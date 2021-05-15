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Швейцария: Суперлига 2020-2021

2020-2021
Янг Бойз
5:2
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
5' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
0:1
9' Гол
Гретер Симон
12' Желтая карточка
Лефор Жордан
1:1
35' Гол
Эбишер Мишель
38' Желтая карточка
Зесигер Седрик
38' Желтая карточка
Ташар Варол
1:2
40' Гол
Ташар Варол
2:2
47' Гол
Фасснахт Кристиан
3:2
60' Гол
Фасснахт Кристиан
4:2
74' Гол
Нсаме Жан-Пьер
5:2
77' Гол
Шпильман Марвин
83' Желтая карточка
Фон Балльмоос Давид
87' Желтая карточка
Сидлер Сильван
90' Желтая карточка
Угриниц Филип
90'+4
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
10
Сулеймани
Миралем
19
Мамбимби
Феликс
18
Нсаме
Жан-Пьер
32
Мюллер
Мариус
34
Сидлер
Сильван
5
Лукао
II
4
Кнежевич
Стефан
13
Фрыдек
Мартин
31
Эмини
Лорик
17
Гретер
Симон
16
Ташар
Варол
14
Карбонель
Алекс
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
Янг Бойз
4-4-2
Люцерн
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
Шюрпф Паскаль
9'
0:1
Гретер Симон
(Ташар Варол)
12'
Лефор Жордан
 
35'
Эбишер Мишель
(Лефор Жордан)
1:1
38'
Зесигер Седрик
 
38'
 
Ташар Варол
40'
1:2
Ташар Варол
(Карбонель Алекс)
47'
Фасснахт Кристиан
(Али Мохамед)
2:2
60'
Фасснахт Кристиан
(Сулеймани Миралем)
3:2
61'
Гаудино Джанлука
Мамбимби Феликс
 
62'
Шпильман Марвин
Сулеймани Миралем
 
62'
Гарсия Улиссес
Зесигер Седрик
 
66'
 
Верманн Йорди
Эмини Лорик
66'
 
Ндиайе Ибраима
Карбонель Алекс
66'
 
Угриниц Филип
Шюрпф Паскаль
74'
Нсаме Жан-Пьер
(Фасснахт Кристиан)
4:2
77'
Шпильман Марвин
(Фасснахт Кристиан)
5:2
77'
Лаупер Сандро
Нсаме Жан-Пьер
 
78'
Сьерро Венсан
Эбишер Мишель
 
81'
 
Алунга Иван
Соргич Деян
81'
 
Баларубан Ашвин
Гретер Симон
83'
Фон Балльмоос Давид
 
87'
 
Сидлер Сильван
90'
 
