Погронье
1:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Ружомберок
12' Желтая карточкаКойнок Лукаш
26' Вторая желтая карточкаКойнок Лукаш
40' Желтая карточкаМасло Ян
0:0
41' Не забитый пенальтиХвея Ондржей
42' Желтая карточкаЖигмунд Марек
1:0
49' ГолХвея Ондржей
69' Желтая карточкаМойжиш Александр
84' Желтая карточкаУэйр Джеймс
Ход матча
12'
26'
40'
41'
0:0
42'
49'
1:0
69'
84'
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +6 =8 -6Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра
Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка-1898 Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь
Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра Середь 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава
Последние игры между собой
Погронье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Ружомберок: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2