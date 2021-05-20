Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул 2020-2021
Андерлехт
3:3
Конец матча
Стадион: Lotto Park
Брюгге
0:1
13' ГолВанакен Ханс
1:1
45' ПенальтиНмеча Лукас
1:2
54' ГолВанакен Ханс
1:3
57' ГолЛанг Ноа
2:3
65' ГолНмеча Лукас
70' Желтая карточкаБаланта Эдер
76' Желтая карточкаНмеча Лукас
87' Желтая карточкаСамби Локонга Альберт-Мбойо
3:3
90' ГолЛарсен Якоб-Бруун
20
Миазга
Мэтт
22
Коббо
Элиас
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хан УорнерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мукайру ПолНападающий
- Нападающий
-
56 Zeno Debast
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
72 Noah Mbamba
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
13'
0:1
45'
1:1
54'
1:2
57'
1:3
65'
2:3
70'
76'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|4 (1)
|0.8
|2.
|Ларсен Якоб-Бруун
|2
|0.4
|3.
|Миазга Мэтт
|1
|0.2
|4.
|Версхарен Яри
|1
|0.2
|5.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.2
|6.
|Требель Адриен
|0
|0
|7.
|Мурильо Микаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ванакен Ханс
|3 (1)
|0.6
|2.
|Ланг Ноа
|2
|0.4
|3.
|Дост Бас
|1
|0.2
|4.
|Вормер Руд
|0
|0
|5.
|Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каллен Джош
|2
|0
|2.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|3.
|Миазга Мэтт
|1
|0
|4.
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|5.
|Нмеча Лукас
|1
|0
|6.
|Коббо Элиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ванакен Ханс
|2
|0
|2.
|Баланта Эдер
|2
|0
|3.
|Ланг Ноа
|2
|0
|4.
|Вормер Руд
|1
|0
|5.
|Соболь Эдуард
|1
|0
|6.
|Мата Клинтон
|1
|0
|7.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|8.
|Бремпт Игнасе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андерлехт
|0
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|Брюгге
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Андерлехт Последние 20 матчей: +10 =6 -4Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт
Остенде 0:3 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт Кортрейк 2:1 Андерлехт Гент 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Генк Андерлехт 1:1 Мехелен Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Стандард 1:3 Андерлехт Андерлехт 0:2 Кортрейк Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Генк 1:2 Андерлехт Льеж 0:2 Андерлехт
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =4 -5Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт
Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге Кортрейк 1:2 Брюгге Брюгге 0:2 Антверпен Гент 0:4 Брюгге Шарлеруа 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Стандард 1:0 Брюгге Брюгге 0:1 Динамо Киев Брюгге 3:0 АХ Лёвен Динамо Киев 1:1 Брюгге Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге Брюгге 6:1 Ольса Бракель Брюгге 3:1 Стандард Серкль Брюгге 1:2 Брюгге
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Брюгге: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Андерлехт 0:2 Брюгге Кубок Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Брюгге 1:0 Андерлехт Плей-офф за чемпионский титул Андерлехт 2:3 Брюгге Плей-офф за чемпионский титул Андерлехт 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Брюгге 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Брюгге Лига Про Андерлехт 0:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Про Брюгге 4:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Брюгге Лига Про
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|44
|2.
|Генк
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|41
|3.
|Андерлехт
|5
|0
|4
|1
|9 - 10
|33
|4.
|Антверпен
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|42
|2.
|Антверпен
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|31
|3.
|Генк
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Андерлехт
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Онуачу Пол
|4
|0
|2
|2.
|Генк
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|1
|3.
|Андерлехт
|Нмеча Лукас
|4
|1
|0
|4.
|Антверпен
|Мбокани Дьёмерси
|3
|1
|1
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|3
|0
|2.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|3.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|2
|0
|4.
|Генк
|Грошовски Патрик
|2
|0
|5.
|Брюгге
|Баланта Эдер
|2
|0