Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы 2020-2021
1:0
14' ГолЯремчук Роман
26' Желтая карточкаНгадеу Майкл
44' Желтая карточкаД'Хасе Робби
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
23
Yonas
Malede
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
25
Батай
Йелле
29
Д'Хасе
Робби
10
Сакала
Фэшн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Yonas MaledeНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Нападающий
-
20 Букари ОсманНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
-
25 Батай ЙеллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Нападающий
-
11 Боонен ИндиНападающий
-
19 Тьям МамадуНападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
14'
26'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|2
|0.67
|2.
|Безус Роман
|1
|0.33
|3.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.33
|4.
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|5.
|Тиссудали Тарик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.67
|2.
|Теате Артур
|2
|0.67
|3.
|Сакала Фэшн
|1
|0.33
|4.
|Квасина Марко
|1
|0.33
|5.
|Боонен Инди
|1
|0.33
|6.
|Матам Тео Ндика
|1
|0.33
|7.
|Бэтцнер Ник
|1
|0.33
|8.
|Д'Арпино Максим
|0
|0
|9.
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|10.
|Вандандриш Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|2.
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|3.
|Дорш Никлас
|1
|0
|4.
|Овусу Элиша
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Теате Артур
|2
|0
|2.
|Капон Брехт
|1
|0
|3.
|Батай Йелле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|Остенде
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +9 =7 -4Стандард 2:1 Гент Гент 2:2 Мехелен Зульте-Варегем 2:7 Гент Гент 4:0 Шарлеруа
Остенде Последние 20 матчей: +8 =3 -9Мехелен 5:3 Остенде Остенде 6:2 Стандард Остенде 0:3 Андерлехт Остенде 1:1 Серкль Брюгге
Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 0:2 Васланд-Беверен Остенде 1:4 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Остенде 1:2 Кортрейк Гент 1:0 Остенде Остенде 2:0 Мехелен Эйпен 1:1 Остенде Остенде 3:1 Генк Серкль Брюгге 3:1 Остенде Остенде 3:1 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 2:3 Остенде Зульте-Варегем 2:1 Остенде Остенде 2:2 Стандард Антверпен 1:2 Остенде Брюгге 2:1 Остенде
Последние игры между собой
Гент: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Остенде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Гент 2:0 Остенде Первый дивизион А Гент 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:2 Гент Кубок Гент 2:2 Остенде Кубок Остенде 0:4 Гент Первый дивизион А Гент 2:3 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А Остенде 4:3 Гент Лига Про Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Кубок Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Лига Про Остенде 0:1 Гент Лига Про Гент 2:0 Остенде Лига Про Остенде 5:2 Гент Лига Про Гент 2:2 Остенде Лига Про
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остенде
|0:1
|3
|1
|0
|2
|9 - 8
|30
|2.
|Гент
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|29
|3.
|Мехелен
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|28
|4.
|Стандард
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остенде
|0:1
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|30
|2.
|Гент
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|29
|3.
|Мехелен
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мехелен
|Сторм Никола
|3
|0
|1
|2.
|Остенде
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|1
|3.
|Гент
|Яремчук Роман
|2
|0
|0
|4.
|Остенде
|Теате Артур
|2
|0
|0
|5.
|Мехелен
|Мрабти Керим
|1
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Стандард
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|1
|2.
|Остенде
|Теате Артур
|2
|0
|3.
|Остенде
|Капон Брехт
|1
|0
|4.
|Мехелен
|Схоофс Роб
|1
|0
|5.
|Гент
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0