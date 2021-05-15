Швейцария: Суперлига 2020-2021
0:0
19' Не забитый пенальтиЦиглер Рето
1:0
19' ГолЦиглер Рето
33' Желтая карточкаЗок Кристиан
35' Желтая карточкаКарлен Гаэтан
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
25
Ошс
Марцис
33
Циглер
Рето
24
Ловрич
Санди
45
Лакруа
Лео
34
Ндойе
Бирама
29
Хаза
Жаред
20
Араз
Муса
99
Оаро
Гийом
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
33 Циглер РетоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Опара ЛакиПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Лакруа ЛеоЗащитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
29 Хаза ЖаредПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Телер СандроЗащитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Walker
Ход матча
19'
0:0
19'
1:0
33'
35'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боттани Маттиа
|6
|0.17
|2.
|Марич Мият
|5 (3)
|0.14
|3.
|Герндт Александр
|4
|0.11
|4.
|Лаванши Нума
|3
|0.09
|5.
|Кустодио Оливье
|3 (1)
|0.09
|6.
|Ардаис Хоакин
|3
|0.09
|7.
|Ловрич Санди
|2
|0.06
|8.
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.06
|9.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.06
|10.
|Дапрела Фабио
|2
|0.06
|11.
|Циглер Рето
|1
|0.03
|12.
|Човило Мирослав
|1
|0.03
|13.
|Лунгой Кристофер
|1
|0.03
|14.
|Ошс Марцис
|1
|0.03
|15.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|16.
|Герреро Адрия
|0
|0
|17.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|18.
|Кечкеш Акош
|0
|0
|19.
|Одгор Йенс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|9 (4)
|0.26
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.2
|3.
|Оаро Гийом
|5
|0.14
|4.
|Робертс Улдрикис
|3
|0.09
|5.
|Хаза Жаред
|3
|0.09
|6.
|Абделлауи Аюб
|2
|0.06
|7.
|Бальтазар
|2
|0.06
|8.
|Ндойе Бирама
|2
|0.06
|9.
|Бамер Жан
|2
|0.06
|10.
|Тосетти Маттео
|1
|0.03
|11.
|Клеменца Лука
|1
|0.03
|12.
|Араз Муса
|1
|0.03
|13.
|Зок Кристиан
|1
|0.03
|14.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.03
|15.
|Кавар Димитри
|1
|0.03
|16.
|Вакацуки Ямато
|1
|0.03
|17.
|Весли Давид
|1
|0.03
|18.
|Телер Сандро
|0
|0
|19.
|Тупта Любомир
|0
|0
|20.
|Япикино Деннис
|0
|0
|21.
|Noah Lovisa
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лаванши Нума
|9
|0
|2.
|Саббатини Хонатан
|7
|1
|3.
|Ловрич Санди
|7
|1
|4.
|Кустодио Оливье
|8
|0
|5.
|Кечкеш Акош
|7
|0
|6.
|Човило Мирослав
|6
|0
|7.
|Боттани Маттиа
|6
|0
|8.
|Дапрела Фабио
|4
|1
|9.
|Герндт Александр
|5
|0
|10.
|Марич Мият
|5
|0
|11.
|Лунгой Кристофер
|3
|1
|12.
|Мацек Роман
|4
|0
|13.
|Герреро Адрия
|4
|0
|14.
|Ардаис Хоакин
|3
|0
|15.
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0
|16.
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|17.
|Ошс Марцис
|1
|0
|18.
|Бауман Ноам
|1
|0
|19.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|20.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|21.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|10
|1
|2.
|Бальтазар
|6
|1
|3.
|Телер Сандро
|7
|0
|4.
|Гргич Анто
|6
|0
|5.
|Карлен Гаэтан
|6
|0
|6.
|Зок Кристиан
|6
|0
|7.
|Мартич Иван
|5
|0
|8.
|Япикино Деннис
|5
|0
|9.
|Араз Муса
|5
|0
|10.
|Ди Сере
|5
|0
|11.
|Робертс Улдрикис
|5
|0
|12.
|Бамер Жан
|5
|0
|13.
|Ндойе Бирама
|3
|1
|14.
|Лакруа Лео
|4
|0
|15.
|Руиз Жан
|4
|0
|16.
|Тосетти Маттео
|3
|0
|17.
|Клеменца Лука
|1
|1
|18.
|Весли Давид
|1
|1
|19.
|Оаро Гийом
|2
|0
|20.
|Вакацуки Ямато
|2
|0
|21.
|Кавар Димитри
|1
|0
|22.
|Тупта Любомир
|1
|0
|23.
|Хаза Жаред
|1
|0
|24.
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|14.29% (5)
|25.71% (9)
|11.43% (4)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|22.86% (8)
|Сьон
|16.28% (7)
|9.3% (4)
|6.98% (3)
|23.26% (10)
|20.93% (9)
|23.26% (10)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +6 =4 -10Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт
Лугано 2:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 1:2 Люцерн Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Монте 0:3 Лугано Серветт 1:1 Лугано Лугано 2:1 Базель Вадуц 0:3 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Сьон 0:3 Лугано Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Лугано 2:3 Люцерн Лугано 1:1 Серветт Лугано 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Лугано Лугано 1:1 Вадуц
Сьон Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сьон 1:1 Люцерн Санкт-Галлен 0:3 Сьон Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Сьон
Последние игры между собой
Лугано: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Сьон: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Лугано 0:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|35
|23
|9
|3
|65 - 26
|78
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|35
|15
|8
|12
|57 - 49
|53
|3.
|Серветт
|1:0 Заявка
|35
|14
|8
|13
|42 - 53
|50
|4.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|35
|13
|10
|12
|60 - 52
|49
|5.
|Лугано
|1:0 Заявка
|35
|11
|13
|11
|36 - 40
|46
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:2 Заявка
|35
|12
|10
|13
|50 - 48
|46
|7.
|Санкт-Галлен
|2:0 Заявка
|35
|10
|11
|14
|40 - 47
|41
|8.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|35
|10
|10
|15
|49 - 53
|40
|9.
|Вадуц
|0:1 Заявка
|35
|9
|9
|17
|34 - 52
|36
|10.
|Сьон
|0:1 Заявка
|35
|7
|14
|14
|43 - 56
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|18
|13
|3
|2
|33 - 13
|42
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|32 - 21
|33
|3.
|Лозанна-Спорт
|0:2 Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|4.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|35 - 21
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|2:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 20
|26
|6.
|Серветт
|1:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 27
|25
|7.
|Лугано
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 19
|25
|8.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 20
|20
|9.
|Сьон
|0:1 Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 26
|17
|10.
|Вадуц
|0:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 13
|36
|2.
|Серветт
|1:0 Заявка
|18
|8
|1
|9
|15 - 26
|25
|3.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|18
|6
|3
|9
|25 - 31
|21
|4.
|Лугано
|1:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|19 - 21
|21
|5.
|Вадуц
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 23
|20
|6.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 33
|20
|7.
|Базель
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|25 - 28
|20
|8.
|Сьон
|0:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 30
|18
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:2 Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 23
|17
|10.
|Санкт-Галлен
|2:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 27
|15
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18
|5
|8
|2.
|Базель
|Кабрал Артур
|18
|4
|3
|3.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|12
|1
|4
|4.
|Серветт
|Киэ Грежон
|12
|2
|4
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|12
|6
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вадуц
|Симани Денис
|12
|0
|2.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|12
|0
|3.
|Сьон
|Абделлауи Аюб
|10
|1
|4.
|Цюрих
|Думбия Усман
|9
|1
|5.
|Цюрих
|Натан Рафаэл
|9
|1