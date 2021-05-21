0:0
47' Не забитый пенальтиБройниг Максимилиан
56' Желтая карточкаКазар Альяж
0:1
60' ГолФишер Манфред
25
Спасич
Милош
97
Ганда
Йосеф
13
Касали
Тино
33
Букта
Чаба
23
Казар
Альяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Спасич МилошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ганда ЙосефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Julian Turi
-
-
-
33 Mamina Badji
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
-
33 Букта ЧабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
47'
56'
60'
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +4 =6 -10Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира
Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:1 Адмира Адмира 0:1 Хартберг Адмира 0:2 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Адмира Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Хартберг 2:1 Адмира Адмира 1:1 Сваровски Тироль Адмира 1:2 ЛАСК Вольфсбергер 2:1 Адмира Адмира 3:1 Альтах Рид 0:0 Адмира Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира
Альтах Последние 20 матчей: +7 =4 -9Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах
Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах Аустрия Вена 5:1 Альтах Альтах 0:0 Рапид Вена Адмира 3:1 Альтах Альтах 2:1 Штурм Сваровски Тироль 3:1 Альтах Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах
Последние игры между собой
Адмира: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Альтах: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Адмира 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:4 Адмира Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига