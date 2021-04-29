  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 16 (8) 0.48
2. Рэшфорд Маркус 10 0.3
3. Кавани Эдинсон 8 0.24
4. Гринвуд Мэйсон 5 0.15
5. Марсьяль Антони 4 0.12
6. Мактоминай Скотт 4 0.12
7. Погба Поль 3 0.09
8. Джеймс Дэниэл 3 0.09
9. Уан-Биссака Аарон 2 0.06
10. Магуайр Гарри 2 0.06
11. Шоу Люк 1 0.03
12. Ван де Бек Донни 1 0.03
13. Линделоф Виктор 1 0.03
14. Фред Сантос 1 0.03
15. Мата Хуан 0 0
16. Теллес Алекс 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 20 (6) 0.61
2. Мане Садио 8 0.24
3. Жота Диогу 8 0.24
4. Фирмино Роберто 6 0.18
5. Александер-Арнольд Трент 2 0.06
6. Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
7. Робертсон Эндрю 1 0.03
8. Матип Жоэль 1 0.03
9. Хендерсон Джордан 1 0.03
10. Джонс Кёртис 1 0.03
11. Ван Дейк Виргил 1 0.03
12. Минамино Такуми 1 0.03
13. Шакири Джердан 0 0
14. Милнер Джеймс 0 0
15. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 10 0
2. Шоу Люк 7 0
3. Фернандеш Бруну 5 0
4. Фред Сантос 5 0
5. Рэшфорд Маркус 4 0
6. Кавани Эдинсон 3 0
7. Погба Поль 3 0
8. Джеймс Дэниэл 3 0
9. Уан-Биссака Аарон 3 0
10. Матич Неманья 2 0
11. Байи Эрик 2 0
12. Мактоминай Скотт 2 0
13. Туанзебе Аксел 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Гринвуд Мэйсон 2 0
16. Марсьяль Антони 0 1
17. Ван де Бек Донни 1 0
18. Фосу-Менса Тимоти 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 6 0
2. Алькантара Тьяго 4 0
3. Мане Садио 3 0
4. Кабак Озан 3 0
5. Милнер Джеймс 2 0
6. Матип Жоэль 2 0
7. Шакири Джердан 2 0
8. Фирмино Роберто 2 0
9. Робертсон Эндрю 2 0
10. Жота Диогу 2 0
11. Джонс Кёртис 2 0
12. Филлипс Натаниэль 2 0
13. Вейналдум Джорджиньо 1 0
14. Ван Дейк Виргил 1 0
15. Кейта Наби 1 0
16. Алиссон Бекер 1 0
17. Александер-Арнольд Трент 1 0
18. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 6.56% (4) 16.39% (10) 11.48% (7) 13.11% (8) 22.95% (14) 29.51% (18)
 Ливерпуль 11.54% (6) 7.69% (4) 21.15% (11) 19.23% (10) 19.23% (10) 21.15% (11)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада
Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла
Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 24 5 4 69 - 24 77
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 33 19 5 9 60 - 38 62
4. Челси Заявка 33 16 10 7 51 - 31 58
5. Вест Хэм Заявка 33 16 7 10 53 - 43 55
6. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 32 15 7 10 44 - 40 52
9. Лидс Заявка 33 14 5 14 50 - 50 47
10. Арсенал Заявка 33 13 7 13 44 - 37 46
11. Астон Вилла Заявка 32 13 6 13 46 - 37 45
12. Вулверхэмптон Заявка 33 11 8 14 32 - 45 41
13. Кристал Пэлас Заявка 32 10 8 14 34 - 54 38
14. Саутгемптон Заявка 32 10 6 16 40 - 58 36
15. Ньюкасл Заявка 33 9 9 15 36 - 54 36
16. Бёрнли Заявка 33 9 9 15 30 - 45 36
17. Брайтон Заявка 33 7 13 13 33 - 39 34
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 33 5 10 18 30 - 64 25
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 5 2 26 18 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Лестер Заявка 17 9 1 7 30 - 22 28
5. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
6. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
7. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
8. Лидс Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
12. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 32 - 9 39
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
9. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
10. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
11. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
12. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
16. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
17. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
18. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 2 дня 1 час 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Манчестер Юнайтед 53.8% (21)
    X 35.9% (14)
    Ливерпуль 10.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Ливерпуль
    2.89
    3.65
    2.56
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    55% (22)
    Ничья
    35% (14)
    Ливерпуль
    10% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (26)
    Меньше
    35% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (36)
    Нет
    10% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    45% (18)
    1:1 Ничья
    25% (10)
    2:2 Ничья
    7.5% (3)
    1:2 Ливерпуль
    5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     