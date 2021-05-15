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Швейцария: Суперлига 2020-2021

2020-2021
Вадуц
1:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Серветт
0'
0:1
11' Гол
Стеванович Мирослав
20' Желтая карточка
Имери Кастриот
1:1
35' Гол
Шмид Янник
38'
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
6
Рахими
Фуад
15
Шмид
Янник
5
Шмид
Йоэль
27
Обексер
Линус
24
Гассер
Седрик
14
Гайич
Милан
11
Чичек
Тунахан
30
Люхингер
Габриэль
7
Ди
Джусто
Маттео
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
10
Схалк
Алекс
17
Имери
Кастриот
Вадуц
5-4-1
Серветт
4-1-2-3

Ход матча

11'
0:1
Стеванович Мирослав
(Валь Тео)
20'
 
Имери Кастриот
35'
Шмид Янник
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмид Йоэль 7 0.2
2. Гайич Милан 4 (4) 0.11
3. Люхингер Габриэль 4 (1) 0.11
4. Чичек Тунахан 4 (1) 0.11
5. Джокич Деян 3 0.09
6. Ди Джусто Маттео 3 0.09
7. Шмид Янник 2 0.06
8. Кулибали Мохамед 2 (1) 0.06
9. Дорн Пиус 2 0.06
10. Милинчану Николай 1 0.03
11. Зуттер Мануэль 1 0.03
12. Визер Сандро 1 0.03
13. Прокопич Борис 0 0
14. Обексер Линус 0 0
15. Гассер Седрик 0 0
16. Хуг Нико 0 0
17. Симани Денис 0 0
18. Гомес Яго 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 12 (2) 0.34
2. Схалк Алекс 9 (1) 0.26
3. Стеванович Мирослав 5 0.14
4. Валь Тео 4 (2) 0.11
5. Фофана Бубакар II 4 0.11
6. Руй Стив 2 0.06
7. Имери Кастриот 1 0.03
8. Конья Тимоте 1 0.03
9. Коне Коро 1 0.03
10. Сеспедес Борис 1 0.03
11. Ондуа Гаэль 1 0.03
12. Сассо Венсан 0 0
13. Клиши Гаэль 0 0
14. Сотье Антони 0 0
15. Диалло Мусса 0 0
16. Азеведо Рикардо 0 0

Карточки

Вадуц
# Игрок      
1. Симани Денис 12 0
2. Визер Сандро 6 1
3. Люхингер Габриэль 7 0
4. Чичек Тунахан 6 0
5. Гайич Милан 6 0
6. Шмид Янник 6 0
7. Обексер Линус 5 0
8. Гассер Седрик 5 0
9. Прокопич Борис 3 1
10. Шмид Йоэль 4 0
11. Зуттер Мануэль 3 0
12. Ибрисимович Элвин 3 0
13. Кулибали Мохамед 2 0
14. Дорн Пиус 2 0
15. Гомес Яго 2 0
16. Ди Джусто Маттео 2 0
17. Рахими Фуад 1 0
18. Хуг Нико 1 0
19. Kevin Iodice 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 9 0
2. Сотье Антони 7 1
3. Ондуа Гаэль 7 0
4. Имери Кастриот 5 1
5. Киэ Грежон 6 0
6. Сассо Венсан 4 1
7. Фофана Бубакар II 4 1
8. Диалло Мусса 4 0
9. Севрен Йоан 4 0
10. Коне Коро 2 1
11. Схалк Алекс 3 0
12. Фрик Джереми 3 0
13. Стеванович Мирослав 3 0
14. Руй Стив 3 0
15. Конья Тимоте 3 0
16. Менди Ариал 3 0
17. Валь Тео 2 0
18. Клиши Гаэль 1 0
19. Азеведо Рикардо 1 0
20. Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вадуц 5.88% (2) 14.71% (5) 8.82% (3) 17.65% (6) 17.65% (6) 35.29% (12)
 Серветт 5% (2) 17.5% (7) 10% (4) 12.5% (5) 30% (12) 25% (10)

