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Швейцария: Суперлига 2020-2021

2020-2021
Вадуц
1:3
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
0:1
11' Гол
Стеванович Мирослав
20' Желтая карточка
Имери Кастриот
1:1
35' Гол
Шмид Янник
41' Желтая карточка
Обексер Линус
1:2
64' Гол
Схалк Алекс
85' Желтая карточка
Шмид Йоэль
88' Желтая карточка
Сотье Антони
1:3
90' Гол
Фофана Бубакар
90'+4
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
6
Рахими
Фуад
15
Шмид
Янник
5
Шмид
Йоэль
27
Обексер
Линус
24
Гассер
Седрик
14
Гайич
Милан
11
Чичек
Тунахан
30
Люхингер
Габриэль
7
Ди
Джусто
Маттео
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
10
Схалк
Алекс
17
Имери
Кастриот
Вадуц
5-4-1
Серветт
4-1-2-3

Ход матча

11'
0:1
Стеванович Мирослав
(Валь Тео)
20'
 
Имери Кастриот
35'
Шмид Янник
(Шмид Йоэль)
1:1
41'
Обексер Линус
 
46'
Джокич Деян
Чичек Тунахан
 
56'
 
Антунес Алексис
Имери Кастриот
64'
1:2
Схалк Алекс
(Стеванович Мирослав)
70'
Прокопич Борис
Люхингер Габриэль
 
70'
Кулибали Мохамед
Рахими Фуад
 
77'
Зуттер Мануэль
Гассер Седрик
 
81'
 
Фофана Бубакар
Схалк Алекс
85'
Шмид Йоэль
 
88'
 
Сотье Антони
90'
1:3
Фофана Бубакар

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмид Йоэль 7 0.2
2. Гайич Милан 4 (4) 0.11
3. Люхингер Габриэль 4 (1) 0.11
4. Чичек Тунахан 4 (1) 0.11
5. Джокич Деян 3 0.09
6. Шмид Янник 3 0.09
7. Ди Джусто Маттео 3 0.09
8. Кулибали Мохамед 2 (1) 0.06
9. Дорн Пиус 2 0.06
10. Милинчану Николай 1 0.03
11. Зуттер Мануэль 1 0.03
12. Визер Сандро 1 0.03
13. Прокопич Борис 0 0
14. Обексер Линус 0 0
15. Гассер Седрик 0 0
16. Хуг Нико 0 0
17. Симани Денис 0 0
18. Гомес Яго 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 12 (2) 0.34
2. Схалк Алекс 10 (1) 0.29
3. Стеванович Мирослав 5 0.14
4. Фофана Бубакар II 5 0.14
5. Валь Тео 4 (2) 0.11
6. Руй Стив 2 0.06
7. Имери Кастриот 1 0.03
8. Конья Тимоте 1 0.03
9. Коне Коро 1 0.03
10. Сеспедес Борис 1 0.03
11. Ондуа Гаэль 1 0.03
12. Сассо Венсан 0 0
13. Клиши Гаэль 0 0
14. Сотье Антони 0 0
15. Диалло Мусса 0 0
16. Азеведо Рикардо 0 0

Карточки

Вадуц
# Игрок      
1. Симани Денис 12 0
2. Визер Сандро 6 1
3. Люхингер Габриэль 7 0
4. Чичек Тунахан 6 0
5. Гайич Милан 6 0
6. Шмид Янник 6 0
7. Обексер Линус 6 0
8. Гассер Седрик 5 0
9. Шмид Йоэль 5 0
10. Прокопич Борис 3 1
11. Зуттер Мануэль 3 0
12. Ибрисимович Элвин 3 0
13. Кулибали Мохамед 2 0
14. Дорн Пиус 2 0
15. Гомес Яго 2 0
16. Ди Джусто Маттео 2 0
17. Рахими Фуад 1 0
18. Хуг Нико 1 0
19. Kevin Iodice 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сотье Антони 8 1
2. Сеспедес Борис 9 0
3. Ондуа Гаэль 7 0
4. Имери Кастриот 5 1
5. Киэ Грежон 6 0
6. Сассо Венсан 4 1
7. Фофана Бубакар II 4 1
8. Диалло Мусса 4 0
9. Севрен Йоан 4 0
10. Коне Коро 2 1
11. Схалк Алекс 3 0
12. Фрик Джереми 3 0
13. Стеванович Мирослав 3 0
14. Руй Стив 3 0
15. Конья Тимоте 3 0
16. Менди Ариал 3 0
17. Валь Тео 2 0
18. Клиши Гаэль 1 0
19. Азеведо Рикардо 1 0
20. Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вадуц 5.71% (2) 14.29% (5) 11.43% (4) 17.14% (6) 17.14% (6) 34.29% (12)
 Серветт 6.98% (3) 16.28% (7) 9.3% (4) 11.63% (5) 30.23% (13) 25.58% (11)

