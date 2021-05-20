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Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул 2020-2021

2020-2021
Генк
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Антверпен
0' 6'
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
33
Лукуми
Джон
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
7
Ито
Дзюнъя
42
Торстведт
Кристиан
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
46
Бутез
Жан
4
Сек
Абдулай
31
Ле
Маршан
Максим
2
Де
Лат
Ричи
30
Бута
25
Де
Сарт
Алексис
5
Верстрате
Биргер
94
Лукаку
Джордан
19
Миёши
Коджи
18
Хонгла
Мартин
70
Мбокани
Дьёмерси
Генк
4-2-3-1
Антверпен
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 4 1
2. Бонгонда Тео 2 0.5
3. Ито Дзюнъя 1 0.25
4. Торстведт Кристиан 1 0.25
5. Дессерс Сириль 1 0.25
6. Хейнен Бриан 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 3 (1) 0.75
2. Ле Маршан Максим 1 0.25
3. Миёши Коджи 1 0.25
4. Лукаку Джордан 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Грошовски Патрик 2 0
2. Бонгонда Тео 1 0
3. Онуачу Пол 1 0
4. Хейнен Бриан 1 0
5. Артеага Херардо 1 0
6. Лукуми Джон 1 0
7. Муньос Даниэль 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Верстрате Биргер 3 0
2. Де Лат Ричи 2 0
3. Хонгла Мартин 2 0
4. Ле Маршан Максим 1 0
5. Мбокани Дьёмерси 1 0
6. Сек Абдулай 1 0
7. Бойя Франк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 0 22.22% (2) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 22.22% (2)
 Антверпен 0 0 0 40% (2) 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк
Стандард 1:2 Генк Антверпен 3:2 Генк Генк 4:0 Сент-Трюйден АХ Лёвен 2:3 Генк Генк 2:2 Стандард Андерлехт 1:2 Генк Генк 2:0 Серкль Брюгге Генк 4:1 Мехелен Шарлеруа 1:2 Генк Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Генк Генк 1:0 Сент-Трюйден Генк 1:2 Андерлехт Тес Спорт 0:3 Генк Мехелен 0:0 Генк Генк 3:2 Зульте-Варегем
Антверпен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Андерлехт 2:2 Антверпен Антверпен 2:3 Генк
Антверпен 3:2 Генк Мускрон-Перювельз 2:3 Антверпен Антверпен 1:4 Андерлехт Брюгге 0:2 Антверпен Антверпен 4:2 Кортрейк АХ Лёвен 2:0 Антверпен Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен Антверпен 0:0 Сент-Трюйден Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Антверпен Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде

Последние игры между собой

Генк: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Антверпен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Антверпен 2:3 Генк Плей-офф за чемпионский титул Антверпен 3:2 Генк Первый дивизион А Генк 4:2 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 1:1 Генк Первый дивизион А
Антверпен 3:3 Генк Кубок Генк 2:2 Антверпен Первый дивизион А Генк 4:0 Антверпен Плей-офф за чемпионский титул Антверпен 1:0 Генк Плей-офф за чемпионский титул Генк 0:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:4 Генк Первый дивизион А Генк 4:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 3:5 Генк Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 4 1 2 1 4 - 6 43
2. Генк 0:0 5 3 2 0 9 - 4 39
3. Антверпен 0:0 5 0 3 2 5 - 7 33
4. Андерлехт 4 0 3 1 6 - 7 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 42
2. Антверпен 0:0 2 0 1 1 2 - 3 31
3. Генк 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
4. Андерлехт 2 0 1 1 3 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 0:0 2 2 0 0 5 - 3 34
2. Андерлехт 2 0 2 0 3 - 3 31
3. Антверпен 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
4. Брюгге 2 0 1 1 0 - 3 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Онуачу Пол 4 0 0
2. Антверпен Мбокани Дьёмерси 3 1 1
3. Генк Бонгонда Тео 2 0 3
4. Андерлехт Нмеча Лукас 2 0 0
5. Генк Ито Дзюнъя 1 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Антверпен Верстрате Биргер 3 0
2. Брюгге Ванакен Ханс 2 0
3. Антверпен Де Лат Ричи 2 0
4. Генк Грошовски Патрик 2 0
5. Андерлехт Каллен Джош 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Антверпен
1.88
4.15
3.96
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Где смотреть матч Генк 0:0 Антверпен онлайн

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