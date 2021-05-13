  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Плей-офф за чемпионский титул 2020-2021

Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул 2020-2021

2020-2021
Антверпен
0:0
Перерыв

Стадион:
Брюгге
0'
38' Желтая карточка
Мата Клинтон
46
Бутез
Жан
4
Сек
Абдулай
31
Ле
Маршан
Максим
2
Де
Лат
Ричи
30
Бута
5
Верстрате
Биргер
18
Хонгла
Мартин
94
Лукаку
Джордан
16
Геркенс
Питер
19
Миёши
Коджи
70
Мбокани
Дьёмерси
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Коссуну
Одилон
44
Мехеле
Брэндон
2
Соболь
Эдуард
25
Вормер
Руд
3
Баланта
Эдер
26
Ритс
Матс
90
Кетеларе
Шарль
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
Антверпен
3-4-3
Брюгге
4-3-3

Ход матча

38'
 
Мата Клинтон

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 2 (1) 0.67
2. Ле Маршан Максим 1 0.33
3. Миёши Коджи 1 0.33
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дост Бас 1 0.33
2. Ланг Ноа 1 0.33
3. Вормер Руд 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Верстрате Биргер 2 0
2. Де Лат Ричи 1 0
3. Сек Абдулай 1 0
4. Хонгла Мартин 1 0
5. Бойя Франк 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Ванакен Ханс 2 0
2. Вормер Руд 1 0
3. Соболь Эдуард 1 0
4. Мата Клинтон 1 0
5. Ланг Ноа 1 0
6. Коссуну Одилон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 0 0 0 50% (2) 25% (1) 25% (1)
 Брюгге 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен
Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен Антверпен 4:2 Кортрейк АХ Лёвен 2:0 Антверпен Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен Антверпен 0:0 Сент-Трюйден Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Антверпен Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге
Кортрейк 1:2 Брюгге Брюгге 0:2 Антверпен Гент 0:4 Брюгге Шарлеруа 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Стандард 1:0 Брюгге Брюгге 0:1 Динамо Киев Брюгге 3:0 АХ Лёвен Динамо Киев 1:1 Брюгге Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге Брюгге 6:1 Ольса Бракель Брюгге 3:1 Стандард Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде

Последние игры между собой

Антверпен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Брюгге: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Брюгге 0:2 Антверпен Первый дивизион А Брюгге 3:1 Антверпен Кубок Антверпен 0:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 0:1 Антверпен Кубок
Брюгге 1:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:2 Антверпен Плей-офф за чемпионский титул Антверпен 0:0 Брюгге Плей-офф за чемпионский титул Брюгге 5:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 1:1 Брюгге Первый дивизион А Антверпен 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Антверпен Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 3 0 2 1 2 - 5 40
2. Генк 3 2 1 0 7 - 3 35
3. Антверпен 0:0 3 0 2 1 4 - 5 32
4. Андерлехт 3 0 3 0 5 - 5 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:0 1 0 1 0 2 - 2 39
2. Антверпен 0:0 2 0 1 1 2 - 3 31
3. Генк 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Андерлехт 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт 2 0 2 0 3 - 3 31
2. Генк 1 1 0 0 3 - 2 31
3. Антверпен 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Брюгге 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Онуачу Пол 3 0 0
2. Генк Бонгонда Тео 2 0 2
3. Антверпен Мбокани Дьёмерси 2 1 1
4. Генк Ито Дзюнъя 1 0 3
5. Андерлехт Ларсен Якоб-Бруун 1 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Брюгге Ванакен Ханс 2 0
2. Антверпен Верстрате Биргер 2 0
3. Андерлехт Каллен Джош 2 0
4. Брюгге Вормер Руд 1 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 1 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Мата Клинтон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Брюгге
5.10
4.15
2.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антверпен 0:0 Брюгге онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 