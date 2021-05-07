Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Ньюкасл
28
Уиллок
Джо
11
Ритчи
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|13 (6)
|0.38
|2.
|Ихеаначо Келечи
|10
|0.29
|3.
|Барнс Харви
|9
|0.26
|4.
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.24
|5.
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.18
|6.
|Кастань Тимоти
|2
|0.06
|7.
|Эванс Джонни
|2
|0.06
|8.
|Джастин Джеймс
|2
|0.06
|9.
|Перес Айосе
|2
|0.06
|10.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.03
|11.
|Прат Деннис
|1
|0.03
|12.
|Амарти Даниэль
|1
|0.03
|13.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|14.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|15.
|Менди Нампалис
|0
|0
|16.
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|10 (4)
|0.29
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.12
|3.
|Уиллок Джо
|4
|0.12
|4.
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.09
|5.
|Жоэлинтон
|3
|0.09
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.06
|7.
|Хендрик Джефф
|2
|0.06
|8.
|Ласcеллс Джамал
|2
|0.06
|9.
|Шелви Джонджо
|1
|0.03
|10.
|Гейл Дуайт
|1
|0.03
|11.
|Кларк Киран
|1
|0.03
|12.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.03
|13.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|14.
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|15.
|Лонгстафф Шон
|0
|0
|16.
|Льюис Джамал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|7
|0
|2.
|Тилеманс Юри
|6
|0
|3.
|Фофана Уэсли
|6
|0
|4.
|Менди Нампалис
|5
|0
|5.
|Ндиди Уилфред
|5
|0
|6.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|7.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|8.
|Джастин Джеймс
|4
|0
|9.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|10.
|Рикарду Перейра II
|2
|0
|11.
|Амарти Даниэль
|2
|0
|12.
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|13.
|Томас Люк
|2
|0
|14.
|Перес Айосе
|1
|0
|15.
|Варди Джейми
|1
|0
|16.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|17.
|Чодури Хамза
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|8
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|6
|0
|3.
|Шёр Фабиан
|4
|1
|4.
|Фернандес Федерико
|4
|0
|5.
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|6.
|Льюис Джамал
|4
|0
|7.
|Хендрик Джефф
|2
|1
|8.
|Кларк Киран
|3
|0
|9.
|Дарлоу Карл
|3
|0
|10.
|Крафт Эмиль
|3
|0
|11.
|Альмирон Мигель
|3
|0
|12.
|Мёрфи Джейкоб
|3
|0
|13.
|Жоэлинтон
|3
|0
|14.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|15.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|16.
|Дамметт Пол
|2
|0
|17.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|18.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|19.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|20.
|Манкильо Хави
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|8.77% (5)
|15.79% (9)
|19.3% (11)
|8.77% (5)
|15.79% (9)
|31.58% (18)
|Ньюкасл
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|41.18% (14)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +10 =5 -5Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон
Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер
Ньюкасл Последние 20 матчей: +4 =5 -11Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл
Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер
Последние игры между собой
Лестер: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 10
Лестер 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Лестер 1:0 Ньюкасл Кубок Ньюкасл 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Лестер
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|71 - 24
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Лестер
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|61 - 39
|63
|4.
|Челси
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 31
|61
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 44
|58
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|60 - 38
|56
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|55 - 39
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|45 - 42
|52
|9.
|Арсенал
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|46 - 37
|49
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|48 - 38
|48
|11.
|Лидс
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|50 - 52
|47
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|33 - 46
|42
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 56
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|41 - 59
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|36 - 56
|36
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 45
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|31 - 65
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|5
|2
|27
|18 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|Лестер
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 22
|28
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Лидс
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 22
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|11 - 25
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|9.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|13.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 27
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер - Ньюкасл
Исход игры
Лестер
95.6% (109)
Ничья
2.6% (3)
Ньюкасл
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
57.14% (64)
Нет
42.86% (48)
Популярный счёт
2:1 Лестер
44.7% (51)
2:0 Лестер
28.1% (32)
1:0 Лестер
12.3% (14)
3:1 Лестер
7.9% (9)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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