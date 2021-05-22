Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2020-2021
Рапид Вена
1:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Альянц
ЛАСК
6' Желтая карточкаБалик Гусейн
26' Желтая карточкаРеннер Рене
35' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
1:0
48' ГолФунтас Таксиархис
30
Граймль
Лео
42
Шустер
Лион
48
Демир
Юсуф
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Любичич ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Григер АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
6'
26'
48'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|5
|0.5
|2.
|Кара Эркан
|3
|0.3
|3.
|Демир Юсуф
|3
|0.3
|4.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|0.2
|5.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.1
|6.
|Аразе Кельвин
|1
|0.1
|7.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0.1
|8.
|Шик Торстен
|0
|0
|9.
|Стойкович Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|4 (1)
|0.4
|2.
|Гойгингер Томас
|2
|0.2
|3.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.2
|4.
|Райтер Доминик
|2
|0.2
|5.
|Траунер Гернот
|1
|0.1
|6.
|Поцманн Марвин
|1
|0.1
|7.
|Визингер Филип
|1 (1)
|0.1
|8.
|Михорль Петер
|0
|0
|9.
|Гргич Лукас
|0
|0
|10.
|Холланд Джеймс
|0
|0
|11.
|Балик Гусейн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|3
|2
|2.
|Петрович Деян
|3
|0
|3.
|Граймль Лео
|3
|0
|4.
|Барац Матео
|1
|1
|5.
|Граховац Срджан
|2
|0
|6.
|Стойкович Филип
|2
|0
|7.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|8.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|9.
|Любичич Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Реннер Рене
|3
|0
|2.
|Траунер Гернот
|1
|1
|3.
|Филипович Петар
|2
|0
|4.
|Михорль Петер
|2
|0
|5.
|Визингер Филип
|2
|0
|6.
|Эггештайн Йоханнес
|2
|0
|7.
|Шлагер Александер
|1
|0
|8.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|9.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|10.
|Андраде Андреас
|1
|0
|11.
|Райтер Доминик
|1
|0
|12.
|Забитцер Томас
|1
|0
|13.
|Балик Гусейн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|ЛАСК
|0
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена
Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 0:0 Штурм Рапид Вена 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Рид Ред Булл Зальцбург 4:2 Рапид Вена Альтах 0:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер ЛАСК 1:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира
ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =3 -8ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург
ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург Рид 0:3 ЛАСК Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг Адмира 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт ЛАСК 1:2 Рапид Вена
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
ЛАСК: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
ЛАСК 0:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:1 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3:0
|10
|8
|1
|1
|26 - 9
|51
|2.
|Рапид Вена
|1:0
|10
|4
|2
|4
|19 - 15
|36
|3.
|Штурм
|0:1
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|33
|4.
|ЛАСК
|0:1
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|30
|5.
|Вольфсбергер
|1:0
|10
|4
|2
|4
|12 - 20
|30
|6.
|Сваровски Тироль
|0:3
|10
|2
|2
|6
|16 - 25
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|39
|2.
|Вольфсбергер
|1:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 14
|22
|3.
|Сваровски Тироль
|0:3
|5
|2
|1
|2
|11 - 10
|22
|4.
|Штурм
|0:1
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|5.
|Рапид Вена
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|ЛАСК
|0:1
|5
|1
|3
|1
|8 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|1:0
|5
|2
|1
|2
|13 - 10
|29
|2.
|Штурм
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|24
|3.
|ЛАСК
|0:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|24
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|3:0
|5
|4
|0
|1
|15 - 7
|12
|5.
|Вольфсбергер
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Сваровски Тироль
|0:3
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сваровски Тироль
|Фредериксен Николай
|8
|2
|0
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Дака Пэтсон
|7
|0
|1
|3.
|Вольфсбергер
|Йовелич Деян
|6
|0
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|5
|0
|3
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Вена
|Хофманн Максимилиан
|3
|2
|2.
|Вольфсбергер
|Баумгартнер Доминик
|3
|1
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Бернед Антуан
|1
|2
|4.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|4
|0
|5.
|Сваровски Тироль
|Челич Неманя
|4
|0