Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул 2020-2021
Генк
1:1
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
Андерлехт
0:1
33' ГолАль-Эйт-Хадж Ануар
45' Желтая карточкаМуньос Даниэль
62' Желтая карточкаГрошовски Патрик
66' Желтая карточкаСамби Локонга Альберт-Мбойо
1:1
67' ГолОнуачу Пол
79' Желтая карточкаЛукуми Джон
79' Желтая карточкаХейнен Бриан
33
Лукуми
Джон
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
33'
45'
62'
67'
1:1
79'
79'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|3
|1
|2.
|Бонгонда Тео
|2
|0.67
|3.
|Ито Дзюнъя
|1
|0.33
|4.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.33
|5.
|Хейнен Бриан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.33
|2.
|Версхарен Яри
|1
|0.33
|3.
|Миазга Мэтт
|1
|0.33
|4.
|Нмеча Лукас
|1
|0.33
|5.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.33
|6.
|Требель Адриен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грошовски Патрик
|1
|0
|2.
|Онуачу Пол
|1
|0
|3.
|Хейнен Бриан
|1
|0
|4.
|Артеага Херардо
|1
|0
|5.
|Лукуми Джон
|1
|0
|6.
|Муньос Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каллен Джош
|2
|0
|2.
|Миазга Мэтт
|1
|0
|3.
|Коббо Элиас
|1
|0
|4.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|0
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|14.29% (1)
|Андерлехт
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +12 =3 -5Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк Стандард 1:2 Генк Антверпен 3:2 Генк
Генк 4:0 Сент-Трюйден АХ Лёвен 2:3 Генк Генк 2:2 Стандард Андерлехт 1:2 Генк Генк 2:0 Серкль Брюгге Генк 4:1 Мехелен Шарлеруа 1:2 Генк Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Генк Генк 1:0 Сент-Трюйден Генк 1:2 Андерлехт Тес Спорт 0:3 Генк Мехелен 0:0 Генк Генк 3:2 Зульте-Варегем Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 Гент
Андерлехт Последние 20 матчей: +10 =7 -3Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт Остенде 0:3 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Андерлехт
Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт Кортрейк 2:1 Андерлехт Гент 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Генк Андерлехт 1:1 Мехелен Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Стандард 1:3 Андерлехт Андерлехт 0:2 Кортрейк Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Генк 1:2 Андерлехт Льеж 0:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт
Последние игры между собой
Генк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Андерлехт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:1 Генк Плей-офф за чемпионский титул Генк 3:0 Андерлехт Плей-офф за чемпионский титул Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Генк 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Лига Про Генк 0:2 Андерлехт Лига Про Генк 5:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Генк Лига Про Генк 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Генк Лига Про Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|39
|2.
|Генк
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|35
|3.
|Андерлехт
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|32
|4.
|Антверпен
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|39
|2.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|30
|3.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Онуачу Пол
|3
|0
|0
|2.
|Генк
|Бонгонда Тео
|2
|0
|2
|3.
|Антверпен
|Мбокани Дьёмерси
|2
|1
|1
|4.
|Генк
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|3
|5.
|Андерлехт
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|2.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|2
|0
|3.
|Андерлехт
|Каллен Джош
|2
|0
|4.
|Брюгге
|Вормер Руд
|1
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|1
|0