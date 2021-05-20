Копа Судамерикана 2021
Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Второй тайм: 62'
Палестино
1:0
6' ГолNicolas Castro
38' Желтая карточкаСото Гильермо
41' Желтая карточкаFranco Negri
1:1
47' ГолJuan Ignacio Sanchez Sotelo
13
Juan
Sforza
38
Franco
Negri
26
Ramiro
Sordo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Franco NegriПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ramiro SordoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Manuel Llano
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бургос Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кортес СезарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Nery VelosoВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Maicol Leon
-
-
21 Antonio Ceza
-
-
-
Главный тренер: Jose Luis Sierra
Ход матча
6'
1:0
38'
41'
47'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Castro
|1
|0.2
|2.
|Alexis Rodrigues
|1
|0.2
|3.
|Maxi Rodriguez1
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Cingolani
|2
|1
|2.
|Перес Пабло II
|1
|1
|3.
|Manuel Capasso
|1
|1
|4.
|Jonathan Cabral
|2
|0
|5.
|Manuel Llano
|2
|0
|6.
|Игнасио Скокко
|1
|0
|7.
|Matias Orihuela
|1
|0
|8.
|Лема Кристиан
|1
|0
|9.
|Franco Negri
|1
|0
|10.
|Enzo Cabrera2
|1
|0
|11.
|Juan Sforza
|1
|0
|12.
|Diego Calcaterra
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фарьяс Агустин
|2
|2
|2.
|Vicente Fernandez2
|2
|1
|3.
|Альварадо Пабло
|2
|0
|4.
|Сото Гильермо
|2
|0
|5.
|Jonathan Benitez1
|2
|0
|6.
|Bruno Romo
|1
|0
|7.
|Кристиан Суарез
|1
|0
|8.
|Тоселли Кристофер
|1
|0
|9.
|Jimenez Luis III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Палестино
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +3 =6 -11Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд
Палестино Последние 20 матчей: +7 =7 -6Атлетико Гойяненсе 0:0 Палестино Коло-Коло 1:2 Палестино Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Палестино 0:1 Атлетико Гойяненсе
Либертад 2:0 Палестино Мелипилья 0:1 Палестино Палестино 1:1 Эвертон Кильота Палестино 2:1 Кобресал Универсидад Католика Чили 2:1 Палестино Палестино 2:4 Антофагаста Кобресал 0:0 Палестино Палестино 2:2 Кокимбо Юнидо Уачипато 1:0 Палестино Эвертон Кильота 1:3 Палестино Универсидад Католика Чили 2:3 Палестино Палестино 3:2 Кобресал Универсидад де Чили 1:1 Палестино Палестино 2:2 Унион Эспаньола Универсидад де Консепсьон 1:1 Палестино Палестино 4:2 Курико Юнидо
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Палестино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Либертад
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|4.
|Палестино
|1:1
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Либертад
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|Палестино
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Гойяненсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Либертад
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Палестино
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пеньяроль II
|Agustin Alvarez
|6
|0
|0
|2.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|4.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|4
|1
|0
|5.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|2
|2
|2.
|Мелгар
|Орсан Орасио
|2
|1
|3.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|4.
|12 де Октубре
|Francisco Manenti
|2
|1
|5.
|Палестино
|Vicente Fernandez2
|2
|1