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вадуц 0:2 Янг Бойз Лугано 0:2 Вадуц Вадуц 1:2 Люцерн Санкт-Галлен 1:0 Вадуц
Вадуц 1:1 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Вадуц 3:0 Сьон Базель 1:2 Вадуц Виль 1:1 Вадуц Серветт 1:2 Вадуц Вадуц 0:3 Лугано Янг Бойз 1:1 Вадуц Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 0:2 Вадуц Вадуц 1:1 Люцерн Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Вадуц Вадуц 3:2 Цюрих Лугано 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Вадуц
Серветт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз
Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт Кринс 2:3 Серветт Цюрих 1:2 Серветт Веве 2:4 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 1:2 Вадуц Сьон 1:2 Серветт Серветт 2:1 Базель Санкт-Галлен 0:1 Серветт Серветт 3:1 Цюрих Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Серветт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Серветт 1:2 Вадуц Суперлига Серветт 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Серветт Суперлига Вадуц 1:5 Серветт Челлендж Лига
Серветт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Серветт 4:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:1 Серветт Челлендж Лига Вадуц 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:3 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Вадуц Челлендж Лига Серветт 3:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:4 Серветт Челлендж Лига Вадуц 1:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Вадуц Челлендж Лига Серветт 3:1 Вадуц Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 35 23 9 3 65 - 26 78
2. Базель 1:0 Заявка 35 15 8 12 57 - 49 53
3. Серветт 1:0 Заявка 35 14 8 13 42 - 53 50
4. Люцерн 1:0 Заявка 35 13 10 12 60 - 52 49
5. Лугано 1:0 Заявка 35 11 13 11 36 - 40 46
6. Лозанна-Спорт 0:2 Заявка 35 12 10 13 50 - 48 46
7. Санкт-Галлен 2:0 Заявка 35 10 11 14 40 - 47 41
8. Цюрих 0:1 Заявка 35 10 10 15 49 - 53 40
9. Вадуц 0:1 Заявка 35 9 9 17 34 - 52 36
10. Сьон 0:1 Заявка 35 7 14 14 43 - 56 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 18 13 3 2 33 - 13 42
2. Базель 1:0 Заявка 18 9 6 3 32 - 21 33
3. Лозанна-Спорт 0:2 Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
4. Люцерн 1:0 Заявка 17 7 7 3 35 - 21 28
5. Санкт-Галлен 2:0 Заявка 18 7 5 6 21 - 20 26
6. Серветт 1:0 Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
7. Лугано 1:0 Заявка 18 7 4 7 17 - 19 25
8. Цюрих 0:1 Заявка 17 5 5 7 23 - 20 20
9. Сьон 0:1 Заявка 17 3 8 6 19 - 26 17
10. Вадуц 0:1 Заявка 18 4 4 10 17 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 17 10 6 1 32 - 13 36
2. Серветт 1:0 Заявка 18 8 1 9 15 - 26 25
3. Люцерн 1:0 Заявка 18 6 3 9 25 - 31 21
4. Лугано 1:0 Заявка 17 4 9 4 19 - 21 21
5. Вадуц 0:1 Заявка 17 5 5 7 17 - 23 20
6. Цюрих 0:1 Заявка 18 5 5 8 26 - 33 20
7. Базель 1:0 Заявка 17 6 2 9 25 - 28 20
8. Сьон 0:1 Заявка 18 4 6 8 24 - 30 18
9. Лозанна-Спорт 0:2 Заявка 18 3 8 7 19 - 23 17
10. Санкт-Галлен 2:0 Заявка 17 3 6 8 19 - 27 15

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 5 8
2. Базель Кабрал Артур 18 4 3
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 12 1 4
4. Серветт Киэ Грежон 12 2 4
5. Цюрих Маркезано Антонио 12 6 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вадуц Симани Денис 12 0
2. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 12 0
3. Сьон Абделлауи Аюб 10 1
4. Цюрих Думбия Усман 9 1
5. Цюрих Натан Рафаэл 9 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Вадуц
Ничья
Серветт
8.20
4.87
2.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вадуц 1:1 Серветт онлайн

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