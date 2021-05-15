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Швейцария: Суперлига 2020-2021

2020-2021
Лугано
3:1
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
0:0
19' Не забитый пенальти
Циглер Рето
1:0
19' Гол
Циглер Рето
33' Желтая карточка
Зок Кристиан
35' Желтая карточка
Карлен Гаэтан
41' Желтая карточка
Лакруа Лео
2:0
44' Гол в свои ворота
Лакруа Лео
2:1
45' Гол
Тосетти Маттео
57' Желтая карточка
Герреро Адрия
3:1
69' Гол
Герндт Александр
71' Желтая карточка
Ди Сере
87' Желтая карточка
Бауман Ноам
90' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
90'+5
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
25
Ошс
Марцис
33
Циглер
Рето
3
Герреро
Адрия
14
Саббатини
Хонатан
6
Човило
Мирослав
20
Кустодио
Оливье
24
Ловрич
Санди
10
Боттани
Маттиа
19
Герндт
Александр
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
45
Лакруа
Лео
34
Ндойе
Бирама
21
Япикино
Деннис
29
Хаза
Жаред
6
Зок
Кристиан
20
Араз
Муса
23
Тосетти
Маттео
11
Карлен
Гаэтан
99
Оаро
Гийом
Лугано
4-3-1-2
Сьон
4-4-2

Ход матча

19'
Циглер Рето
0:0
19'
Циглер Рето
1:0
33'
 
Зок Кристиан
35'
 
Карлен Гаэтан
41'
 
Лакруа Лео
44'
Лакруа Лео
2:0
45'
2:1
Тосетти Маттео
(Карлен Гаэтан)
50'
 
Телер Сандро
Лакруа Лео
57'
Герреро Адрия
 
64'
 
Ди Сере
Зок Кристиан
64'
 
Бальтазар
Оаро Гийом
67'
Гвидотти Стефано
Ловрич Санди
 
69'
Герндт Александр
(Боттани Маттиа)
3:1
71'
 
Ди Сере
75'
 
Робертс Улдрикис
Япикино Деннис
75'
 
Гргич Анто
Хаза Жаред
80'
Ардаис Хоакин
Боттани Маттиа
 
87'
Бауман Ноам
 
90'
Мацек Роман
Герндт Александр
 
90'
Саббатини Хонатан
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 9
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 6 0.17
2. Марич Мият 5 (3) 0.14
3. Герндт Александр 5 0.14
4. Лаванши Нума 3 0.09
5. Кустодио Оливье 3 (1) 0.09
6. Ардаис Хоакин 3 0.09
7. Ловрич Санди 2 0.06
8. Абубакар-Анкра Асума 2 0.06
9. Гвидотти Стефано 2 0.06
10. Дапрела Фабио 2 0.06
11. Циглер Рето 1 0.03
12. Човило Мирослав 1 0.03
13. Лунгой Кристофер 1 0.03
14. Ошс Марцис 1 0.03
15. Саббатини Хонатан 0 0
16. Герреро Адрия 0 0
17. Фаччинетти Микаэль 0 0
18. Кечкеш Акош 0 0
19. Одгор Йенс 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 9 (4) 0.26
2. Карлен Гаэтан 7 0.2
3. Оаро Гийом 5 0.14
4. Робертс Улдрикис 3 0.09
5. Хаза Жаред 3 0.09
6. Тосетти Маттео 2 0.06
7. Абделлауи Аюб 2 0.06
8. Бальтазар 2 0.06
9. Ндойе Бирама 2 0.06
10. Бамер Жан 2 0.06
11. Клеменца Лука 1 0.03
12. Араз Муса 1 0.03
13. Зок Кристиан 1 0.03
14. Ди Сере 1 (1) 0.03
15. Кавар Димитри 1 0.03
16. Вакацуки Ямато 1 0.03
17. Весли Давид 1 0.03
18. Телер Сандро 0 0
19. Тупта Любомир 0 0
20. Япикино Деннис 0 0
21. Noah Lovisa 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Саббатини Хонатан 8 1
2. Лаванши Нума 9 0
3. Ловрич Санди 7 1
4. Кустодио Оливье 8 0
5. Кечкеш Акош 7 0
6. Човило Мирослав 6 0
7. Боттани Маттиа 6 0
8. Дапрела Фабио 4 1
9. Герндт Александр 5 0
10. Марич Мият 5 0
11. Герреро Адрия 5 0
12. Лунгой Кристофер 3 1
13. Мацек Роман 4 0
14. Ардаис Хоакин 3 0
15. Абубакар-Анкра Асума 3 0
16. Бауман Ноам 2 0
17. Фаччинетти Микаэль 1 0
18. Ошс Марцис 1 0
19. Осигве Себастьян 1 0
20. Гвидотти Стефано 1 0
21. Монцьяло Кевин 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 10 1
2. Бальтазар 6 1
3. Телер Сандро 7 0
4. Гргич Анто 6 0
5. Карлен Гаэтан 6 0
6. Ди Сере 6 0
7. Зок Кристиан 6 0
8. Мартич Иван 5 0
9. Япикино Деннис 5 0
10. Лакруа Лео 5 0
11. Араз Муса 5 0
12. Робертс Улдрикис 5 0
13. Бамер Жан 5 0
14. Ндойе Бирама 3 1
15. Руиз Жан 4 0
16. Тосетти Маттео 3 0
17. Клеменца Лука 1 1
18. Весли Давид 1 1
19. Оаро Гийом 2 0
20. Вакацуки Ямато 2 0
21. Кавар Димитри 1 0
22. Тупта Любомир 1 0
23. Хаза Жаред 1 0
24. Фаюлу Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 13.51% (5) 27.03% (10) 10.81% (4) 8.11% (3) 18.92% (7) 21.62% (8)
 Сьон 15.91% (7) 9.09% (4) 9.09% (4) 22.73% (10) 20.45% (9) 22.73% (10)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт
Лугано 2:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 1:2 Люцерн Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Монте 0:3 Лугано Серветт 1:1 Лугано Лугано 2:1 Базель Вадуц 0:3 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Сьон 0:3 Лугано Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Лугано 2:3 Люцерн Лугано 1:1 Серветт Лугано 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Лугано Лугано 1:1 Вадуц
Сьон Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сьон 1:1 Люцерн Санкт-Галлен 0:3 Сьон Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Сьон
Серветт 3:5 Сьон Сьон 2:2 Цюрих Вадуц 3:0 Сьон Сьон 0:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Сьон Сьон 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Сьон 0:3 Лугано Сьон 0:2 Вадуц Цюрих 1:1 Сьон Сьон 1:1 Санкт-Галлен Арау 4:2 Сьон Базель 2:2 Сьон Сьон 3:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель

