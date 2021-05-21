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  3. Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
Адмира
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1338
Альтах
0'
1:0
49' Пенальти
Бройниг Максимилиан
56' Желтая карточка
Нуссбаумер Даниэль
1:1
60' Гол
Фишер Манфред
90' Желтая карточка
Здихинец Николас
90'+5
1
Ляйтнер
Андреас
6
Бухта
Юлиан
5
Коллер
Пауль-Фридрих
93
Даткович
Нико
37
Лукачевич
Леонардо
25
Спасич
Милош
24
Хаусьелль
Марко
21
Гартнер
Кристиан
12
Малишек
Лукас
97
Ганда
Йосеф
10
Бройниг
Максимилиан
13
Касали
Тино
33
Букта
Чаба
18
Цвишенбруггер
Ян
2
Дабанлы
Беркай
27
Хаудум
Штефан
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
23
Казар
Альяж
4
Гуэ
Самюэль
16
Шрайнер
Эммануэль
7
Штефель
Марио
26
Нуссбаумер
Даниэль
Адмира
5-4-1
Альтах
5-3-2

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира
Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:1 Адмира Адмира 0:1 Хартберг Адмира 0:2 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Адмира Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Хартберг 2:1 Адмира Адмира 1:1 Сваровски Тироль Адмира 1:2 ЛАСК Вольфсбергер 2:1 Адмира Адмира 3:1 Альтах Рид 0:0 Адмира Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира
Альтах Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах
Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах Аустрия Вена 5:1 Альтах Альтах 0:0 Рапид Вена Адмира 3:1 Альтах Альтах 2:1 Штурм Сваровски Тироль 3:1 Альтах Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах

Последние игры между собой

Адмира: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Альтах: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 4:2 Адмира Бундеслига Альтах 1:1 Адмира Бундеслига
Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Адмира 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:4 Адмира Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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