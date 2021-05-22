Чемпионат мира по Хоккею: Онлайн-трансляции Прогнозы Новости Видео
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  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Середь
4:1
Конец матча

Стадион:
Сеница
0'
10' Желтая карточка
Фабри Андрей
19' Желтая карточка
Малец Томаш
1:0
23' Гол
Лачны Милош
2:0
42' Гол
Лачны Милош
45' Желтая карточка
Тотка Марко
3:0
77' Гол
Иван Алекс
3:1
82' Гол
Шимчак Милан
89' Желтая карточка
Boris Turcak
4:1
90' Гол
Лачны Милош
90'+4
33
Икупамитан
Айтунде
14
Моронг
Адам
6
Михалик
Любомир
4
Гучко
Томаш
96
Сланинка
Мартин
12
Потома
Денис
8
Махуча
Ондржей
20
Бушня
Денис
10
Фабри
Андрей
22
Иван
Алекс
91
Лачны
Милош
28
Влиген
Оливье
3
Аддо
Эдмонд
21
Гаррийо
Хосе
4
Немец
Якуб
2
Шимчак
Милан
20
Гамбош
Мартин
16
Тотка
Марко
14
Коштал
Мартин
33
Пирошка
Юрай
7
Губа
Давид
29
Малец
Томаш
Середь
4-2-3-1
Сеница
4-2-3-1

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Земплин 2:2 Середь Нитра 0:1 Середь Середь 0:1 Погронье Ружомберок 2:1 Середь
Середь 2:0 Земплин Середь 2:1 Нитра Кошице-2 0:0 Середь Погронье 1:2 Середь Сеница 1:0 Середь Середь 1:0 Ружомберок Злате Моравце 1:0 Середь Середь 0:5 Слован Братислава Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок
Сеница Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Сеница 0:0 Погронье Ружомберок 1:1 Сеница Сеница 1:0 Нитра Сеница 1:1 Земплин
Нитра 0:3 Сеница Сеница 0:1 Ружомберок Земплин 1:0 Сеница Сеница 1:0 Середь Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Ружомберок 2:3 Сеница Сеница 2:3 Тренчин Спартак Трнава 1:0 Сеница ДАК 2:0 Сеница Сеница 1:1 Злате Моравце Нитра 1:1 Сеница Сеница 0:3 Слован Братислава Земплин 0:1 Сеница Сеница 2:2 Середь Жилина 3:1 Сеница

Последние игры между собой

Середь: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Сеница: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Сеница 1:0 Середь Суперлига Сеница 2:2 Середь Суперлига Середь 4:0 Сеница Суперлига Сеница 1:1 Середь Суперлига
Сеница 0:1 Середь Суперлига Середь 2:1 Сеница Суперлига Сеница 0:0 Середь Суперлига Середь 2:1 Сеница Суперлига
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Тотка Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Лачны Милош бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Лачны Милош бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Малец Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Фабри Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Середь 4:1 Сеница онлайн

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