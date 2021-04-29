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Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Лестер
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
22
Салису
Мохаммед
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
23
Телла
Нейтан
11
Редмонд
Натан
10
Адамс
Че
1
Шмейхель
Каспер
4
Сёюнджю
Чаглар
6
Эванс
Джонни
3
Фофана
Уэсли
11
Олбрайтон
Марк
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
27
Кастань
Тимоти
17
Перес
Айосе
14
Ихеаначо
Келечи
9
Варди
Джейми
Саутгемптон
4-4-2
Лестер
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 10 (2) 0.31
2. Уорд-Праус Джеймс 7 (2) 0.22
3. Адамс Че 7 0.22
4. Армстронг Стюарт 4 0.13
5. Вестергор Янник 3 0.09
6. Уолкотт Тео 2 0.06
7. Редмонд Натан 2 0.06
8. Минамино Такуми 2 0.06
9. Ромеу Ориоль 1 0.03
10. Беднарек Ян 1 0.03
11. Дженепо Мусса 1 0.03
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 13 (6) 0.39
2. Ихеаначо Келечи 10 0.3
3. Барнс Харви 9 0.27
4. Мэддисон Джеймс 8 0.24
5. Тилеманс Юри 6 (2) 0.18
6. Кастань Тимоти 2 0.06
7. Джастин Джеймс 2 0.06
8. Перес Айосе 2 0.06
9. Ндиди Уилфред 1 0.03
10. Эванс Джонни 1 0.03
11. Прат Деннис 1 0.03
12. Амарти Даниэль 1 0.03
13. Олбрайтон Марк 0 0
14. Юндер Дженгиз 0 0
15. Менди Нампалис 0 0
16. Рикарду Перейра II 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Уорд-Праус Джеймс 5 0
4. Дженепо Мусса 5 0
5. Беднарек Ян 3 1
6. Уокер-Питерс Кайл 4 0
7. Армстронг Стюарт 3 0
8. Маккарти Алекс 2 0
9. Стивенс Джек 2 0
10. Вестергор Янник 2 0
11. Диалло Ибраима 2 0
12. Телла Нейтан 2 0
13. Янкевиц Александр 0 1
14. Ингс Дэнни 1 0
15. Адамс Че 1 0
16. Рамсей Кейн 1 0
17. Уоттс Калеб 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Тилеманс Юри 6 0
3. Фофана Уэсли 6 0
4. Менди Нампалис 5 0
5. Ндиди Уилфред 5 0
6. Фухс Кристиан 4 0
7. Мэддисон Джеймс 4 0
8. Джастин Джеймс 4 0
9. Олбрайтон Марк 2 0
10. Рикарду Перейра II 2 0
11. Амарти Даниэль 2 0
12. Сёюнджю Чаглар 2 0
13. Томас Люк 2 0
14. Перес Айосе 1 0
15. Варди Джейми 1 0
16. Кастань Тимоти 1 0
17. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 10% (4) 22.5% (9) 32.5% (13) 15% (6) 7.5% (3) 12.5% (5)
 Лестер 8.93% (5) 16.07% (9) 19.64% (11) 8.93% (5) 14.29% (8) 32.14% (18)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли
Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер
Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лестер: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лестер 1:0 Саутгемптон Кубок Лестер 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:9 Лестер Премьер-лига
Лестер 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Лестер Лестер 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Лестер Саутгемптон 2:0 Лестер Кубок Лестер 1:2 Саутгемптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 24 5 4 69 - 24 77
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 33 19 5 9 60 - 38 62
4. Челси Заявка 33 16 10 7 51 - 31 58
5. Вест Хэм Заявка 33 16 7 10 53 - 43 55
6. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 32 15 7 10 44 - 40 52
9. Лидс Заявка 33 14 5 14 50 - 50 47
10. Арсенал Заявка 33 13 7 13 44 - 37 46
11. Астон Вилла Заявка 32 13 6 13 46 - 37 45
12. Вулверхэмптон Заявка 33 11 8 14 32 - 45 41
13. Кристал Пэлас Заявка 32 10 8 14 34 - 54 38
14. Саутгемптон Заявка 32 10 6 16 40 - 58 36
15. Ньюкасл Заявка 33 9 9 15 36 - 54 36
16. Бёрнли Заявка 33 9 9 15 30 - 45 36
17. Брайтон Заявка 33 7 13 13 33 - 39 34
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 33 5 10 18 30 - 64 25
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 5 2 26 18 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Лестер Заявка 17 9 1 7 30 - 22 28
5. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
6. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
7. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
8. Лидс Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
12. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 32 - 9 39
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
9. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
10. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
11. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
12. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
16. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
17. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
18. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2021, осталось 5 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 91
    Саутгемптон 6.6% (6)
    X 17.6% (16)
    Лестер 75.8% (69)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Лестер
    3.90
    3.95
    1.97
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Саутгемптон - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Лестер

    Исход игры
    Саутгемптон
    6.6% (6)
    Ничья
    17.6% (16)
    Лестер
    75.8% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.66% (62)
    Меньше
    30.34% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    85.39% (76)
    Нет
    14.61% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    58.2% (53)
    1:1 Ничья
    15.4% (14)
    0:1 Лестер
    9.9% (9)
    2:1 Саутгемптон
    5.5% (5)
    0:2 Лестер
    3.3% (3)
    1:3 Лестер
    3.3% (3)
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