 3 5 - 8 22
3. Хорсенс 1:0 5 2 2 1 7 - 7 20
4. Сённерйюск 0:1 4 3 0 1 7 - 3 9
5. Вайле 4 2 2 0 10 - 5 8
6. Оденсе 1:0 4 2 1 1 4 - 2 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оденсе 1:0 5 1 2 2 6 - 8 33
2. Сённерйюск 0:1 5 1 1 3 6 - 9 32
3. Вайле 5 1 2 2 5 - 6 29
4. Хорсенс 1:0 4 2 1 1 8 - 9 7
5. Люнгбю 0:1 4 1 0 3 3 - 9 3
6. Ольборг 4 0 2 2 3 - 5 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хорсенс Андреасен Лука 5 4 1
2. Вайле Соуза Аллан II 4 0 2
3. Вайле Онугха Герман 4 0 0
4. Ольборг Прица Тим 4 0 0
5. Оденсе Кадри Башким 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оденсе Шельвик Йорген 4 0
2. Ольборг Росс Матиас 4 0
3. Вайле Эзатолахи Саид 2 1
4. Ольборг Альманн Якоб 3 0
5. Оденсе Андерсен Александр 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Оденсе
3.35
3.78
2.60
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