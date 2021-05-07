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Лестер
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл
1
Шмейхель
Каспер
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
21
Рикарду
Перейра
II
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
27
Кастань
Тимоти
10
Мэддисон
Джеймс
14
Ихеаначо
Келечи
9
Варди
Джейми
1
Дубравка
Мартин
18
Фернандес
Федерико
2
Кларк
Киран
3
Дамметт
Пол
23
Мёрфи
Джейкоб
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
24
Альмирон
Мигель
11
Ритчи
Мэтт
10
Сен-Максимен
Аллан
13
Уилсон
Каллум
Лестер
3-4-1-2
Ньюкасл
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 13 (6) 0.38
2. Ихеаначо Келечи 10 0.29
3. Барнс Харви 9 0.26
4. Мэддисон Джеймс 8 0.24
5. Тилеманс Юри 6 (2) 0.18
6. Кастань Тимоти 2 0.06
7. Эванс Джонни 2 0.06
8. Джастин Джеймс 2 0.06
9. Перес Айосе 2 0.06
10. Ндиди Уилфред 1 0.03
11. Прат Деннис 1 0.03
12. Амарти Даниэль 1 0.03
13. Олбрайтон Марк 0 0
14. Юндер Дженгиз 0 0
15. Менди Нампалис 0 0
16. Рикарду Перейра II 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 10 (4) 0.29
2. Альмирон Мигель 4 0.12
3. Уиллок Джо 4 0.12
4. Сен-Максимен Аллан 3 0.09
5. Жоэлинтон 3 0.09
6. Мёрфи Джейкоб 2 0.06
7. Хендрик Джефф 2 0.06
8. Ласcеллс Джамал 2 0.06
9. Шелви Джонджо 1 0.03
10. Гейл Дуайт 1 0.03
11. Кларк Киран 1 0.03
12. Кэрролл Эндрю 1 0.03
13. Фрейзер Райан 0 0
14. Ритчи Мэтт 0 0
15. Лонгстафф Шон 0 0
16. Льюис Джамал 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Тилеманс Юри 6 0
3. Фофана Уэсли 6 0
4. Менди Нампалис 5 0
5. Ндиди Уилфред 5 0
6. Фухс Кристиан 4 0
7. Мэддисон Джеймс 4 0
8. Джастин Джеймс 4 0
9. Олбрайтон Марк 2 0
10. Рикарду Перейра II 2 0
11. Амарти Даниэль 2 0
12. Сёюнджю Чаглар 2 0
13. Томас Люк 2 0
14. Перес Айосе 1 0
15. Варди Джейми 1 0
16. Кастань Тимоти 1 0
17. Чодури Хамза 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 8 0
2. Шелви Джонджо 6 0
3. Шёр Фабиан 4 1
4. Фернандес Федерико 4 0
5. Ласcеллс Джамал 4 0
6. Льюис Джамал 4 0
7. Хендрик Джефф 2 1
8. Кларк Киран 3 0
9. Дарлоу Карл 3 0
10. Крафт Эмиль 3 0
11. Альмирон Мигель 3 0
12. Мёрфи Джейкоб 3 0
13. Жоэлинтон 3 0
14. Фрейзер Райан 1 1
15. Уилсон Каллум 2 0
16. Дамметт Пол 2 0
17. Лонгстафф Шон 2 0
18. Ритчи Мэтт 1 0
19. Кэрролл Эндрю 1 0
20. Манкильо Хави 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 8.77% (5) 15.79% (9) 19.3% (11) 8.77% (5) 15.79% (9) 31.58% (18)
 Ньюкасл 8.82% (3) 11.76% (4) 8.82% (3) 14.71% (5) 14.71% (5) 41.18% (14)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон
Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер
Ньюкасл Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл
Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер

Последние игры между собой

Лестер: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 10
Ньюкасл 1:2 Лестер Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Лестер Премьер-лига Лестер 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Лестер Кубок лиги
Лестер 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Лестер 1:0 Ньюкасл Кубок Ньюкасл 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 25 5 4 71 - 24 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 34 19 6 9 61 - 39 63
4. Челси Заявка 34 17 10 7 53 - 31 61
5. Вест Хэм Заявка 34 17 7 10 55 - 44 58
6. Тоттенхэм Заявка 34 16 8 10 60 - 38 56
7. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
8. Эвертон Заявка 33 15 7 11 45 - 42 52
9. Арсенал Заявка 34 14 7 13 46 - 37 49
10. Астон Вилла Заявка 33 14 6 13 48 - 38 48
11. Лидс Заявка 34 14 5 15 50 - 52 47
12. Вулверхэмптон Заявка 34 11 9 14 33 - 46 42
13. Кристал Пэлас Заявка 33 10 8 15 34 - 56 38
14. Саутгемптон Заявка 33 10 7 16 41 - 59 37
15. Брайтон Заявка 34 8 13 13 35 - 39 37
16. Ньюкасл Заявка 34 9 9 16 36 - 56 36
17. Бёрнли Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
18. Фулхэм Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 34 5 11 18 31 - 65 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 5 2 27 18 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
6. Лестер Заявка 17 9 1 7 30 - 22 28
7. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Лидс Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
7. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
8. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
9. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
10. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
13. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
14. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
16. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
17. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
18. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2021, осталось 9 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 113
    Лестер 95.6% (108)
    X 2.7% (3)
    Ньюкасл 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Ньюкасл
    1.44
    4.92
    8.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лестер - Ньюкасл онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Ньюкасл

    Исход игры
    Лестер
    95.6% (109)
    Ничья
    2.6% (3)
    Ньюкасл
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (63)
    Меньше
    43.75% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (64)
    Нет
    42.86% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    44.7% (51)
    2:0 Лестер
    28.1% (32)
    1:0 Лестер
    12.3% (14)
    3:1 Лестер
    7.9% (9)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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