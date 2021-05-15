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Швейцария: Суперлига 2020-2021

2020-2021
Янг Бойз
1:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Люцерн
0'
5' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
0:1
9' Гол
Гретер Симон
12' Желтая карточка
Лефор Жордан
1:1
35' Гол
Эбишер Мишель
38'
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
10
Сулеймани
Миралем
19
Мамбимби
Феликс
18
Нсаме
Жан-Пьер
32
Мюллер
Мариус
34
Сидлер
Сильван
5
Лукао
II
4
Кнежевич
Стефан
13
Фрыдек
Мартин
31
Эмини
Лорик
17
Гретер
Симон
16
Ташар
Варол
14
Карбонель
Алекс
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
Янг Бойз
4-4-2
Люцерн
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
Шюрпф Паскаль
9'
0:1
Гретер Симон
(Ташар Варол)
12'
Лефор Жордан
 
35'
Эбишер Мишель
1:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 18 (5) 0.51
2. Сибачо Жордан 12 (1) 0.34
3. Фасснахт Кристиан 7 0.2
4. Элиа Мешак 6 0.17
5. Мамбимби Феликс 6 0.17
6. Лаупер Сандро 4 0.11
7. Нгамале Муми 3 0.09
8. Мартинс Кристофер 2 0.06
9. Гарсия Улиссес 1 0.03
10. Лефор Жордан 1 0.03
11. Масейрас Кентен 1 0.03
12. Шпильман Марвин 1 (1) 0.03
13. Сулеймани Миралем 0 0
14. Эбишер Мишель 0 0
15. Зесигер Седрик 0 0
16. Фон Балльмоос Давид 0 0
17. Сьерро Венсан 0 0
18. Али Мохамед 0 0
19. Майер Нико 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 12 0.34
2. Шауб Луис 8 (1) 0.23
3. Шульц Марвин 7 (4) 0.2
4. Шюрпф Паскаль 6 0.17
5. Ндиайе Ибраима 6 0.17
6. Ташар Варол 6 (1) 0.17
7. Угриниц Филип 5 0.14
8. Кнежевич Стефан 1 0.03
9. Алунга Иван 1 0.03
10. Лукао II 1 0.03
11. Сидлер Сильван 1 0.03
12. Гретер Симон 1 0.03
13. Бурч Марко 1 0.03
14. Фрыдек Мартин 0 0
15. Верманн Йорди 0 0
16. Баларубан Ашвин 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Али Мохамед 8 1
2. Эбишер Мишель 8 0
3. Зесигер Седрик 5 1
4. Нсаме Жан-Пьер 5 1
5. Масейрас Кентен 6 0
6. Лефор Жордан 5 0
7. Сьерро Венсан 3 1
8. Лустенбергер Фабиан 4 0
9. Гарсия Улиссес 4 0
10. Сибачо Жордан 3 0
11. Сулеймани Миралем 2 0
12. Мартинс Кристофер 2 0
13. Хефти Сильван 2 0
14. Элиа Мешак 2 0
15. Нгамале Муми 2 0
16. Ридер Фабиан 2 0
17. Лаупер Сандро 1 0
18. Бюрги Николас 1 0
19. Мамбимби Феликс 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Эмини Лорик 8 0
2. Шюрпф Паскаль 6 0
3. Кнежевич Стефан 6 0
4. Угриниц Филип 6 0
5. Ндиайе Ибраима 6 0
6. Швеглер Кристиан 5 0
7. Фрыдек Мартин 3 1
8. Карбонель Алекс 3 1
9. Шауб Луис 4 0
10. Сидлер Сильван 4 0
11. Ташар Варол 4 0
12. Бурч Марко 4 0
13. Соргич Деян 3 0
14. Мюллер Мариус 3 0
15. Верманн Йорди 3 0
16. Лукао II 1 1
17. Гретер Симон 2 0
18. Бюрки Марко 2 0
19. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
20. Алунга Иван 2 0
21. Боркай Самуэль 2 0
22. Цибунг Давид 1 0
23. Шульц Марвин 1 0
24. Вока Идриз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 9.68% (6) 22.58% (14) 16.13% (10) 4.84% (3) 24.19% (15) 22.58% (14)
 Люцерн 14.55% (8) 10.91% (6) 10.91% (6) 16.36% (9) 20% (11) 27.27% (15)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон
Цюрих 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Сьон 0:3 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 0:2 Аякс Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Аякс 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Вадуц Базель 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз
Люцерн Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Сьон 1:1 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Арау 1:2 Люцерн Вадуц 1:2 Люцерн
Люцерн 3:1 Цюрих Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Лугано 1:2 Люцерн Люцерн 3:4 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 1:1 Сьон Базель 4:1 Люцерн Кьяссо 1:2 Люцерн Люцерн 4:2 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз Вадуц 1:1 Люцерн Лугано 2:3 Люцерн Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Люцерн 4:0 Вадуц

