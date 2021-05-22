10' Желтая карточкаФабри Андрей
19' Желтая карточкаМалец Томаш
1:0
23' ГолЛачны Милош
2:0
42' ГолЛачны Милош
45' Желтая карточкаТотка Марко
3:0
77' ГолИван Алекс
3:1
82' ГолШимчак Милан
89' Желтая карточкаBoris Turcak
4:1
90' ГолЛачны Милош
14
Моронг
Адам
12
Потома
Денис
20
Бушня
Денис
10
Фабри
Андрей
22
Иван
Алекс
91
Лачны
Милош
21
Гаррийо
Хосе
16
Тотка
Марко
33
Пирошка
Юрай
29
Малец
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Моронг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Бушня ДенисПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
22 Иван АлексПолузащитник
-
91 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Куник МатушЗащитник
-
17 Диас ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Tilen Mlakar
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гаррийо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Тотка МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Пирошка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Малец ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дуда ДоминикПолузащитник
-
19 Boris TurcakПолузащитник
-
-
Главный тренер: Karol Prazenica
Ход матча
10'
19'
23'
1:0
42'
2:0
45'
56'
77'
3:0
82'
3:1
89'
90'
4:1
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10Земплин 2:2 Середь Нитра 0:1 Середь Середь 0:1 Погронье Ружомберок 2:1 Середь
Середь 2:0 Земплин Середь 2:1 Нитра Кошице-2 0:0 Середь Погронье 1:2 Середь Сеница 1:0 Середь Середь 1:0 Ружомберок Злате Моравце 1:0 Середь Середь 0:5 Слован Братислава Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок
Сеница Последние 20 матчей: +5 =7 -8Сеница 0:0 Погронье Ружомберок 1:1 Сеница Сеница 1:0 Нитра Сеница 1:1 Земплин
Нитра 0:3 Сеница Сеница 0:1 Ружомберок Земплин 1:0 Сеница Сеница 1:0 Середь Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Ружомберок 2:3 Сеница Сеница 2:3 Тренчин Спартак Трнава 1:0 Сеница ДАК 2:0 Сеница Сеница 1:1 Злате Моравце Нитра 1:1 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Земплин 0:1 Сеница Сеница 2:2 Середь Жилина 3:1 Сеница
Последние игры между собой
Середь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Сеница: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4