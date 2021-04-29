Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|16 (8)
|0.48
|2.
|Рэшфорд Маркус
|10
|0.3
|3.
|Кавани Эдинсон
|8
|0.24
|4.
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.15
|5.
|Марсьяль Антони
|4
|0.12
|6.
|Мактоминай Скотт
|4
|0.12
|7.
|Погба Поль
|3
|0.09
|8.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.09
|9.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.06
|10.
|Магуайр Гарри
|2
|0.06
|11.
|Шоу Люк
|1
|0.03
|12.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|13.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|14.
|Фред Сантос
|1
|0.03
|15.
|Мата Хуан
|0
|0
|16.
|Теллес Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|20 (6)
|0.61
|2.
|Мане Садио
|8
|0.24
|3.
|Жота Диогу
|8
|0.24
|4.
|Фирмино Роберто
|6
|0.18
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|6.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.06
|7.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|8.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|9.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.03
|10.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|11.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.03
|12.
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|15.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|10
|0
|2.
|Шоу Люк
|7
|0
|3.
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|4.
|Фред Сантос
|5
|0
|5.
|Рэшфорд Маркус
|4
|0
|6.
|Кавани Эдинсон
|3
|0
|7.
|Погба Поль
|3
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0
|9.
|Уан-Биссака Аарон
|3
|0
|10.
|Матич Неманья
|2
|0
|11.
|Байи Эрик
|2
|0
|12.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|13.
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|16.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|17.
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|18.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|2.
|Алькантара Тьяго
|4
|0
|3.
|Мане Садио
|3
|0
|4.
|Кабак Озан
|3
|0
|5.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|6.
|Матип Жоэль
|2
|0
|7.
|Шакири Джердан
|2
|0
|8.
|Фирмино Роберто
|2
|0
|9.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|10.
|Жота Диогу
|2
|0
|11.
|Джонс Кёртис
|2
|0
|12.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|13.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|14.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|15.
|Кейта Наби
|1
|0
|16.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|17.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|18.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|6.56% (4)
|16.39% (10)
|11.48% (7)
|13.11% (8)
|22.95% (14)
|29.51% (18)
|Ливерпуль
|11.54% (6)
|7.69% (4)
|21.15% (11)
|19.23% (10)
|19.23% (10)
|21.15% (11)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =7 -1Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада
Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла
Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|69 - 24
|77
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Лестер
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|60 - 38
|62
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|51 - 31
|58
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|53 - 43
|55
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|55 - 39
|54
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|56 - 38
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 40
|52
|9.
|Лидс
|Заявка
|33
|14
|5
|14
|50 - 50
|47
|10.
|Арсенал
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|44 - 37
|46
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|46 - 37
|45
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 45
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|34 - 54
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 58
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 54
|36
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|30 - 45
|36
|17.
|Брайтон
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|33 - 39
|34
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|25 - 43
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|30 - 64
|25
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|33
|5
|2
|26
|18 - 56
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 22
|28
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|6.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|8.
|Лидс
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 22
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|11 - 25
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 9
|39
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|9.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|11.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 27
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Юнайтед
55% (22)
Ничья
35% (14)
Ливерпуль
10% (4)
Тотал 2.5
Больше
65% (26)
Меньше
35% (14)
Обе команды забьют
Да
90% (36)
Нет
10% (4)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
45% (18)
1:1 Ничья
25% (10)
2:2 Ничья
7.5% (3)
1:2 Ливерпуль
5% (2)
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