Санкт-Пёльтен
0:1
Второй тайм: 47'
Стадион: НВ Арена
Хартберг
0:1
42' ГолШтурм Филипп
21
Шульц
Кофи
30
Taylor
Booth
99
Тетте
Самуэл
17
Йода
Абдул
18
Штурм
Филипп
27
Рид
Лукас
29
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
-
30 Taylor BoothНападающий
-
99 Тетте СамуэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Йода АбдулПолузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
42'
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +2 =6 -12Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Рид
Рид 2:1 Санкт-Пёльтен Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Адмира Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Ред Булл Зальцбург 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира
Хартберг Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах
Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 1:0 Аустрия Вена Рид 3:2 Хартберг Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:0 Хартберг Хартберг 2:1 Адмира ЛАСК 1:2 Хартберг Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Хартберг 1:1 Рид Штурм 2:1 Хартберг Аустрия Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хартберг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Бундеслига Санкт-Пёльтен 5:3 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:3 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Хартберг 2:3 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:1 Хартберг Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 4:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 3:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига