Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021
0:1
25' ГолДжейбали Иссам
33' Желтая карточкаЭстрём Робин
18
Шиембе
Кевин
29
Торп
Виктор
24
Эстрём
Робин
20
Окосун
Айо
15
Фенгер
Макс
12
Кадри
Башким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Thor Hoeholt
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
12 Кадри БашкимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михаэль Хеммингсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
0:1
33'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хебо Матиас
|2 (1)
|0.22
|2.
|Варминг Магнус
|2
|0.22
|3.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.11
|4.
|Торп Виктор
|1
|0.11
|5.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.11
|6.
|Шиембе Кевин
|1
|0.11
|7.
|Ромер Марсель
|0
|0
|8.
|Йоргенсен Каспер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадри Башким
|4 (1)
|0.44
|2.
|Джейбали Иссам
|3 (1)
|0.33
|3.
|Шельвик Йорген
|1
|0.11
|4.
|Окосун Айо
|1
|0.11
|5.
|Андерсен Александр
|1
|0.11
|6.
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
|7.
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромер Марсель
|1
|1
|2.
|Хебо Матиас
|2
|0
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|4.
|Кроне Свенн
|1
|0
|5.
|Коструп Магнус
|1
|0
|6.
|Шиембе Кевин
|1
|0
|7.
|Варминг Магнус
|1
|0
|8.
|Винтер Фредерик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шельвик Йорген
|4
|0
|2.
|Андерсен Александр
|3
|0
|3.
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|4.
|Трандарсон Арон-Элис
|2
|0
|5.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|6.
|Эстрём Робин
|2
|0
|7.
|Окосун Айо
|2
|0
|8.
|Кадри Башким
|1
|0
|9.
|Манде Саюба
|1
|0
|10.
|Томасен Йенс
|1
|0
|11.
|Лунд Оливер
|1
|0
|12.
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|13.
|Фенгер Макс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люнгбю
|12.5% (1)
|0
|0
|0
|50% (4)
|37.5% (3)
|Оденсе
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сённерйюск 2:0 Люнгбю Люнгбю 3:4 Хорсенс Ольборг 4:0 Люнгбю Оденсе 2:0 Люнгбю
Люнгбю 0:1 Сённерйюск Хорсенс 1:3 Люнгбю Люнгбю 2:2 Ольборг Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю
Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Оденсе: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Люнгбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Люнгбю 4:3 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Оденсе 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Люнгбю Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 2:0 Оденсе САС Лигаен Оденсе 2:0 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:3 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|43
|2.
|Сённерйюск
|0:1
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|41
|3.
|Оденсе
|1:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|40
|4.
|Вайле
|9
|3
|4
|2
|15 - 11
|37
|5.
|Хорсенс
|1:0
|9
|4
|3
|2
|15 - 16
|27
|6.
|Люнгбю
|0:1
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|41
|2.
|Люнгбю
|0:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|22
|3.
|Хорсенс
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|20
|4.
|Сённерйюск
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|Вайле
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Оденсе
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хорсенс
|Андреасен Лука
|5
|4
|1
|2.
|Вайле
|Соуза Аллан II
|4
|0
|2
|3.
|Вайле
|Онугха Герман
|4
|0
|0
|4.
|Ольборг
|Прица Тим
|4
|0
|0
|5.
|Оденсе
|Кадри Башким
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оденсе
|Шельвик Йорген
|4
|0
|2.
|Ольборг
|Росс Матиас
|4
|0
|3.
|Вайле
|Эзатолахи Саид
|2
|1
|4.
|Ольборг
|Альманн Якоб
|3
|0
|5.
|Оденсе
|Андерсен Александр
|3
|0