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  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Нитра
0:4
Конец матча

Стадион:
Земплин
0'
5' Желтая карточка
Солер Ян
0:1
31' Гол
Труса Матей
0:2
45' Гол
Takuto Oshima
0:3
52' Гол
Шарани Зуберу
53' Желтая карточка
Takuto Oshima
0:4
69' Гол
Попович Димитриос
90' Желтая карточка
Branislav Spacil
90'+2
31
Трновски
Михал
15
Чехула
Михал
21
Ба
Тидьян
5
Колчак
Кристиан
77
Танцик
Якуб
27
Зейнуллаху
Эролл
6
Мустафич
Ален
25
Branislav
Spacil
7
Зинан
Курт
23
Benjamin
Kindsvater
18
Франко
Матей
1
Маркович
Матей
21
Магда
Даниэль
17
Вашко
Филип
23
Солер
Ян
18
Мендес
Алехандро
28
Неофитидис
Георгиос
7
Шарани
Зуберу
6
Takuto
Oshima
16
Бегала
Матуш
69
Диарра
Шейк
III
29
Труса
Матей
Нитра
4-2-3-1
Земплин
4-1-4-1

Предыдущие игры

Нитра Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Ружомберок 2:0 Нитра Нитра 0:1 Середь Сеница 1:0 Нитра Погронье 0:0 Нитра
Нитра 0:3 Сеница Середь 2:1 Нитра Нитра 1:0 Ружомберок Нитра 2:3 Погронье Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Середь 1:2 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Погронье 3:1 Нитра Нитра 1:2 Тренчин Нитра 1:1 Сеница Ружомберок 3:0 Нитра Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра
Земплин Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Земплин 2:2 Середь Погронье 0:0 Земплин Земплин 2:1 Ружомберок Сеница 1:1 Земплин
Середь 2:0 Земплин Земплин 1:2 Погронье Земплин 1:0 Сеница Ружомберок 2:0 Земплин Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин

Последние игры между собой

Нитра: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 6
Земплин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 1
Земплин 1:1 Нитра Суперлига Земплин 1:0 Нитра Суперлига Нитра 1:1 Земплин Суперлига Земплин 1:0 Нитра Суперлига
Нитра 0:2 Земплин Суперлига Земплин 0:0 Нитра Суперлига Нитра 2:1 Земплин Суперлига Нитра 1:3 Земплин Суперлига Земплин 4:0 Нитра Суперлига Земплин 0:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Земплин Суперлига Земплин 3:2 Нитра Кубок Земплин 1:1 Нитра Вторая лига
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Takuto Oshima бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Труса Матей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Солер Ян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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