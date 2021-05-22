Нитра
0:4
Конец матча
Стадион: Стидион под Зобором
Земплин
5' Желтая карточкаСолер Ян
0:1
31' ГолТруса Матей
0:2
45' ГолTakuto Oshima
0:3
52' ГолШарани Зуберу
53' Желтая карточкаTakuto Oshima
0:4
69' ГолПопович Димитриос
90' Желтая карточкаBranislav Spacil
15
Чехула
Михал
21
Ба
Тидьян
77
Танцик
Якуб
18
Франко
Матей
17
Вашко
Филип
23
Солер
Ян
16
Бегала
Матуш
29
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Чехула МихалЗащитник
-
21 Ба ТидьянЗащитник
- Защитник
-
77 Танцик ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Франко МатейНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хрибик ПетерПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
-
23 Солер ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
-
69 Шейк ДиарраПолузащитник
-
29 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
-
30 Драб ТомашВратарь
-
26 Войтко МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Anton Soltis
Ход матча
5'
31'
0:1
45'
0:2
52'
0:3
53'
60'
69'
90'
Предыдущие игры
Нитра Последние 20 матчей: +3 =3 -14Ружомберок 2:0 Нитра Нитра 0:1 Середь Сеница 1:0 Нитра Погронье 0:0 Нитра
Нитра 0:3 Сеница Середь 2:1 Нитра Нитра 1:0 Ружомберок Нитра 2:3 Погронье Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:1 Злате Моравце Середь 1:2 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Погронье 3:1 Нитра Нитра 1:2 Тренчин Нитра 1:1 Сеница Ружомберок 3:0 Нитра Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра
Земплин Последние 20 матчей: +5 =8 -7Земплин 2:2 Середь Погронье 0:0 Земплин Земплин 2:1 Ружомберок Сеница 1:1 Земплин
Середь 2:0 Земплин Земплин 1:2 Погронье Земплин 1:0 Сеница Ружомберок 2:0 Земплин Земплин 1:1 Нитра Земплин 1:0 Нитра ДАК 2:1 Земплин Земплин 0:2 Середь Погронье 1:1 Земплин Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин
Последние игры между собой
Нитра: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 6
Земплин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 1