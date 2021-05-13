Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул 2020-2021
38' Желтая карточкаМата Клинтон
46
Бутез
Жан
30
Бута
19
Миёши
Коджи
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 БутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Миёши КоджиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Нападающий
-
55 Ivan Pavlic
-
-
Главный тренер: Франк Веркаутерен
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
72 Noah Mbamba
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
38'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|2 (1)
|0.67
|2.
|Ле Маршан Максим
|1
|0.33
|3.
|Миёши Коджи
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дост Бас
|1
|0.33
|2.
|Ланг Ноа
|1
|0.33
|3.
|Вормер Руд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Верстрате Биргер
|2
|0
|2.
|Де Лат Ричи
|1
|0
|3.
|Сек Абдулай
|1
|0
|4.
|Хонгла Мартин
|1
|0
|5.
|Бойя Франк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ванакен Ханс
|2
|0
|2.
|Вормер Руд
|1
|0
|3.
|Соболь Эдуард
|1
|0
|4.
|Мата Клинтон
|1
|0
|5.
|Ланг Ноа
|1
|0
|6.
|Коссуну Одилон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|0
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|Брюгге
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +10 =3 -7Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен
Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен Антверпен 4:2 Кортрейк АХ Лёвен 2:0 Антверпен Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен Антверпен 0:0 Сент-Трюйден Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Антверпен Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =3 -5Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге
Кортрейк 1:2 Брюгге Брюгге 0:2 Антверпен Гент 0:4 Брюгге Шарлеруа 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Стандард 1:0 Брюгге Брюгге 0:1 Динамо Киев Брюгге 3:0 АХ Лёвен Динамо Киев 1:1 Брюгге Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге Брюгге 6:1 Ольса Бракель Брюгге 3:1 Стандард Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Брюгге: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Брюгге 1:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:2 Антверпен Плей-офф за чемпионский титул Антверпен 0:0 Брюгге Плей-офф за чемпионский титул Брюгге 5:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 1:1 Брюгге Первый дивизион А Антверпен 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Антверпен Первый дивизион А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|40
|2.
|Генк
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|35
|3.
|Антверпен
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|32
|4.
|Андерлехт
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|39
|2.
|Антверпен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|31
|3.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Онуачу Пол
|3
|0
|0
|2.
|Генк
|Бонгонда Тео
|2
|0
|2
|3.
|Антверпен
|Мбокани Дьёмерси
|2
|1
|1
|4.
|Генк
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|3
|5.
|Андерлехт
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|2.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|2
|0
|3.
|Андерлехт
|Каллен Джош
|2
|0
|4.
|Брюгге
|Вормер Руд
|1
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|1
|0