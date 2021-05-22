Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы 2020-2021
Мехелен
1:2
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
Гент
51' Желтая карточкаБезус Роман
53' Желтая карточкаМрабти Керим
0:1
57' ГолБезус Роман
0:2
67' ГолТиссудали Тарик
1:2
72' ПенальтиДрёйф Ферди
85' Желтая карточкаЭнгвалль Густав
85' Желтая карточкаГодо Бруно
88' Желтая карточкаСхоофс Роб
90' Желтая карточкаБолат Синан
90' Желтая карточкаБато Шелдон
90' Желтая карточкаТиссудали Тарик
90' Желтая карточкаКумс Свен
90' Желтая карточкаЭмека Чинонсо
15
Тулен
Янник
16
Схоофс
Роб
29
Каборе
Исса
19
Мрабти
Керим
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
23
Yonas
Malede
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Вут СименЗащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
-
21 Дайлли НиклоНападающий
-
-
22 Dylan Dassy
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Yonas MaledeНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
51'
53'
57'
67'
0:2
72'
1:2
85'
85'
88'
90'
90'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сторм Никола
|4
|0.67
|2.
|Дрёйф Ферди
|3 (1)
|0.5
|3.
|Схоофс Роб
|2
|0.33
|4.
|Мрабти Керим
|1
|0.17
|5.
|Де Камарго Игор
|1
|0.17
|6.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.17
|7.
|Швед Марьян
|1
|0.17
|8.
|Бато Шелдон
|1
|0.17
|9.
|Кайя Онур
|0
|0
|10.
|Уолш Сэнди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безус Роман
|4
|0.67
|2.
|Яремчук Роман
|3
|0.5
|3.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.17
|4.
|Тиссудали Тарик
|1
|0.17
|5.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.17
|6.
|Годо Бруно
|1
|0.17
|7.
|Yonas Malede
|1
|0.17
|8.
|Кумс Свен
|0
|0
|9.
|Ханше-Ольсен Андреас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вранкс Астер
|2
|1
|2.
|Схоофс Роб
|2
|0
|3.
|Пейре Тибо
|0
|1
|4.
|Уолш Сэнди
|1
|0
|5.
|Бейкер Лукас
|1
|0
|6.
|Энгвалль Густав
|1
|0
|7.
|Сторм Никола
|1
|0
|8.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|9.
|Мрабти Керим
|1
|0
|10.
|Бато Шелдон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|2
|0
|2.
|Кумс Свен
|1
|0
|3.
|Безус Роман
|1
|0
|4.
|Болат Синан
|1
|0
|5.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|6.
|Годо Бруно
|1
|0
|7.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|8.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|9.
|Яремчук Роман
|1
|0
|10.
|Дорш Никлас
|1
|0
|11.
|Овусу Элиша
|1
|0
|12.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|13.
|Эмека Чинонсо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мехелен
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|Гент
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Мехелен Последние 20 матчей: +11 =6 -3Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде
Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:1 Мехелен Мехелен 2:2 АХ Лёвен Андерлехт 1:1 Мехелен Генк 4:1 Мехелен Остенде 2:0 Мехелен Мехелен 1:1 Гент Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Мехелен 2:0 Моленбек Мехелен 0:0 Генк Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен
Гент Последние 20 матчей: +11 =5 -4Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Стандард 2:1 Гент
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Гент: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Гент 3:0 Мехелен Первый дивизион А Гент 1:2 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Лига Про Мехелен 0:0 Гент Лига Жюпиле Гент 3:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:0 Гент Лига Жюпиле Гент 0:2 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|38
|2.
|Мехелен
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|35
|3.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|15 - 16
|34
|4.
|Стандард
|6
|1
|0
|5
|7 - 17
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|32
|2.
|Остенде
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|31
|3.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|4.
|Стандард
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Гент
|Безус Роман
|4
|0
|2
|2.
|Мехелен
|Сторм Никола
|4
|0
|1
|3.
|Мехелен
|Дрёйф Ферди
|3
|1
|4
|4.
|Остенде
|Сакала Фэшн
|3
|0
|2
|5.
|Остенде
|Юльсагер Эндрю
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мехелен
|Вранкс Астер
|2
|1
|2.
|Стандард
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|1
|3.
|Остенде
|Юбер Гийом
|1
|1
|4.
|Мехелен
|Схоофс Роб
|2
|0
|5.
|Гент
|Нгадеу Майкл
|2
|0