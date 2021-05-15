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Швейцария: Суперлига 2020-2021

2020-2021
Санкт-Галлен
2:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
1:0
21' Гол
Адаму Чуквубике
2:0
25' Гол
Адаму Чуквубике
38'
1
Ати-Зиги
Лоуренс
50
Люхингер
Николас
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
15
Euclides
Cabral
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
6
Стильхарт
Базиль
10
Руис
Виктор
III
7
Адаму
Чуквубике
20
Йуан
Элье
40
Диао
Мори
5
Лоосли
Ноа
4
Дженц
Мориц
22
Тсонгуи
Марк
25
Боранияшевич
Никола
7
Кукурузович
Степан
66
Барес
Габриэль
28
Сузуки
Тоити
21
Пуэртас
Кэмерон
12
Болинжи
Жонатан
20
Маю
Хишам
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Лозанна-Спорт
3-4-1-2

Ход матча

21'
Адаму Чуквубике
(Йуан Элье)
1:0
25'
Адаму Чуквубике
(Йуан Элье)
2:0
33'
 
Гессан Эванн
Сузуки Тоити

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 9 (1) 0.26
2. Адаму Чуквубике 6 0.17
3. Руис Виктор III 5 (3) 0.14
4. Стильхарт Базиль 4 0.11
5. Йуан Элье 3 0.09
6. Гийемено Джереми 3 0.09
7. Кинтилья Хорди 2 0.06
8. Гёртлер Лукас 2 0.06
9. Бабич Борис 1 0.03
10. Штаубли Тим 1 0.03
11. Кройхи Алессандро 1 0.03
12. Фазлии Бетим 1 0.03
13. Рибейру Андре 1 0.03
14. Стеригу Леонидас 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гессан Эванн 7 0.2
2. Туркес Алдин 6 (2) 0.17
3. Да Кунья Лукас 6 0.17
4. Пуэртас Кэмерон 5 0.14
5. Болинжи Жонатан 4 0.11
6. Боранияшевич Никола 3 0.09
7. Кукурузович Степан 3 (3) 0.09
8. Фло Пер-Эгиль 2 0.06
9. Маю Хишам 2 0.06
10. Сузуки Тоити 2 0.06
11. Зехнини Рафик 2 0.06
12. Шнойвли Кристиан 1 0.03
13. Дженц Мориц 1 0.03
14. Жейссманн Жоэль 1 0.03
15. Монтейро Джоэл 1 0.03
16. Бразау Педру 1 0.03
17. Тсонгуи Марк 1 0.03
18. Лукембила Жозиас 1 0.03
19. Уаттара Брахима 1 0.03
20. Лоосли Ноа 0 0
21. Барес Габриэль 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Кинтилья Хорди 7 1
2. Фазлии Бетим 7 1
3. Стильхарт Базиль 8 0
4. Гёртлер Лукас 7 0
5. Траоре Бубакар 3 1
6. Рюфли Венсан 3 0
7. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
8. Нуу Муса 3 0
9. Руис Виктор III 2 0
10. Мухайм Миро 2 0
11. Гийемено Джереми 2 0
12. Люхингер Николас 2 0
13. Дуа Квадво 2 0
14. Кройхи Алессандро 2 0
15. Летар Яннис 2 0
16. Стеригу Леонидас 2 0
17. Йуан Элье 2 0
18. Рибейру Андре 1 0
19. Бабич Борис 1 0
20. Штаубли Тим 1 0
21. Euclides Cabral 1 0
22. Адаму Чуквубике 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 12 0
2. Боранияшевич Никола 7 0
3. Дженц Мориц 7 0
4. Болинжи Жонатан 6 0
5. Маю Хишам 6 0
6. Кукурузович Степан 4 1
7. Зехнини Рафик 5 0
8. Нанизаямо Микаэль 3 1
9. Жейссманн Жоэль 3 0
10. Диао Мори 3 0
11. Лоосли Ноа 3 0
12. Барес Габриэль 3 0
13. Монтейру Элтон 1 1
14. Шнойвли Кристиан 2 0
15. Томас Тразье 2 0
16. Фло Пер-Эгиль 1 0
17. Туркес Алдин 1 0
18. Сузуки Тоити 1 0
19. Бразау Педру 1 0
20. Гессан Эванн 1 0
21. Тсонгуи Марк 1 0
22. Зохури Армель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 27.03% (10) 8.11% (3) 8.11% (3) 13.51% (5) 24.32% (9) 18.92% (7)
 Лозанна-Спорт 14% (7) 14% (7) 16% (8) 20% (10) 14% (7) 22% (11)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен Базель 1:0 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 1:0 Вадуц Лугано 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:1 Цюрих Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Люцерн 4:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 Серветт Санкт-Галлен 3:1 Базель Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:2 Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель
Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Лозанна-Спорт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:3 Санкт-Галлен Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Лозанна-Спорт 0:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 35 23 9 3 65 - 26 78
2. Базель 1:0 Заявка 35 15 8 12 57 - 49 53
3. Серветт 1:0 Заявка 35 14 8 13 42 - 53 50
4. Люцерн 1:0 Заявка 35 13 10 12 60 - 52 49
5. Лугано 1:0 Заявка 35 11 13 11 36 - 40 46
6. Лозанна-Спорт 0:2 Заявка 35 12 10 13 50 - 48 46
7. Санкт-Галлен 2:0 Заявка 35 10 11 14 40 - 47 41
8. Цюрих 0:1 Заявка 35 10 10 15 49 - 53 40
9. Вадуц 0:1 Заявка 35 9 9 17 34 - 52 36
10. Сьон 0:1 Заявка 35 7 14 14 43 - 56 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 18 13 3 2 33 - 13 42
2. Базель 1:0 Заявка 18 9 6 3 32 - 21 33
3. Лозанна-Спорт 0:2 Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
4. Люцерн 1:0 Заявка 17 7 7 3 35 - 21 28
5. Санкт-Галлен 2:0 Заявка 18 7 5 6 21 - 20 26
6. Серветт 1:0 Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
7. Лугано 1:0 Заявка 18 7 4 7 17 - 19 25
8. Цюрих 0:1 Заявка 17 5 5 7 23 - 20 20
9. Сьон 0:1 Заявка 17 3 8 6 19 - 26 17
10. Вадуц 0:1 Заявка 18 4 4 10 17 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 17 10 6 1 32 - 13 36
2. Серветт 1:0 Заявка 18 8 1 9 15 - 26 25
3. Люцерн 1:0 Заявка 18 6 3 9 25 - 31 21
4. Лугано 1:0 Заявка 17 4 9 4 19 - 21 21
5. Вадуц 0:1 Заявка 17 5 5 7 17 - 23 20
6. Цюрих 0:1 Заявка 18 5 5 8 26 - 33 20
7. Базель 1:0 Заявка 17 6 2 9 25 - 28 20
8. Сьон 0:1 Заявка 18 4 6 8 24 - 30 18
9. Лозанна-Спорт 0:2 Заявка 18 3 8 7 19 - 23 17
10. Санкт-Галлен 2:0 Заявка 17 3 6 8 19 - 27 15

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 5 8
2. Базель Кабрал Артур 18 4 3
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 12 1 4
4. Серветт Киэ Грежон 12 2 4
5. Цюрих Маркезано Антонио 12 6 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вадуц Симани Денис 12 0
2. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 12 0
3. Сьон Абделлауи Аюб 10 1
4. Цюрих Думбия Усман 9 1
5. Цюрих Натан Рафаэл 9 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Лозанна-Спорт
2.17
9.20
36.53
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт онлайн

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