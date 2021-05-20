Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул 2020-2021
Генк
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Кристал-арена
Антверпен
33
Лукуми
Джон
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
46
Бутез
Жан
30
Бута
19
Миёши
Коджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 БутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Франк Веркаутерен
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|4
|1
|2.
|Бонгонда Тео
|2
|0.5
|3.
|Ито Дзюнъя
|1
|0.25
|4.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.25
|5.
|Дессерс Сириль
|1
|0.25
|6.
|Хейнен Бриан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|3 (1)
|0.75
|2.
|Ле Маршан Максим
|1
|0.25
|3.
|Миёши Коджи
|1
|0.25
|4.
|Лукаку Джордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грошовски Патрик
|2
|0
|2.
|Бонгонда Тео
|1
|0
|3.
|Онуачу Пол
|1
|0
|4.
|Хейнен Бриан
|1
|0
|5.
|Артеага Херардо
|1
|0
|6.
|Лукуми Джон
|1
|0
|7.
|Муньос Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Верстрате Биргер
|3
|0
|2.
|Де Лат Ричи
|2
|0
|3.
|Хонгла Мартин
|2
|0
|4.
|Ле Маршан Максим
|1
|0
|5.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0
|6.
|Сек Абдулай
|1
|0
|7.
|Бойя Франк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|0
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|Антверпен
|0
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +13 =3 -4Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк
Стандард 1:2 Генк Антверпен 3:2 Генк Генк 4:0 Сент-Трюйден АХ Лёвен 2:3 Генк Генк 2:2 Стандард Андерлехт 1:2 Генк Генк 2:0 Серкль Брюгге Генк 4:1 Мехелен Шарлеруа 1:2 Генк Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Генк Генк 1:0 Сент-Трюйден Генк 1:2 Андерлехт Тес Спорт 0:3 Генк Мехелен 0:0 Генк Генк 3:2 Зульте-Варегем
Антверпен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк
Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен Антверпен 4:2 Кортрейк АХ Лёвен 2:0 Антверпен Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен Антверпен 0:0 Сент-Трюйден Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Антверпен Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде
Последние игры между собой
Генк: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Антверпен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Антверпен 3:3 Генк Кубок Генк 2:2 Антверпен Первый дивизион А Генк 4:0 Антверпен Плей-офф за чемпионский титул Антверпен 1:0 Генк Плей-офф за чемпионский титул Генк 0:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:4 Генк Первый дивизион А Генк 4:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 3:5 Генк Первый дивизион А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|43
|2.
|Генк
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|39
|3.
|Антверпен
|0:0
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|33
|4.
|Андерлехт
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|42
|2.
|Антверпен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|31
|3.
|Генк
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|Андерлехт
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Онуачу Пол
|4
|0
|0
|2.
|Антверпен
|Мбокани Дьёмерси
|3
|1
|1
|3.
|Генк
|Бонгонда Тео
|2
|0
|3
|4.
|Андерлехт
|Нмеча Лукас
|2
|0
|0
|5.
|Генк
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|3
|0
|2.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|3.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|2
|0
|4.
|Генк
|Грошовски Патрик
|2
|0
|5.
|Андерлехт
|Каллен Джош
|2
|0