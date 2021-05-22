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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2020-2021

2020-2021
Рапид Вена
3:0
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
6' Желтая карточка
Балик Гусейн
26' Желтая карточка
Реннер Рене
35' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
1:0
47' Гол
Фунтас Таксиархис
2:0
73' Гол
Кнасмюлльнер Кристоф
3:0
90' Гол
Кнасмюлльнер Кристоф
90'+6
1
Штребингер
Ричард
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
22
Стойкович
Филип
42
Шустер
Лион
16
Петрович
Деян
31
Ульманн
Максимилиан
48
Демир
Юсуф
29
Кара
Эркан
9
Фунтас
Таксиархис
1
Шлагер
Александер
5
Филипович
Петар
18
Траунер
Гернот
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
14
Балик
Гусейн
13
Эггештайн
Йоханнес
Рапид Вена
3-4-1-2
ЛАСК
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 5 0.5
2. Кнасмюлльнер Кристоф 4 0.4
3. Кара Эркан 3 0.3
4. Демир Юсуф 3 0.3
5. Рицмайер Марсель 1 0.1
6. Ульманн Максимилиан 1 0.1
7. Аразе Кельвин 1 0.1
8. Шик Торстен 0 0
9. Стойкович Филип 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эггештайн Йоханнес 4 (1) 0.4
2. Гойгингер Томас 2 0.2
3. Ранфтль Райнхольд 2 0.2
4. Райтер Доминик 2 0.2
5. Траунер Гернот 1 0.1
6. Поцманн Марвин 1 0.1
7. Визингер Филип 1 (1) 0.1
8. Михорль Петер 0 0
9. Гргич Лукас 0 0
10. Холланд Джеймс 0 0
11. Балик Гусейн 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 3 2
2. Петрович Деян 3 0
3. Граймль Лео 3 0
4. Барац Матео 1 1
5. Граховац Срджан 2 0
6. Стойкович Филип 2 0
7. Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
8. Фунтас Таксиархис 1 0
9. Любичич Деян 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Реннер Рене 3 0
2. Траунер Гернот 1 1
3. Филипович Петар 2 0
4. Михорль Петер 2 0
5. Визингер Филип 2 0
6. Эггештайн Йоханнес 2 0
7. Шлагер Александер 1 0
8. Гойгингер Томас 1 0
9. Ранфтль Райнхольд 1 0
10. Андраде Андреас 1 0
11. Райтер Доминик 1 0
12. Забитцер Томас 1 0
13. Балик Гусейн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 5.56% (1) 11.11% (2) 5.56% (1) 27.78% (5) 16.67% (3) 33.33% (6)
 ЛАСК 0 30.77% (4) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена
Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 0:0 Штурм Рапид Вена 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Рид Ред Булл Зальцбург 4:2 Рапид Вена Альтах 0:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер ЛАСК 1:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира
ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург
ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург Рид 0:3 ЛАСК Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг Адмира 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт ЛАСК 1:2 Рапид Вена

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
ЛАСК: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
ЛАСК 1:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 3:1 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 0:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:1 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 8 1 1 27 - 9 51
2. Штурм 10 5 2 3 18 - 14 36
3. Рапид Вена 10 4 2 4 21 - 15 36
4. ЛАСК 10 2 3 5 13 - 20 30
5. Вольфсбергер 10 3 2 5 12 - 23 27
6. Сваровски Тироль 10 2 2 6 16 - 26 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 5 4 1 0 12 - 2 39
2. Сваровски Тироль 5 2 1 2 11 - 10 22
3. Вольфсбергер 5 1 0 4 5 - 17 19
4. Штурм 5 3 0 2 11 - 8 9
5. Рапид Вена 5 2 1 2 8 - 5 7
6. ЛАСК 5 1 3 1 8 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена 5 2 1 2 13 - 10 29
2. Штурм 5 2 2 1 7 - 6 27
3. ЛАСК 5 1 0 4 5 - 10 24
4. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 15 - 7 12
5. Вольфсбергер 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Сваровски Тироль 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Групповой этап Лиги чемпионов
  • — Квалификация Лиги чемпионов
  • — Квалификация Лиги Европы
  • — Квалификация Лиги конференций

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сваровски Тироль Фредериксен Николай 8 2 0
2. Ред Булл Зальцбург Дака Пэтсон 7 0 1
3. Вольфсбергер Йовелич Деян 6 0 0
4. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 5 0 3
5. Ред Булл Зальцбург Бериша Мергим 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рапид Вена Хофманн Максимилиан 3 2
2. Вольфсбергер Баумгартнер Доминик 3 1
3. Ред Булл Зальцбург Бернед Антуан 1 2
4. Штурм Янтшер Якоб 4 0
5. Сваровски Тироль Челич Неманя 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Хофманн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Реннер Рене получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Балик Гусейн получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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