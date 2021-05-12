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Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул 2020-2021

2020-2021
Генк
0:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Андерлехт
0'
0:1
33' Гол
Аль-Эйт-Хадж Ануар
45' Желтая карточка
Муньос Даниэль
60'
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
7
Ито
Дзюнъя
42
Торстведт
Кристиан
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
16
Вербрюгген
Барт
62
Мурильо
Микаэль
20
Миазга
Мэтт
54
Сарделла
Киллиан
14
Михайличенко
Богдан
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
8
Каллен
Джош
18
Ашимеру
Маджид
51
Версхарен
Яри
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
7
Нмеча
Лукас
Генк
4-2-3-1
Андерлехт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бонгонда Тео 2 0.67
2. Онуачу Пол 2 0.67
3. Ито Дзюнъя 1 0.33
4. Торстведт Кристиан 1 0.33
5. Хейнен Бриан 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Якоб-Бруун 1 0.33
2. Версхарен Яри 1 0.33
3. Миазга Мэтт 1 0.33
4. Нмеча Лукас 1 0.33
5. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.33
6. Требель Адриен 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Онуачу Пол 1 0
2. Артеага Херардо 1 0
3. Муньос Даниэль 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Каллен Джош 2 0
2. Миазга Мэтт 1 0
3. Коббо Элиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1)
 Андерлехт 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк Стандард 1:2 Генк Антверпен 3:2 Генк
Генк 4:0 Сент-Трюйден АХ Лёвен 2:3 Генк Генк 2:2 Стандард Андерлехт 1:2 Генк Генк 2:0 Серкль Брюгге Генк 4:1 Мехелен Шарлеруа 1:2 Генк Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Генк Генк 1:0 Сент-Трюйден Генк 1:2 Андерлехт Тес Спорт 0:3 Генк Мехелен 0:0 Генк Генк 3:2 Зульте-Варегем Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 Гент
Андерлехт Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Андерлехт
Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт Кортрейк 2:1 Андерлехт Гент 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Генк Андерлехт 1:1 Мехелен Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Стандард 1:3 Андерлехт Андерлехт 0:2 Кортрейк Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Генк 1:2 Андерлехт Льеж 0:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт

Последние игры между собой

Генк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Андерлехт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Андерлехт 1:2 Генк Кубок Генк 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Первый дивизион А
Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:1 Генк Плей-офф за чемпионский титул Генк 3:0 Андерлехт Плей-офф за чемпионский титул Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Генк 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Лига Про Генк 0:2 Андерлехт Лига Про Генк 5:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Генк Лига Про Генк 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Генк Лига Про Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 2 0 1 1 2 - 5 39
2. Андерлехт 1:0 3 1 2 0 5 - 4 34
3. Генк 0:1 3 2 0 1 6 - 3 34
4. Антверпен 2 0 1 1 4 - 5 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 1 0 1 0 2 - 2 39
2. Антверпен 1 0 0 1 2 - 3 30
3. Генк 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
4. Андерлехт 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 1:0 2 1 1 0 3 - 2 33
2. Генк 0:1 1 1 0 0 3 - 2 31
3. Антверпен 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Брюгге 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Бонгонда Тео 2 0 2
2. Антверпен Мбокани Дьёмерси 2 1 1
3. Генк Онуачу Пол 2 0 0
4. Генк Ито Дзюнъя 1 0 2
5. Андерлехт Ларсен Якоб-Бруун 1 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Брюгге Ванакен Ханс 2 0
2. Антверпен Верстрате Биргер 2 0
3. Андерлехт Каллен Джош 2 0
4. Брюгге Вормер Руд 1 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 1 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Муньос Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Аль-Эйт-Хадж Ануар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Андерлехт
9.00
4.78
2.95
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