Последние игры между собой

Лугано: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Сьон: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Сьон 0:3 Лугано Суперлига Сьон 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Лугано Суперлига
Лугано 0:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 35 24 9 2 70 - 27 81
2. Базель Заявка 35 15 8 12 60 - 49 53
3. Серветт Заявка 35 14 8 13 44 - 54 50
4. Лугано Заявка 35 11 13 11 38 - 41 46
5. Лозанна-Спорт Заявка 35 12 10 13 50 - 51 46
6. Люцерн Заявка 35 12 10 13 61 - 57 46
7. Санкт-Галлен Заявка 35 10 11 14 43 - 47 41
8. Цюрих Заявка 35 10 10 15 49 - 56 40
9. Вадуц Заявка 35 9 9 17 35 - 54 36
10. Сьон Заявка 35 7 14 14 44 - 58 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 18 14 3 1 38 - 14 45
2. Базель Заявка 18 9 6 3 35 - 21 33
3. Лозанна-Спорт Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
4. Люцерн Заявка 17 7 7 3 35 - 21 28
5. Санкт-Галлен Заявка 18 7 5 6 24 - 20 26
6. Серветт Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
7. Лугано Заявка 18 7 4 7 19 - 20 25
8. Цюрих Заявка 17 5 5 7 23 - 20 20
9. Сьон Заявка 17 3 8 6 19 - 26 17
10. Вадуц Заявка 18 4 4 10 18 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 10 6 1 32 - 13 36
2. Серветт Заявка 18 8 1 9 17 - 27 25
3. Лугано Заявка 17 4 9 4 19 - 21 21
4. Цюрих Заявка 18 5 5 8 26 - 36 20
5. Базель Заявка 17 6 2 9 25 - 28 20
6. Вадуц Заявка 17 5 5 7 17 - 23 20
7. Люцерн Заявка 18 5 3 10 26 - 36 18
8. Сьон Заявка 18 4 6 8 25 - 32 18
9. Лозанна-Спорт Заявка 18 3 8 7 19 - 26 17
10. Санкт-Галлен Заявка 17 3 6 8 19 - 27 15

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 19 5 8
2. Базель Кабрал Артур 18 4 3
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 12 1 4
4. Серветт Киэ Грежон 12 2 4
5. Цюрих Маркезано Антонио 12 6 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 13 0
2. Вадуц Симани Денис 12 0
3. Сьон Абделлауи Аюб 10 1
4. Цюрих Думбия Усман 9 1
5. Цюрих Натан Рафаэл 9 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Тосетти Маттео бьет в цель!
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Лакруа Лео уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    41'
    Лакруа Лео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Карлен Гаэтан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Зок Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Циглер Рето бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Циглер Рето пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лугано 3:1 Сьон онлайн

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