Рид
3:2
Конец матча
Стадион: Josko Arena
Аустрия Вена
0:1
17' ГолГрюнвальд Александр
54' Желтая карточкаБайич Анте
55' Желтая карточкаОффенбахер Даниэль
0:2
56' ГолДжукич Александар
1:2
79' ГолГрюлль Марко
81' Желтая карточкаХандль Йоханнес
85' Желтая карточкаПоульсен Андреас
2:2
89' ГолБайич Анте
90' Желтая карточкаТейгль Георг
3:2
90' ГолКерхе Мануэль
90' Желтая карточкаКерхе Мануэль
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
17
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
17 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
-
25 Мёшль ПатрикНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
-
23 Зека АгимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Полузащитник
-
22 Мартель ЭрикПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
Ход матча
17'
54'
56'
79'
1:2
81'
85'
89'
2:2
90'
90'
3:2
90'
Предыдущие игры
Рид Последние 20 матчей: +4 =9 -7Альтах 3:0 Рид Рид 0:0 Адмира Хартберг 1:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:0 Рид
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира
Адмира 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Рид Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Хартберг 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах Аустрия Вена 3:5 Вольфсбергер Штурм 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:1 Альтах Аустрия Вена 0:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена
Последние игры между собой
Рид: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Аустрия Вена: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Аустрия Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 0:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Рид 0:5 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 4:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рид Бундеслига Рид 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Рид Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига