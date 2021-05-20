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Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул 2020-2021

2020-2021
Андерлехт
3:3
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
13' Гол
Ванакен Ханс
1:1
45' Пенальти
Нмеча Лукас
1:2
54' Гол
Ванакен Ханс
1:3
57' Гол
Ланг Ноа
2:3
65' Гол
Нмеча Лукас
70' Желтая карточка
Баланта Эдер
76' Желтая карточка
Нмеча Лукас
87' Желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо
3:3
90' Гол
Ларсен Якоб-Бруун
90'+4
16
Вербрюгген
Барт
62
Мурильо
Микаэль
20
Миазга
Мэтт
22
Коббо
Элиас
14
Михайличенко
Богдан
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
8
Каллен
Джош
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
51
Версхарен
Яри
18
Ашимеру
Маджид
7
Нмеча
Лукас
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Коссуну
Одилон
44
Мехеле
Брэндон
3
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
2
Соболь
Эдуард
90
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
Андерлехт
4-2-3-1
Брюгге
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 4 (1) 0.8
2. Ларсен Якоб-Бруун 2 0.4
3. Миазга Мэтт 1 0.2
4. Версхарен Яри 1 0.2
5. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.2
6. Требель Адриен 0 0
7. Мурильо Микаэль 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ванакен Ханс 3 (1) 0.6
2. Ланг Ноа 2 0.4
3. Дост Бас 1 0.2
4. Вормер Руд 0 0
5. Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Андерлехт
# Игрок      
1. Каллен Джош 2 0
2. Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
3. Миазга Мэтт 1 0
4. Мурильо Микаэль 1 0
5. Нмеча Лукас 1 0
6. Коббо Элиас 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Ванакен Ханс 2 0
2. Баланта Эдер 2 0
3. Ланг Ноа 2 0
4. Вормер Руд 1 0
5. Соболь Эдуард 1 0
6. Мата Клинтон 1 0
7. Коссуну Одилон 1 0
8. Бремпт Игнасе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андерлехт 0 0 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3)
 Брюгге 16.67% (1) 0 0 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Андерлехт Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:2 Антверпен Брюгге 2:2 Андерлехт
Остенде 0:3 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Брюгге Антверпен 1:4 Андерлехт Кортрейк 2:1 Андерлехт Гент 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Генк Андерлехт 1:1 Мехелен Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Стандард 1:3 Андерлехт Андерлехт 0:2 Кортрейк Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Генк 1:2 Андерлехт Льеж 0:2 Андерлехт
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге Брюгге 2:2 Андерлехт
Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге Кортрейк 1:2 Брюгге Брюгге 0:2 Антверпен Гент 0:4 Брюгге Шарлеруа 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Стандард 1:0 Брюгге Брюгге 0:1 Динамо Киев Брюгге 3:0 АХ Лёвен Динамо Киев 1:1 Брюгге Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге Брюгге 6:1 Ольса Бракель Брюгге 3:1 Стандард Серкль Брюгге 1:2 Брюгге

Последние игры между собой

Андерлехт: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Брюгге: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Брюгге 2:2 Андерлехт Плей-офф за чемпионский титул Андерлехт 2:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Брюгге Первый дивизион А
Андерлехт 0:2 Брюгге Кубок Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Брюгге 1:0 Андерлехт Плей-офф за чемпионский титул Андерлехт 2:3 Брюгге Плей-офф за чемпионский титул Андерлехт 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Брюгге 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Брюгге Лига Про Андерлехт 0:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Про Брюгге 4:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Брюгге Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 5 1 3 1 7 - 9 44
2. Генк 5 4 1 0 13 - 4 41
3. Андерлехт 5 0 4 1 9 - 10 33
4. Антверпен 5 0 2 3 5 - 11 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 2 1 1 0 4 - 3 42
2. Антверпен 2 0 1 1 2 - 3 31
3. Генк 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Андерлехт 3 0 2 1 6 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 2 2 0 0 5 - 3 34
2. Андерлехт 2 0 2 0 3 - 3 31
3. Брюгге 3 0 2 1 3 - 6 2
4. Антверпен 3 0 1 2 3 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Онуачу Пол 4 0 2
2. Генк Торстведт Кристиан 4 0 1
3. Андерлехт Нмеча Лукас 4 1 0
4. Антверпен Мбокани Дьёмерси 3 1 1
5. Брюгге Ванакен Ханс 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Антверпен Верстрате Биргер 3 0
2. Брюгге Ванакен Ханс 2 0
3. Антверпен Де Лат Ричи 2 0
4. Генк Грошовски Патрик 2 0
5. Брюгге Баланта Эдер 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Нмеча Лукас из команды Андерлехт забивает с точки!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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