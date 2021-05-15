Швейцария: Суперлига 2020-2021
0:1
11' ГолСтеванович Мирослав
20' Желтая карточкаИмери Кастриот
1:1
35' ГолШмид Янник
21
Дорн
Пиус
15
Шмид
Янник
14
Гайич
Милан
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
10
Схалк
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Гомес ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Нападающий
-
13 Kevin Iodice
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
11'
0:1
20'
35'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмид Йоэль
|7
|0.2
|2.
|Гайич Милан
|4 (4)
|0.11
|3.
|Люхингер Габриэль
|4 (1)
|0.11
|4.
|Чичек Тунахан
|4 (1)
|0.11
|5.
|Джокич Деян
|3
|0.09
|6.
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.09
|7.
|Шмид Янник
|2
|0.06
|8.
|Кулибали Мохамед
|2 (1)
|0.06
|9.
|Дорн Пиус
|2
|0.06
|10.
|Милинчану Николай
|1
|0.03
|11.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.03
|12.
|Визер Сандро
|1
|0.03
|13.
|Прокопич Борис
|0
|0
|14.
|Обексер Линус
|0
|0
|15.
|Гассер Седрик
|0
|0
|16.
|Хуг Нико
|0
|0
|17.
|Симани Денис
|0
|0
|18.
|Гомес Яго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|12 (2)
|0.34
|2.
|Схалк Алекс
|9 (1)
|0.26
|3.
|Стеванович Мирослав
|5
|0.14
|4.
|Валь Тео
|4 (2)
|0.11
|5.
|Фофана Бубакар II
|4
|0.11
|6.
|Руй Стив
|2
|0.06
|7.
|Имери Кастриот
|1
|0.03
|8.
|Конья Тимоте
|1
|0.03
|9.
|Коне Коро
|1
|0.03
|10.
|Сеспедес Борис
|1
|0.03
|11.
|Ондуа Гаэль
|1
|0.03
|12.
|Сассо Венсан
|0
|0
|13.
|Клиши Гаэль
|0
|0
|14.
|Сотье Антони
|0
|0
|15.
|Диалло Мусса
|0
|0
|16.
|Азеведо Рикардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Симани Денис
|12
|0
|2.
|Визер Сандро
|6
|1
|3.
|Люхингер Габриэль
|7
|0
|4.
|Чичек Тунахан
|6
|0
|5.
|Гайич Милан
|6
|0
|6.
|Шмид Янник
|6
|0
|7.
|Обексер Линус
|5
|0
|8.
|Гассер Седрик
|5
|0
|9.
|Прокопич Борис
|3
|1
|10.
|Шмид Йоэль
|4
|0
|11.
|Зуттер Мануэль
|3
|0
|12.
|Ибрисимович Элвин
|3
|0
|13.
|Кулибали Мохамед
|2
|0
|14.
|Дорн Пиус
|2
|0
|15.
|Гомес Яго
|2
|0
|16.
|Ди Джусто Маттео
|2
|0
|17.
|Рахими Фуад
|1
|0
|18.
|Хуг Нико
|1
|0
|19.
|Kevin Iodice
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|9
|0
|2.
|Сотье Антони
|7
|1
|3.
|Ондуа Гаэль
|7
|0
|4.
|Имери Кастриот
|5
|1
|5.
|Киэ Грежон
|6
|0
|6.
|Сассо Венсан
|4
|1
|7.
|Фофана Бубакар II
|4
|1
|8.
|Диалло Мусса
|4
|0
|9.
|Севрен Йоан
|4
|0
|10.
|Коне Коро
|2
|1
|11.
|Схалк Алекс
|3
|0
|12.
|Фрик Джереми
|3
|0
|13.
|Стеванович Мирослав
|3
|0
|14.
|Руй Стив
|3
|0
|15.
|Конья Тимоте
|3
|0
|16.
|Менди Ариал
|3
|0
|17.
|Валь Тео
|2
|0
|18.
|Клиши Гаэль
|1
|0
|19.
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|20.
|Вуйоз Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вадуц
|5.88% (2)
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|35.29% (12)
|Серветт
|5% (2)
|17.5% (7)
|10% (4)
|12.5% (5)
|30% (12)
|25% (10)
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: +8 =5 -7Вадуц 0:2 Янг Бойз Лугано 0:2 Вадуц Вадуц 1:2 Люцерн Санкт-Галлен 1:0 Вадуц
Серветт Последние 20 матчей: +9 =3 -8Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз
Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт Кринс 2:3 Серветт Цюрих 1:2 Серветт Веве 2:4 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 1:2 Вадуц Сьон 1:2 Серветт Серветт 2:1 Базель Санкт-Галлен 0:1 Серветт Серветт 3:1 Цюрих Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Серветт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Серветт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Серветт 4:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:1 Серветт Челлендж Лига Вадуц 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:3 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Вадуц Челлендж Лига Серветт 3:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:4 Серветт Челлендж Лига Вадуц 1:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Вадуц Челлендж Лига Серветт 3:1 Вадуц Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|35
|23
|9
|3
|65 - 26
|78
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|35
|15
|8
|12
|57 - 49
|53
|3.
|Серветт
|1:0 Заявка
|35
|14
|8
|13
|42 - 53
|50
|4.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|35
|13
|10
|12
|60 - 52
|49
|5.
|Лугано
|1:0 Заявка
|35
|11
|13
|11
|36 - 40
|46
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:2 Заявка
|35
|12
|10
|13
|50 - 48
|46
|7.
|Санкт-Галлен
|2:0 Заявка
|35
|10
|11
|14
|40 - 47
|41
|8.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|35
|10
|10
|15
|49 - 53
|40
|9.
|Вадуц
|0:1 Заявка
|35
|9
|9
|17
|34 - 52
|36
|10.
|Сьон
|0:1 Заявка
|35
|7
|14
|14
|43 - 56
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|18
|13
|3
|2
|33 - 13
|42
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|32 - 21
|33
|3.
|Лозанна-Спорт
|0:2 Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|4.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|35 - 21
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|2:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 20
|26
|6.
|Серветт
|1:0 Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 27
|25
|7.
|Лугано
|1:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 19
|25
|8.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 20
|20
|9.
|Сьон
|0:1 Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 26
|17
|10.
|Вадуц
|0:1 Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 13
|36
|2.
|Серветт
|1:0 Заявка
|18
|8
|1
|9
|15 - 26
|25
|3.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|18
|6
|3
|9
|25 - 31
|21
|4.
|Лугано
|1:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|19 - 21
|21
|5.
|Вадуц
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 23
|20
|6.
|Цюрих
|0:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 33
|20
|7.
|Базель
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|25 - 28
|20
|8.
|Сьон
|0:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 30
|18
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:2 Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 23
|17
|10.
|Санкт-Галлен
|2:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 27
|15
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18
|5
|8
|2.
|Базель
|Кабрал Артур
|18
|4
|3
|3.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|12
|1
|4
|4.
|Серветт
|Киэ Грежон
|12
|2
|4
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|12
|6
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вадуц
|Симани Денис
|12
|0
|2.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|12
|0
|3.
|Сьон
|Абделлауи Аюб
|10
|1
|4.
|Цюрих
|Думбия Усман
|9
|1
|5.
|Цюрих
|Натан Рафаэл
|9
|1