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Люцерн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Янг Бойз Кубок
Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 35 23 9 3 65 - 26 78
2. Базель 1:0 Заявка 35 15 8 12 57 - 49 53
3. Серветт 1:0 Заявка 35 14 8 13 42 - 53 50
4. Люцерн 1:0 Заявка 35 13 10 12 60 - 52 49
5. Лугано 1:0 Заявка 35 11 13 11 36 - 40 46
6. Лозанна-Спорт 0:2 Заявка 35 12 10 13 50 - 48 46
7. Санкт-Галлен 2:0 Заявка 35 10 11 14 40 - 47 41
8. Цюрих 0:1 Заявка 35 10 10 15 49 - 53 40
9. Вадуц 0:1 Заявка 35 9 9 17 34 - 52 36
10. Сьон 0:1 Заявка 35 7 14 14 43 - 56 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 18 13 3 2 33 - 13 42
2. Базель 1:0 Заявка 18 9 6 3 32 - 21 33
3. Лозанна-Спорт 0:2 Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
4. Люцерн 1:0 Заявка 17 7 7 3 35 - 21 28
5. Санкт-Галлен 2:0 Заявка 18 7 5 6 21 - 20 26
6. Серветт 1:0 Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
7. Лугано 1:0 Заявка 18 7 4 7 17 - 19 25
8. Цюрих 0:1 Заявка 17 5 5 7 23 - 20 20
9. Сьон 0:1 Заявка 17 3 8 6 19 - 26 17
10. Вадуц 0:1 Заявка 18 4 4 10 17 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 17 10 6 1 32 - 13 36
2. Серветт 1:0 Заявка 18 8 1 9 15 - 26 25
3. Люцерн 1:0 Заявка 18 6 3 9 25 - 31 21
4. Лугано 1:0 Заявка 17 4 9 4 19 - 21 21
5. Вадуц 0:1 Заявка 17 5 5 7 17 - 23 20
6. Цюрих 0:1 Заявка 18 5 5 8 26 - 33 20
7. Базель 1:0 Заявка 17 6 2 9 25 - 28 20
8. Сьон 0:1 Заявка 18 4 6 8 24 - 30 18
9. Лозанна-Спорт 0:2 Заявка 18 3 8 7 19 - 23 17
10. Санкт-Галлен 2:0 Заявка 17 3 6 8 19 - 27 15

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 5 8
2. Базель Кабрал Артур 18 4 3
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 12 1 4
4. Серветт Киэ Грежон 12 2 4
5. Цюрих Маркезано Антонио 12 6 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вадуц Симани Денис 12 0
2. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 12 0
3. Сьон Абделлауи Аюб 10 1
4. Цюрих Думбия Усман 9 1
5. Цюрих Натан Рафаэл 9 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Люцерн
2.60
4.45
5.70
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Где смотреть матч Янг Бойз 1:1 Люцерн онлайн

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