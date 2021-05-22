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  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Погронье
1:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ружомберок
0'
12' Желтая карточка
Койнок Лукаш
26' Вторая желтая карточка
Койнок Лукаш
40' Желтая карточка
Масло Ян
0:0
41' Не забитый пенальти
Хвея Ондржей
42' Желтая карточка
Жигмунд Марек
1:0
49' Гол
Хвея Ондржей
69' Желтая карточка
Мойжиш Александр
84' Желтая карточка
Уэйр Джеймс
90'+3

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра
Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка-1898 Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь
Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава

Последние игры между собой

Погронье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Ружомберок: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Ружомберок 1:0 Погронье Суперлига Погронье 2:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Погронье Суперлига Погронье 3:1 Ружомберок Товарищеские матчи
Погронье 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Погронье Суперлига
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Жигмунд Марек получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Хвея Ондржей пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    40'
    Масло Ян получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Койнок Лукаш получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    12'
    Койнок Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погронье
Ничья
Ружомберок
2.03
9.00
9.16
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