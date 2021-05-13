Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул 2020-2021
38' Желтая карточкаМата Клинтон
75' Желтая карточкаВерстрате Биргер
75' Желтая карточкаЛанг Ноа
46
Бутез
Жан
30
Бута
19
Миёши
Коджи
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 БутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Миёши КоджиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Нападающий
-
55 Ivan Pavlic
-
-
Главный тренер: Франк Веркаутерен
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
72 Noah Mbamba
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
38'
75'
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|2 (1)
|0.67
|2.
|Ле Маршан Максим
|1
|0.33
|3.
|Миёши Коджи
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дост Бас
|1
|0.33
|2.
|Ланг Ноа
|1
|0.33
|3.
|Вормер Руд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Верстрате Биргер
|3
|0
|2.
|Де Лат Ричи
|1
|0
|3.
|Сек Абдулай
|1
|0
|4.
|Хонгла Мартин
|1
|0
|5.
|Бойя Франк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ванакен Ханс
|2
|0
|2.
|Ланг Ноа
|2
|0
|3.
|Вормер Руд
|1
|0
|4.
|Соболь Эдуард
|1
|0
|5.
|Мата Клинтон
|1
|0
|6.
|Коссуну Одилон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|0
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|Брюгге
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +10 =3 -7Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен
Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен Антверпен 4:2 Кортрейк АХ Лёвен 2:0 Антверпен Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен Антверпен 0:0 Сент-Трюйден Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Антверпен Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =3 -5Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге
Кортрейк 1:2 Брюгге Брюгге 0:2 Антверпен Гент 0:4 Брюгге Шарлеруа 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Стандард 1:0 Брюгге Брюгге 0:1 Динамо Киев Брюгге 3:0 АХ Лёвен Динамо Киев 1:1 Брюгге Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге Брюгге 6:1 Ольса Бракель Брюгге 3:1 Стандард Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Брюгге: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Брюгге 1:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:2 Антверпен Плей-офф за чемпионский титул Антверпен 0:0 Брюгге Плей-офф за чемпионский титул Брюгге 5:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 1:1 Брюгге Первый дивизион А Антверпен 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Антверпен Первый дивизион А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|40
|2.
|Генк
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|35
|3.
|Антверпен
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|32
|4.
|Андерлехт
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|39
|2.
|Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|31
|3.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Онуачу Пол
|3
|0
|0
|2.
|Генк
|Бонгонда Тео
|2
|0
|2
|3.
|Антверпен
|Мбокани Дьёмерси
|2
|1
|1
|4.
|Генк
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|3
|5.
|Андерлехт
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|3
|0
|2.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|3.
|Андерлехт
|Каллен Джош
|2
|0
|4.
|Брюгге
|Ланг Ноа
|2
|0
|5.
|Брюгге
|Вормер Руд
|1
|0