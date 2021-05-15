Швейцария: Суперлига 2020-2021
Янг Бойз
5:2
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
Люцерн
5' Желтая карточкаШюрпф Паскаль
0:1
9' ГолГретер Симон
12' Желтая карточкаЛефор Жордан
1:1
35' ГолЭбишер Мишель
38' Желтая карточкаЗесигер Седрик
38' Желтая карточкаТашар Варол
1:2
40' ГолТашар Варол
2:2
47' ГолФасснахт Кристиан
3:2
60' ГолФасснахт Кристиан
4:2
74' ГолНсаме Жан-Пьер
5:2
77' ГолШпильман Марвин
83' Желтая карточкаФон Балльмоос Давид
87' Желтая карточкаСидлер Сильван
90' Желтая карточкаУгриниц Филип
25
Лефор
Жордан
5
Лукао
II
31
Эмини
Лорик
17
Гретер
Симон
16
Ташар
Варол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
17 Гретер СимонПолузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
9'
0:1
12'
35'
1:1
38'
38'
40'
1:2
47'
2:2
60'
74'
77'
87'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|19 (5)
|0.54
|2.
|Сибачо Жордан
|12 (1)
|0.34
|3.
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.26
|4.
|Элиа Мешак
|6
|0.17
|5.
|Мамбимби Феликс
|6
|0.17
|6.
|Лаупер Сандро
|4
|0.11
|7.
|Нгамале Муми
|3
|0.09
|8.
|Шпильман Марвин
|2 (1)
|0.06
|9.
|Мартинс Кристофер
|2
|0.06
|10.
|Лефор Жордан
|1
|0.03
|11.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|12.
|Эбишер Мишель
|1
|0.03
|13.
|Масейрас Кентен
|1
|0.03
|14.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|15.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|16.
|Али Мохамед
|0
|0
|17.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|18.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|19.
|Майер Нико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|12
|0.34
|2.
|Шауб Луис
|8 (1)
|0.23
|3.
|Ташар Варол
|7 (1)
|0.2
|4.
|Шульц Марвин
|7 (4)
|0.2
|5.
|Шюрпф Паскаль
|6
|0.17
|6.
|Ндиайе Ибраима
|6
|0.17
|7.
|Угриниц Филип
|5
|0.14
|8.
|Кнежевич Стефан
|1
|0.03
|9.
|Алунга Иван
|1
|0.03
|10.
|Лукао II
|1
|0.03
|11.
|Сидлер Сильван
|1
|0.03
|12.
|Гретер Симон
|1
|0.03
|13.
|Бурч Марко
|1
|0.03
|14.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|15.
|Карбонель Алекс
|0
|0
|16.
|Верманн Йорди
|0
|0
|17.
|Баларубан Ашвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Али Мохамед
|8
|1
|2.
|Эбишер Мишель
|8
|0
|3.
|Зесигер Седрик
|6
|1
|4.
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|1
|5.
|Масейрас Кентен
|6
|0
|6.
|Лефор Жордан
|5
|0
|7.
|Сьерро Венсан
|3
|1
|8.
|Лустенбергер Фабиан
|4
|0
|9.
|Гарсия Улиссес
|4
|0
|10.
|Сибачо Жордан
|3
|0
|11.
|Сулеймани Миралем
|2
|0
|12.
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|13.
|Хефти Сильван
|2
|0
|14.
|Элиа Мешак
|2
|0
|15.
|Нгамале Муми
|2
|0
|16.
|Ридер Фабиан
|2
|0
|17.
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|18.
|Лаупер Сандро
|1
|0
|19.
|Бюрги Николас
|1
|0
|20.
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмини Лорик
|8
|0
|2.
|Угриниц Филип
|7
|0
|3.
|Шюрпф Паскаль
|6
|0
|4.
|Кнежевич Стефан
|6
|0
|5.
|Ндиайе Ибраима
|6
|0
|6.
|Швеглер Кристиан
|5
|0
|7.
|Сидлер Сильван
|5
|0
|8.
|Ташар Варол
|5
|0
|9.
|Фрыдек Мартин
|3
|1
|10.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|11.
|Шауб Луис
|4
|0
|12.
|Бурч Марко
|4
|0
|13.
|Соргич Деян
|3
|0
|14.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|15.
|Верманн Йорди
|3
|0
|16.
|Лукао II
|1
|1
|17.
|Гретер Симон
|2
|0
|18.
|Бюрки Марко
|2
|0
|19.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|20.
|Алунга Иван
|2
|0
|21.
|Боркай Самуэль
|2
|0
|22.
|Цибунг Давид
|1
|0
|23.
|Шульц Марвин
|1
|0
|24.
|Вока Идриз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|9.68% (6)
|22.58% (14)
|16.13% (10)
|4.84% (3)
|24.19% (15)
|22.58% (14)
|Люцерн
|14.55% (8)
|10.91% (6)
|10.91% (6)
|16.36% (9)
|20% (11)
|27.27% (15)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон
Цюрих 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Сьон 0:3 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 0:2 Аякс Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Аякс 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Вадуц Базель 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз
Люцерн Последние 20 матчей: +11 =5 -4Сьон 1:1 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Арау 1:2 Люцерн Вадуц 1:2 Люцерн
Люцерн 3:1 Цюрих Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Лугано 1:2 Люцерн Люцерн 3:4 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 1:1 Сьон Базель 4:1 Люцерн Кьяссо 1:2 Люцерн Люцерн 4:2 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз Вадуц 1:1 Люцерн Лугано 2:3 Люцерн Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Люцерн 4:0 Вадуц
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Люцерн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|35
|24
|9
|2
|70 - 27
|81
|2.
|Базель
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|60 - 49
|53
|3.
|Серветт
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|44 - 54
|50
|4.
|Лугано
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|38 - 41
|46
|5.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|50 - 51
|46
|6.
|Люцерн
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|61 - 57
|46
|7.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|43 - 47
|41
|8.
|Цюрих
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|49 - 56
|40
|9.
|Вадуц
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|35 - 54
|36
|10.
|Сьон
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|44 - 58
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 14
|45
|2.
|Базель
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|35 - 21
|33
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|4.
|Люцерн
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|35 - 21
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 20
|26
|6.
|Серветт
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 27
|25
|7.
|Лугано
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 20
|25
|8.
|Цюрих
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 20
|20
|9.
|Сьон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 26
|17
|10.
|Вадуц
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 13
|36
|2.
|Серветт
|Заявка
|18
|8
|1
|9
|17 - 27
|25
|3.
|Лугано
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|19 - 21
|21
|4.
|Цюрих
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 36
|20
|5.
|Базель
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|25 - 28
|20
|6.
|Вадуц
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 23
|20
|7.
|Люцерн
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|26 - 36
|18
|8.
|Сьон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 32
|18
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 26
|17
|10.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 27
|15
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|19
|5
|8
|2.
|Базель
|Кабрал Артур
|18
|4
|3
|3.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|12
|1
|4
|4.
|Серветт
|Киэ Грежон
|12
|2
|4
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|12
|6
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|13
|0
|2.
|Вадуц
|Симани Денис
|12
|0
|3.
|Сьон
|Абделлауи Аюб
|10
|1
|4.
|Цюрих
|Думбия Усман
|9
|1
|5.
|Цюрих
|Натан Рафаэл
|9
|1