Швейцария: Суперлига 2020-2021
Санкт-Галлен
2:0
Первый тайм: 38'
Стадион: АФГ Арена
Лозанна-Спорт
1:0
21' ГолАдаму Чуквубике
2:0
25' ГолАдаму Чуквубике
23
Фазлии
Бетим
20
Йуан
Элье
40
Диао
Мори
22
Тсонгуи
Марк
28
Сузуки
Тоити
20
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Летар ЯннисЗащитник
- Защитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Тсонгуи МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Куэни СтефанПолузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
38 Бразау ПедруНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
21'
1:0
25'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|9 (1)
|0.26
|2.
|Адаму Чуквубике
|6
|0.17
|3.
|Руис Виктор III
|5 (3)
|0.14
|4.
|Стильхарт Базиль
|4
|0.11
|5.
|Йуан Элье
|3
|0.09
|6.
|Гийемено Джереми
|3
|0.09
|7.
|Кинтилья Хорди
|2
|0.06
|8.
|Гёртлер Лукас
|2
|0.06
|9.
|Бабич Борис
|1
|0.03
|10.
|Штаубли Тим
|1
|0.03
|11.
|Кройхи Алессандро
|1
|0.03
|12.
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|13.
|Рибейру Андре
|1
|0.03
|14.
|Стеригу Леонидас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гессан Эванн
|7
|0.2
|2.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.17
|3.
|Да Кунья Лукас
|6
|0.17
|4.
|Пуэртас Кэмерон
|5
|0.14
|5.
|Болинжи Жонатан
|4
|0.11
|6.
|Боранияшевич Никола
|3
|0.09
|7.
|Кукурузович Степан
|3 (3)
|0.09
|8.
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.06
|9.
|Маю Хишам
|2
|0.06
|10.
|Сузуки Тоити
|2
|0.06
|11.
|Зехнини Рафик
|2
|0.06
|12.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.03
|13.
|Дженц Мориц
|1
|0.03
|14.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.03
|15.
|Монтейро Джоэл
|1
|0.03
|16.
|Бразау Педру
|1
|0.03
|17.
|Тсонгуи Марк
|1
|0.03
|18.
|Лукембила Жозиас
|1
|0.03
|19.
|Уаттара Брахима
|1
|0.03
|20.
|Лоосли Ноа
|0
|0
|21.
|Барес Габриэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кинтилья Хорди
|7
|1
|2.
|Фазлии Бетим
|7
|1
|3.
|Стильхарт Базиль
|8
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|7
|0
|5.
|Траоре Бубакар
|3
|1
|6.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|7.
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|0
|8.
|Нуу Муса
|3
|0
|9.
|Руис Виктор III
|2
|0
|10.
|Мухайм Миро
|2
|0
|11.
|Гийемено Джереми
|2
|0
|12.
|Люхингер Николас
|2
|0
|13.
|Дуа Квадво
|2
|0
|14.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|15.
|Летар Яннис
|2
|0
|16.
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|17.
|Йуан Элье
|2
|0
|18.
|Рибейру Андре
|1
|0
|19.
|Бабич Борис
|1
|0
|20.
|Штаубли Тим
|1
|0
|21.
|Euclides Cabral
|1
|0
|22.
|Адаму Чуквубике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|12
|0
|2.
|Боранияшевич Никола
|7
|0
|3.
|Дженц Мориц
|7
|0
|4.
|Болинжи Жонатан
|6
|0
|5.
|Маю Хишам
|6
|0
|6.
|Кукурузович Степан
|4
|1
|7.
|Зехнини Рафик
|5
|0
|8.
|Нанизаямо Микаэль
|3
|1
|9.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|10.
|Диао Мори
|3
|0
|11.
|Лоосли Ноа
|3
|0
|12.
|Барес Габриэль
|3
|0
|13.
|Монтейру Элтон
|1
|1
|14.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|15.
|Томас Тразье
|2
|0
|16.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|17.
|Туркес Алдин
|1
|0
|18.
|Сузуки Тоити
|1
|0
|19.
|Бразау Педру
|1
|0
|20.
|Гессан Эванн
|1
|0
|21.
|Тсонгуи Марк
|1
|0
|22.
|Зохури Армель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|27.03% (10)
|8.11% (3)
|8.11% (3)
|13.51% (5)
|24.32% (9)
|18.92% (7)
|Лозанна-Спорт
|14% (7)
|14% (7)
|16% (8)
|20% (10)
|14% (7)
|22% (11)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +6 =6 -8Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен Базель 1:0 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 1:0 Вадуц Лугано 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:1 Цюрих Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Люцерн 4:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 Серветт Санкт-Галлен 3:1 Базель Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:2 Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель
Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Лозанна-Спорт: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:3 Санкт-Галлен Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Лозанна-Спорт 0:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|35
|23
|9
|3
|65 - 26
|78
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|35
|15
|8
|12
|57 - 49
|53
|3.
|Серветт
|1:0 Заявка
|35
|14
|8
|13
|42 - 53
|50
|4.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|35
|13
|10
|12
|60 - 52
|49
|5.
|Лугано
|1:0 Заявка
|35
|11
|13
|11
|36 - 40
|46
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:2 Заявка
|35
|12
|10
|13
|50 - 48
|46
|7.
|Санкт-Галлен
|2:0 Заявка
|35
|10
|11
|14
|40 - 47
|41
|8.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|35
|10
|10
|15
|49 - 53
|40
|9.
|Вадуц
|0:1 Заявка
|35
|9
|9
|17
|34 - 52
|36
|10.
|Сьон
|0:1 Заявка
|35
|7
|14
|14
|43 - 56
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|18
|13
|3
|2
|33 - 13
|42
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|32 - 21
|33
|3.
|Лозанна-Спорт
|0:2 Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|4.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|35 - 21
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|2:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 20
|26
|6.
|Серветт
|1:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 27
|25
|7.
|Лугано
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 19
|25
|8.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 20
|20
|9.
|Сьон
|0:1 Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 26
|17
|10.
|Вадуц
|0:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 13
|36
|2.
|Серветт
|1:0 Заявка
|18
|8
|1
|9
|15 - 26
|25
|3.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|18
|6
|3
|9
|25 - 31
|21
|4.
|Лугано
|1:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|19 - 21
|21
|5.
|Вадуц
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 23
|20
|6.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 33
|20
|7.
|Базель
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|25 - 28
|20
|8.
|Сьон
|0:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 30
|18
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:2 Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 23
|17
|10.
|Санкт-Галлен
|2:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 27
|15
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18
|5
|8
|2.
|Базель
|Кабрал Артур
|18
|4
|3
|3.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|12
|1
|4
|4.
|Серветт
|Киэ Грежон
|12
|2
|4
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|12
|6
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вадуц
|Симани Денис
|12
|0
|2.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|12
|0
|3.
|Сьон
|Абделлауи Аюб
|10
|1
|4.
|Цюрих
|Думбия Усман
|9
|1
|5.
|Цюрих
|Натан Рафаэл
|9
|1