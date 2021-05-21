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  3. Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
Санкт-Пёльтен
0:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Хартберг
0'
0:1
42' Гол
Штурм Филипп
47'
13
Гремсль
Армин
4
Штайнвендер
Михаэль
8
Асади
Реза
29
Дрешер
Даниэль
14
Блауэнштайнер
Микаэль
6
Покорны
Петер
10
Луксбахер
Даниэль
21
Шульц
Кофи
30
Taylor
Booth
99
Тетте
Самуэл
22
Гальпер
Кристоф
35
Заллингер
Рафаэль
39
Геллес
Штефан
4
Хубер
Майкл
5
Гольнер
Манфред
14
Клем
Кристиан
8
Тиджани
Самсон
17
Йода
Абдул
18
Штурм
Филипп
27
Рид
Лукас
29
Хорват
Саша
20
Шмербок
Марк-Андре
Санкт-Пёльтен
3-4-3
Хартберг
4-2-3-1

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Рид
Рид 2:1 Санкт-Пёльтен Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Адмира Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Ред Булл Зальцбург 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира
Хартберг Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах
Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 1:0 Аустрия Вена Рид 3:2 Хартберг Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:0 Хартберг Хартберг 2:1 Адмира ЛАСК 1:2 Хартберг Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Хартберг 1:1 Рид Штурм 2:1 Хартберг Аустрия Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хартберг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Бундеслига Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Бундеслига Санкт-Пёльтен 5:3 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:3 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Хартберг 2:3 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:1 Хартберг Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 4:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 3:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
  • Второй тайм
  • 46'
    Клем Кристиан уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Штурм Филипп бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Пёльтен
Ничья
Хартберг
7.00
4.10
2.26
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Где смотреть матч Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг онлайн

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