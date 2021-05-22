Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы 2020-2021
Мехелен
0:0
Перерыв
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Гент
15
Тулен
Янник
16
Схоофс
Роб
29
Каборе
Исса
19
Мрабти
Керим
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
23
Yonas
Malede
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Вут СименЗащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
21 Дайлли НиклоНападающий
-
-
22 Dylan Dassy
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Yonas MaledeНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сторм Никола
|4
|0.67
|2.
|Дрёйф Ферди
|2
|0.33
|3.
|Схоофс Роб
|2
|0.33
|4.
|Мрабти Керим
|1
|0.17
|5.
|Де Камарго Игор
|1
|0.17
|6.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.17
|7.
|Швед Марьян
|1
|0.17
|8.
|Бато Шелдон
|1
|0.17
|9.
|Кайя Онур
|0
|0
|10.
|Уолш Сэнди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безус Роман
|3
|0.5
|2.
|Яремчук Роман
|3
|0.5
|3.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.17
|4.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.17
|5.
|Годо Бруно
|1
|0.17
|6.
|Yonas Malede
|1
|0.17
|7.
|Тиссудали Тарик
|0
|0
|8.
|Кумс Свен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вранкс Астер
|2
|1
|2.
|Пейре Тибо
|0
|1
|3.
|Схоофс Роб
|1
|0
|4.
|Уолш Сэнди
|1
|0
|5.
|Бейкер Лукас
|1
|0
|6.
|Сторм Никола
|1
|0
|7.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|2
|0
|2.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|3.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|4.
|Яремчук Роман
|1
|0
|5.
|Дорш Никлас
|1
|0
|6.
|Овусу Элиша
|1
|0
|7.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мехелен
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|Гент
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +11 =6 -3Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде
Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:1 Мехелен Мехелен 2:2 АХ Лёвен Андерлехт 1:1 Мехелен Генк 4:1 Мехелен Остенде 2:0 Мехелен Мехелен 1:1 Гент Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Мехелен 2:0 Моленбек Мехелен 0:0 Генк Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен
Гент Последние 20 матчей: +11 =5 -4Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Стандард 2:1 Гент
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Гент: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Гент 3:0 Мехелен Первый дивизион А Гент 1:2 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Лига Про Мехелен 0:0 Гент Лига Жюпиле Гент 3:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:0 Гент Лига Жюпиле Гент 0:2 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|36
|2.
|Мехелен
|0:0
|6
|3
|3
|0
|14 - 9
|36
|3.
|Остенде
|1:1
|6
|1
|2
|3
|13 - 16
|32
|4.
|Стандард
|1:1
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|32
|2.
|Остенде
|1:1
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|31
|3.
|Мехелен
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Стандард
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мехелен
|Сторм Никола
|4
|0
|1
|2.
|Остенде
|Сакала Фэшн
|3
|0
|2
|3.
|Гент
|Безус Роман
|3
|0
|1
|4.
|Остенде
|Юльсагер Эндрю
|3
|0
|1
|5.
|Гент
|Яремчук Роман
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мехелен
|Вранкс Астер
|2
|1
|2.
|Стандард
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|1
|3.
|Остенде
|Юбер Гийом
|1
|1
|4.
|Гент
|Нгадеу Майкл
|2
|0
|5.
|Стандард
|Амалла Селим
|2
|0