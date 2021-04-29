Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Лестер
35
Беднарек
Ян
23
Телла
Нейтан
10
Адамс
Че
17
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|10 (2)
|0.31
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (2)
|0.22
|3.
|Адамс Че
|7
|0.22
|4.
|Армстронг Стюарт
|4
|0.13
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.09
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.06
|7.
|Редмонд Натан
|2
|0.06
|8.
|Минамино Такуми
|2
|0.06
|9.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|10.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|11.
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|12.
|Бертранд Райан
|0
|0
|13.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|13 (6)
|0.39
|2.
|Ихеаначо Келечи
|10
|0.3
|3.
|Барнс Харви
|9
|0.27
|4.
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.24
|5.
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.18
|6.
|Кастань Тимоти
|2
|0.06
|7.
|Джастин Джеймс
|2
|0.06
|8.
|Перес Айосе
|2
|0.06
|9.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.03
|10.
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|11.
|Прат Деннис
|1
|0.03
|12.
|Амарти Даниэль
|1
|0.03
|13.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|14.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|15.
|Менди Нампалис
|0
|0
|16.
|Рикарду Перейра II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|2.
|Бертранд Райан
|5
|0
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|4.
|Дженепо Мусса
|5
|0
|5.
|Беднарек Ян
|3
|1
|6.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|7.
|Армстронг Стюарт
|3
|0
|8.
|Маккарти Алекс
|2
|0
|9.
|Стивенс Джек
|2
|0
|10.
|Вестергор Янник
|2
|0
|11.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|12.
|Телла Нейтан
|2
|0
|13.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|14.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|15.
|Адамс Че
|1
|0
|16.
|Рамсей Кейн
|1
|0
|17.
|Уоттс Калеб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|7
|0
|2.
|Тилеманс Юри
|6
|0
|3.
|Фофана Уэсли
|6
|0
|4.
|Менди Нампалис
|5
|0
|5.
|Ндиди Уилфред
|5
|0
|6.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|7.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|8.
|Джастин Джеймс
|4
|0
|9.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|10.
|Рикарду Перейра II
|2
|0
|11.
|Амарти Даниэль
|2
|0
|12.
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|13.
|Томас Люк
|2
|0
|14.
|Перес Айосе
|1
|0
|15.
|Варди Джейми
|1
|0
|16.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|17.
|Чодури Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|10% (4)
|22.5% (9)
|32.5% (13)
|15% (6)
|7.5% (3)
|12.5% (5)
|Лестер
|8.93% (5)
|16.07% (9)
|19.64% (11)
|8.93% (5)
|14.29% (8)
|32.14% (18)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =1 -13Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли
Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер
Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лестер: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лестер 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Лестер Лестер 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Лестер Саутгемптон 2:0 Лестер Кубок Лестер 1:2 Саутгемптон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|69 - 24
|77
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Лестер
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|60 - 38
|62
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|51 - 31
|58
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|53 - 43
|55
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|55 - 39
|54
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|56 - 38
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 40
|52
|9.
|Лидс
|Заявка
|33
|14
|5
|14
|50 - 50
|47
|10.
|Арсенал
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|44 - 37
|46
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|46 - 37
|45
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 45
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|34 - 54
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 58
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 54
|36
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|30 - 45
|36
|17.
|Брайтон
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|33 - 39
|34
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|25 - 43
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|30 - 64
|25
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|33
|5
|2
|26
|18 - 56
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 22
|28
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|6.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|8.
|Лидс
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 22
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|11 - 25
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 9
|39
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|9.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|11.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 27
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Саутгемптон - Лестер
Исход игры
Саутгемптон
6.6% (6)
Ничья
17.6% (16)
Лестер
75.8% (69)
Тотал 2.5
Больше
69.66% (62)
Меньше
30.34% (27)
Обе команды забьют
Да
85.39% (76)
Нет
14.61% (13)
Популярный счёт
1:2 Лестер
58.2% (53)
1:1 Ничья
15.4% (14)
0:1 Лестер
9.9% (9)
2:1 Саутгемптон
5.5% (5)
0:2 Лестер
3.3% (3)
1:3 Лестер
3.3% (3)
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