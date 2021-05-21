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Рид
3:2
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
0:1
17' Гол
Грюнвальд Александр
54' Желтая карточка
Байич Анте
55' Желтая карточка
Оффенбахер Даниэль
0:2
56' Гол
Джукич Александар
1:2
79' Гол
Грюлль Марко
81' Желтая карточка
Хандль Йоханнес
85' Желтая карточка
Поульсен Андреас
2:2
89' Гол
Байич Анте
90' Желтая карточка
Тейгль Георг
3:2
90' Гол
Керхе Мануэль
90' Желтая карточка
Керхе Мануэль
90'+7
1
Радлингер
Самуэль
28
Райфельтсхаммер
Томас
2
Майзль
Лука
6
Райнер
Константин
10
Висмейер
Юлиан
4
Цигль
Марсель
11
Оффенбахер
Даниэль
5
Лергер
Михель
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
17
Грюлль
Марко
1
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
2
Шёссвендтер
Кристоф
46
Хандль
Йоханнес
20
Поульсен
Андреас
5
Демаку
Весель
27
Эбнер
Томас
23
Зека
Агим
10
Грюнвальд
Александр
77
Джукич
Александар
11
Пихлер
Бенедикт
Рид
3-4-2-1
Аустрия Вена
4-2-3-1

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Альтах 3:0 Рид Рид 0:0 Адмира Хартберг 1:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:0 Рид
Рид 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 Рид Рид 0:0 Альтах Адмира 0:2 Рид Рид 3:2 Хартберг Рид 3:2 Хорн Рид 0:0 Амштеттен Альтах 2:1 Рид Рид 0:3 ЛАСК Рид 0:4 Вольфсбергер Рапид Вена 1:0 Рид Хартберг 1:1 Рид Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Рид Рид 0:0 Адмира Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира
Адмира 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Рид Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Хартберг 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах Аустрия Вена 3:5 Вольфсбергер Штурм 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:1 Альтах Аустрия Вена 0:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена

Последние игры между собой

Рид: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Аустрия Вена: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Аустрия Вена 2:2 Рид Бундеслига Рид 0:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Рид Бундеслига Аустрия Вена 3:2 Рид Товарищеские матчи
Аустрия Вена 3:0 Рид Бундеслига Рид 0:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Рид 0:5 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 4:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рид Бундеслига Рид 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Рид Бундеслига Аустрия Вена 0:1 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Рид Бундеслига Рид 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рид Бундеслига Рид 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Грюнвальд Александр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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