Угриниц Филип

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 19 (5) 0.54
2. Сибачо Жордан 12 (1) 0.34
3. Фасснахт Кристиан 9 0.26
4. Элиа Мешак 6 0.17
5. Мамбимби Феликс 6 0.17
6. Лаупер Сандро 4 0.11
7. Нгамале Муми 3 0.09
8. Шпильман Марвин 2 (1) 0.06
9. Мартинс Кристофер 2 0.06
10. Лефор Жордан 1 0.03
11. Гарсия Улиссес 1 0.03
12. Эбишер Мишель 1 0.03
13. Масейрас Кентен 1 0.03
14. Сулеймани Миралем 0 0
15. Зесигер Седрик 0 0
16. Али Мохамед 0 0
17. Фон Балльмоос Давид 0 0
18. Сьерро Венсан 0 0
19. Майер Нико 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 12 0.34
2. Шауб Луис 8 (1) 0.23
3. Ташар Варол 7 (1) 0.2
4. Шульц Марвин 7 (4) 0.2
5. Шюрпф Паскаль 6 0.17
6. Ндиайе Ибраима 6 0.17
7. Угриниц Филип 5 0.14
8. Кнежевич Стефан 1 0.03
9. Алунга Иван 1 0.03
10. Лукао II 1 0.03
11. Сидлер Сильван 1 0.03
12. Гретер Симон 1 0.03
13. Бурч Марко 1 0.03
14. Фрыдек Мартин 0 0
15. Карбонель Алекс 0 0
16. Верманн Йорди 0 0
17. Баларубан Ашвин 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Али Мохамед 8 1
2. Эбишер Мишель 8 0
3. Зесигер Седрик 6 1
4. Нсаме Жан-Пьер 5 1
5. Масейрас Кентен 6 0
6. Лефор Жордан 5 0
7. Сьерро Венсан 3 1
8. Лустенбергер Фабиан 4 0
9. Гарсия Улиссес 4 0
10. Сибачо Жордан 3 0
11. Сулеймани Миралем 2 0
12. Мартинс Кристофер 2 0
13. Хефти Сильван 2 0
14. Элиа Мешак 2 0
15. Нгамале Муми 2 0
16. Ридер Фабиан 2 0
17. Фон Балльмоос Давид 1 0
18. Лаупер Сандро 1 0
19. Бюрги Николас 1 0
20. Мамбимби Феликс 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Эмини Лорик 8 0
2. Угриниц Филип 7 0
3. Шюрпф Паскаль 6 0
4. Кнежевич Стефан 6 0
5. Ндиайе Ибраима 6 0
6. Швеглер Кристиан 5 0
7. Сидлер Сильван 5 0
8. Ташар Варол 5 0
9. Фрыдек Мартин 3 1
10. Карбонель Алекс 3 1
11. Шауб Луис 4 0
12. Бурч Марко 4 0
13. Соргич Деян 3 0
14. Мюллер Мариус 3 0
15. Верманн Йорди 3 0
16. Лукао II 1 1
17. Гретер Симон 2 0
18. Бюрки Марко 2 0
19. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
20. Алунга Иван 2 0
21. Боркай Самуэль 2 0
22. Цибунг Давид 1 0
23. Шульц Марвин 1 0
24. Вока Идриз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 9.68% (6) 22.58% (14) 16.13% (10) 4.84% (3) 24.19% (15) 22.58% (14)
 Люцерн 14.55% (8) 10.91% (6) 10.91% (6) 16.36% (9) 20% (11) 27.27% (15)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон
Цюрих 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Сьон 0:3 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 0:2 Аякс Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Аякс 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Вадуц Базель 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз
Люцерн Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Сьон 1:1 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Арау 1:2 Люцерн Вадуц 1:2 Люцерн
Люцерн 3:1 Цюрих Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Лугано 1:2 Люцерн Люцерн 3:4 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 1:1 Сьон Базель 4:1 Люцерн Кьяссо 1:2 Люцерн Люцерн 4:2 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Люцерн Люцерн 2:2 Янг Бойз Вадуц 1:1 Люцерн Лугано 2:3 Люцерн Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Люцерн 4:0 Вадуц

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Люцерн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Янг Бойз Кубок
Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 35 24 9 2 70 - 27 81
2. Базель Заявка 35 15 8 12 60 - 49 53
3. Серветт Заявка 35 14 8 13 44 - 54 50
4. Лугано Заявка 35 11 13 11 38 - 41 46
5. Лозанна-Спорт Заявка 35 12 10 13 50 - 51 46
6. Люцерн Заявка 35 12 10 13 61 - 57 46
7. Санкт-Галлен Заявка 35 10 11 14 43 - 47 41
8. Цюрих Заявка 35 10 10 15 49 - 56 40
9. Вадуц Заявка 35 9 9 17 35 - 54 36
10. Сьон Заявка 35 7 14 14 44 - 58 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 18 14 3 1 38 - 14 45
2. Базель Заявка 18 9 6 3 35 - 21 33
3. Лозанна-Спорт Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
4. Люцерн Заявка 17 7 7 3 35 - 21 28
5. Санкт-Галлен Заявка 18 7 5 6 24 - 20 26
6. Серветт Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
7. Лугано Заявка 18 7 4 7 19 - 20 25
8. Цюрих Заявка 17 5 5 7 23 - 20 20
9. Сьон Заявка 17 3 8 6 19 - 26 17
10. Вадуц Заявка 18 4 4 10 18 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 10 6 1 32 - 13 36
2. Серветт Заявка 18 8 1 9 17 - 27 25
3. Лугано Заявка 17 4 9 4 19 - 21 21
4. Цюрих Заявка 18 5 5 8 26 - 36 20
5. Базель Заявка 17 6 2 9 25 - 28 20
6. Вадуц Заявка 17 5 5 7 17 - 23 20
7. Люцерн Заявка 18 5 3 10 26 - 36 18
8. Сьон Заявка 18 4 6 8 25 - 32 18
9. Лозанна-Спорт Заявка 18 3 8 7 19 - 26 17
10. Санкт-Галлен Заявка 17 3 6 8 19 - 27 15

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 19 5 8
2. Базель Кабрал Артур 18 4 3
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 12 1 4
4. Серветт Киэ Грежон 12 2 4
5. Цюрих Маркезано Антонио 12 6 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 13 0
2. Вадуц Симани Денис 12 0
3. Сьон Абделлауи Аюб 10 1
4. Цюрих Думбия Усман 9 1
5. Цюрих Натан Рафаэл 9 1
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Где смотреть матч Янг Бойз 5:2 Люцерн онлайн

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