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Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы 2020-2021

Мехелен
0:0
Перерыв

Стадион:
Гент
0'
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
7
Хайреманс
Джеффри
16
Схоофс
Роб
10
Де
Камарго
Игор
29
Каборе
Исса
19
Мрабти
Керим
9
Дрёйф
Ферди
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
31
Годо
Бруно
19
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
14
Кастро-Монтес
Алессио
9
Безус
Роман
7
Яремчук
Роман
23
Yonas
Malede
Мехелен
4-4-2
Гент
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сторм Никола 4 0.67
2. Дрёйф Ферди 2 0.33
3. Схоофс Роб 2 0.33
4. Мрабти Керим 1 0.17
5. Де Камарго Игор 1 0.17
6. Ванлерберге Йорди 1 0.17
7. Швед Марьян 1 0.17
8. Бато Шелдон 1 0.17
9. Кайя Онур 0 0
10. Уолш Сэнди 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безус Роман 3 0.5
2. Яремчук Роман 3 0.5
3. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.17
4. Кастро-Монтес Алессио 1 0.17
5. Годо Бруно 1 0.17
6. Yonas Malede 1 0.17
7. Тиссудали Тарик 0 0
8. Кумс Свен 0 0

Карточки

Мехелен
# Игрок      
1. Вранкс Астер 2 1
2. Пейре Тибо 0 1
3. Схоофс Роб 1 0
4. Уолш Сэнди 1 0
5. Бейкер Лукас 1 0
6. Сторм Никола 1 0
7. Ванлерберге Йорди 1 0
Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 2 0
2. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
3. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
4. Яремчук Роман 1 0
5. Дорш Никлас 1 0
6. Овусу Элиша 1 0
7. Кастро-Монтес Алессио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мехелен 7.69% (1) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Гент 30% (3) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде
Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:1 Мехелен Мехелен 2:2 АХ Лёвен Андерлехт 1:1 Мехелен Генк 4:1 Мехелен Остенде 2:0 Мехелен Мехелен 1:1 Гент Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Мехелен 2:0 Моленбек Мехелен 0:0 Генк Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен
Гент Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Стандард 2:1 Гент
Гент 2:2 Мехелен Зульте-Варегем 2:7 Гент Гент 4:0 Шарлеруа Стандард 2:1 Гент Остенде 1:4 Гент Гент 0:0 Андерлехт Гент 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:4 Брюгге Гент 1:0 Остенде Эйпен 1:0 Гент Мехелен 1:1 Гент Гент 4:0 Мускрон-Перювельз Гент 3:1 Шарлеруа Гент 2:2 Эйпен Гент 5:0 Тонгерен Андерлехт 0:0 Гент

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Гент: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Гент 2:2 Мехелен Плей-офф за путёвку в Лигу Европы Мехелен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 0:3 Гент Первый дивизион А
Гент 3:0 Мехелен Первый дивизион А Гент 1:2 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Лига Про Мехелен 0:0 Гент Лига Жюпиле Гент 3:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:0 Гент Лига Жюпиле Гент 0:2 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 0:0 6 3 2 1 11 - 5 36
2. Мехелен 0:0 6 3 3 0 14 - 9 36
3. Остенде 1:1 6 1 2 3 13 - 16 32
4. Стандард 1:1 6 1 1 4 7 - 15 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 0:0 3 2 1 0 6 - 3 32
2. Остенде 1:1 3 1 1 1 8 - 8 31
3. Мехелен 0:0 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Стандард 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 0:0 3 1 2 0 6 - 5 29
2. Стандард 1:1 3 0 0 3 3 - 11 25
3. Гент 0:0 3 1 1 1 5 - 2 4
4. Остенде 1:1 3 0 1 2 5 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мехелен Сторм Никола 4 0 1
2. Остенде Сакала Фэшн 3 0 2
3. Гент Безус Роман 3 0 1
4. Остенде Юльсагер Эндрю 3 0 1
5. Гент Яремчук Роман 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мехелен Вранкс Астер 2 1
2. Стандард Карсела-Гонсалес Мехди 1 1
3. Остенде Юбер Гийом 1 1
4. Гент Нгадеу Майкл 2 0
5. Стандард Амалла Селим 2 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Гент
3.59
4.10
2.21
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Где смотреть матч Мехелен 0:0 Гент онлайн

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