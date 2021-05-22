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Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы 2020-2021

Мехелен
1:2
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
51' Желтая карточка
Безус Роман
53' Желтая карточка
Мрабти Керим
0:1
57' Гол
Безус Роман
0:2
67' Гол
Тиссудали Тарик
1:2
72' Пенальти
Дрёйф Ферди
85' Желтая карточка
Энгвалль Густав
85' Желтая карточка
Годо Бруно
88' Желтая карточка
Схоофс Роб
90' Желтая карточка
Болат Синан
90' Желтая карточка
Бато Шелдон
90' Желтая карточка
Тиссудали Тарик
90' Желтая карточка
Кумс Свен
90' Желтая карточка
Эмека Чинонсо
90'+8
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
7
Хайреманс
Джеффри
16
Схоофс
Роб
10
Де
Камарго
Игор
29
Каборе
Исса
19
Мрабти
Керим
9
Дрёйф
Ферди
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
31
Годо
Бруно
19
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
14
Кастро-Монтес
Алессио
9
Безус
Роман
7
Яремчук
Роман
23
Yonas
Malede
Мехелен
4-4-2
Гент
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сторм Никола 4 0.67
2. Дрёйф Ферди 3 (1) 0.5
3. Схоофс Роб 2 0.33
4. Мрабти Керим 1 0.17
5. Де Камарго Игор 1 0.17
6. Ванлерберге Йорди 1 0.17
7. Швед Марьян 1 0.17
8. Бато Шелдон 1 0.17
9. Кайя Онур 0 0
10. Уолш Сэнди 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безус Роман 4 0.67
2. Яремчук Роман 3 0.5
3. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.17
4. Тиссудали Тарик 1 0.17
5. Кастро-Монтес Алессио 1 0.17
6. Годо Бруно 1 0.17
7. Yonas Malede 1 0.17
8. Кумс Свен 0 0
9. Ханше-Ольсен Андреас 0 0

Карточки

Мехелен
# Игрок      
1. Вранкс Астер 2 1
2. Схоофс Роб 2 0
3. Пейре Тибо 0 1
4. Уолш Сэнди 1 0
5. Бейкер Лукас 1 0
6. Энгвалль Густав 1 0
7. Сторм Никола 1 0
8. Ванлерберге Йорди 1 0
9. Мрабти Керим 1 0
10. Бато Шелдон 1 0
Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 2 0
2. Кумс Свен 1 0
3. Безус Роман 1 0
4. Болат Синан 1 0
5. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
6. Годо Бруно 1 0
7. Тиссудали Тарик 1 0
8. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
9. Яремчук Роман 1 0
10. Дорш Никлас 1 0
11. Овусу Элиша 1 0
12. Кастро-Монтес Алессио 1 0
13. Эмека Чинонсо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мехелен 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 28.57% (4) 14.29% (2)
 Гент 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Мехелен Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде
Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Сент-Трюйден 2:1 Мехелен Мехелен 2:2 АХ Лёвен Андерлехт 1:1 Мехелен Генк 4:1 Мехелен Остенде 2:0 Мехелен Мехелен 1:1 Гент Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Мехелен 2:0 Моленбек Мехелен 0:0 Генк Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен
Гент Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Стандард 2:1 Гент
Гент 2:2 Мехелен Зульте-Варегем 2:7 Гент Гент 4:0 Шарлеруа Стандард 2:1 Гент Остенде 1:4 Гент Гент 0:0 Андерлехт Гент 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:4 Брюгге Гент 1:0 Остенде Эйпен 1:0 Гент Мехелен 1:1 Гент Гент 4:0 Мускрон-Перювельз Гент 3:1 Шарлеруа Гент 2:2 Эйпен Гент 5:0 Тонгерен Андерлехт 0:0 Гент

Последние игры между собой

Мехелен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Гент: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Гент 2:2 Мехелен Плей-офф за путёвку в Лигу Европы Мехелен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 0:3 Гент Первый дивизион А
Гент 3:0 Мехелен Первый дивизион А Гент 1:2 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Лига Про Мехелен 0:0 Гент Лига Жюпиле Гент 3:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:0 Гент Лига Жюпиле Гент 0:2 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 13 - 6 38
2. Мехелен 6 3 2 1 15 - 11 35
3. Остенде 6 2 1 3 15 - 16 34
4. Стандард 6 1 0 5 7 - 17 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 3 2 1 0 6 - 3 32
2. Остенде 3 1 1 1 8 - 8 31
3. Мехелен 3 2 0 1 9 - 6 6
4. Стандард 3 1 0 2 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 3 1 2 0 6 - 5 29
2. Стандард 3 0 0 3 3 - 11 25
3. Гент 3 2 0 1 7 - 3 6
4. Остенде 3 1 0 2 7 - 8 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Гент Безус Роман 4 0 2
2. Мехелен Сторм Никола 4 0 1
3. Мехелен Дрёйф Ферди 3 1 4
4. Остенде Сакала Фэшн 3 0 2
5. Остенде Юльсагер Эндрю 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мехелен Вранкс Астер 2 1
2. Стандард Карсела-Гонсалес Мехди 1 1
3. Остенде Юбер Гийом 1 1
4. Мехелен Схоофс Роб 2 0
5. Гент Нгадеу Майкл 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мехелен 1:2 Гент онлайн

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