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вадуц 0:2 Янг Бойз Лугано 0:2 Вадуц Вадуц 1:2 Люцерн Санкт-Галлен 1:0 Вадуц
Вадуц 1:1 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Вадуц 3:0 Сьон Базель 1:2 Вадуц Виль 1:1 Вадуц Серветт 1:2 Вадуц Вадуц 0:3 Лугано Янг Бойз 1:1 Вадуц Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 0:2 Вадуц Вадуц 1:1 Люцерн Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Вадуц Вадуц 3:2 Цюрих Лугано 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Вадуц
Серветт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз
Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт Кринс 2:3 Серветт Цюрих 1:2 Серветт Веве 2:4 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 1:2 Вадуц Сьон 1:2 Серветт Серветт 2:1 Базель Санкт-Галлен 0:1 Серветт Серветт 3:1 Цюрих Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Серветт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Серветт 1:2 Вадуц Суперлига Серветт 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Серветт Суперлига Вадуц 1:5 Серветт Челлендж Лига
Серветт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Серветт 4:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:1 Серветт Челлендж Лига Вадуц 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:3 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Вадуц Челлендж Лига Серветт 3:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:4 Серветт Челлендж Лига Вадуц 1:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Вадуц Челлендж Лига Серветт 3:1 Вадуц Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 35 24 9 2 70 - 27 81
2. Базель Заявка 35 15 8 12 60 - 49 53
3. Серветт Заявка 35 14 8 13 44 - 54 50
4. Лугано Заявка 35 11 13 11 38 - 41 46
5. Лозанна-Спорт Заявка 35 12 10 13 50 - 51 46
6. Люцерн Заявка 35 12 10 13 61 - 57 46
7. Санкт-Галлен Заявка 35 10 11 14 43 - 47 41
8. Цюрих Заявка 35 10 10 15 49 - 56 40
9. Вадуц Заявка 35 9 9 17 35 - 54 36
10. Сьон Заявка 35 7 14 14 44 - 58 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 18 14 3 1 38 - 14 45
2. Базель Заявка 18 9 6 3 35 - 21 33
3. Лозанна-Спорт Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
4. Люцерн Заявка 17 7 7 3 35 - 21 28
5. Санкт-Галлен Заявка 18 7 5 6 24 - 20 26
6. Серветт Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
7. Лугано Заявка 18 7 4 7 19 - 20 25
8. Цюрих Заявка 17 5 5 7 23 - 20 20
9. Сьон Заявка 17 3 8 6 19 - 26 17
10. Вадуц Заявка 18 4 4 10 18 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 10 6 1 32 - 13 36
2. Серветт Заявка 18 8 1 9 17 - 27 25
3. Лугано Заявка 17 4 9 4 19 - 21 21
4. Цюрих Заявка 18 5 5 8 26 - 36 20
5. Базель Заявка 17 6 2 9 25 - 28 20
6. Вадуц Заявка 17 5 5 7 17 - 23 20
7. Люцерн Заявка 18 5 3 10 26 - 36 18
8. Сьон Заявка 18 4 6 8 25 - 32 18
9. Лозанна-Спорт Заявка 18 3 8 7 19 - 26 17
10. Санкт-Галлен Заявка 17 3 6 8 19 - 27 15

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 19 5 8
2. Базель Кабрал Артур 18 4 3
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 12 1 4
4. Серветт Киэ Грежон 12 2 4
5. Цюрих Маркезано Антонио 12 6 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 13 0
2. Вадуц Симани Денис 12 0
3. Сьон Абделлауи Аюб 10 1
4. Цюрих Думбия Усман 9 1
5. Цюрих Натан Рафаэл 9 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Обексер Линус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Шмид Янник бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Имери Кастриот получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Стеванович Мирослав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вадуц 1:3 Серветт онлайн

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