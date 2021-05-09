Санчес и защитники на левом фланге не поняли друг друга, голкипер "Брайтона" в итоге на ровном месте отправил мяч в аут.

Угловой у ворот "Брайтона". Моутинью выполнил подачу в центр штрафной площади, Бёрн головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Джаханбакш совершил рывок вперёд по правому флангу, затем Алиреза выполнил подачу в центр штрафной площади, Коди оказался первым на мяче выбил его обратно на правый фланг.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Брайтон" на выезде с минимальным счётом переигрывает "Вулверхэмптон". Пока в этом матче единственный гол на старте встречи со стандарта забил Льюис Данк. В целом же матч у нас получается довольно закрытым, "Вулверхэмптон" сегодня играет очень медленно и если Нуну Эшпириту Санту ничего не поменяет, "волки" точно в этот день останутся без очков.

42' Гиббс-Уайт теперь уже перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Брайтона", правила были нарушены против Биссиума.

41' Поденсе выполнил заброс в центр штрафной площади с левой половины поля, Гиббс-Уайт в борьбе с Бёрном не смог зацепиться за мяч.

40' Игроки "Брайтона" не собираются форсировать события в конце первого тайма, для них самое главное не пропустить до перерыва. Гости спокойно контролируют мяч в центре поля.

39' Джаханбакш попытался отыграться с Мопе при проходе вперёд по центру, защитники "Вулверхэмптона" сыграли внимательно и ответный пас от Нила перехватили.

38' Аит-Нури в центре поля нарушил правила против Троссара. Игроки "Брайтона" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

37' Троссар попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Поденсе и Аит-Нури Леандро упустил мяч за лицевую линию поля.

36' Моутинью на правом фланге отыгрался с Силвой, а затем выполнил подачу к линии вратарской, там был только Санчес.

35' По-прежнему игроки "Вулверхэмптона" довольно медленно действуют при развитии атаки, из-за этого у ворот "Брайтона" и нет никаких моментов.

34' Аит-Нури попытался войти в штрафную площадь с левой половины поля, но под давлением Троссара и Гросса Раян потерял мяч.

33' Мопе выполнил передачу на левы угол штрафной площади, Уэлбек в борьбе с Килманом упустил мяч за лицевую линию поля.

32' Хувер попытался пройти вперёд по правому флангу в очередной раз, на этот раз Ки-Джана довольно быстро потерял мяч.

31' Троссар от радиуса штрафной площади выполнил заброс к левому углу вратарской, Уэлбек головой сбросил мяч назад в центр штрафной, Мопе в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

30' Гросс с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, Бёрн головой вновь пробил по воротам, мяч на этот раз полетел точно в руки Патрисиу.

29' Гросс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бёрн головой пробил в правую девятку, Патрисиу в прыжке кончиками пальцев перевёл мяч на повторный корнер.

28' Джаханбакш получил мяч на правом фланге, Алиреза быстро подработал мяч и затем выполнил прострел к линии вратарской, Коди опередил Уэлбека и выбил мяч на угловой.

27' Витинью перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Брайтона", правила были нарушены против Джаханбакша.

26' Аит-Нури при входе в штрафную площадь с левого фланга обыграл Гросса, но затем в борьбу включился Уайт, который вернул мяч своей команде.

25' Мопе сместился на правый фланг, Уэлбек в окружении соперников в очередной раз ничего не смог придумать.

24' Хувер прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и по итогу ушёл в аут.

23' Уайт прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Уэлбек в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

22' Джаханбакш получил мяч у радиуса штрафной площади, Алиреза сразу же выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Уэлбек довольно долго разворачивался, пробить по воротам Данни вновь не смог, а попытка Троссара была блокирована.

21' Троссар выполнил передачу на ход Бёрну по левому флангу, Хувер сыграл внимательно и выбил мяч в аут.

20' Троссар вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем в борьбе с Хувером Леандро упустил мяч за лицевую линию поля.

19' Гросс с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Бёрн в борьбе с соперником оказался на газоне, Джонатан Мосс показал, что нужно играть дальше.

18' Джаханбакш с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Хувер не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

17' Очень важный гол со стандарта забил "Брайтон", теперь уже команда Грэма Поттера может и дальше спокойно действовать от обороны.

16' Из центра поля Поденсе выполнил передачу на ход Силве по левому флангу, Уэбстер грамотно поставил корпус сопернику и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

15' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Данк!!! Игроки "Брайтона" за счёт активной работы на правом фланге заработали угловой. С углового Гросс выполнил подачу в центр штрафной площади, Данк удачно выпрыгнул и головой пробил точно в правый угол ворот, Патрисиу не имел шансов на спасение.

14' Гросс выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Уэлбек зацепился за мяч, но под давлением защитников "Вулверхэмптона" Данни не смог развернуться и пробить по воротам.

13' Временами футболисты на поле действуют чуть ли не пешком, очень закрытая игра у нас сегодня.

12' Мопе попытался из центра поля выполнить передачу на ход Уайту по правому флангу, пас вышел слишком плохим, защитники "Вулверхэмптона" спокойно перехватили мяч.

11' В довольно среднем темпе действует и "Брайтон" при развитии своих атак, это помогает "волкам" вернуться назад.

10' Вновь игроки "Вулверхэмптона" спокойно контролируют мяч в центре поля, всё же пока сегодня клубы решили не форсировать события.

9' Поденсе попытался с левого фланга ещё раз войти в штрафную площадь, Уайт сыграл внимательно и перехватил мяч.

8' Ещё один угловой заработал "Вулверхэмптон". Моутинью вновь разыграл стандарт с Поденсе, после этого Жоау выполнил подачу к линии вратарской, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

7' Моутинью разыграл угловой с Поденсе, затем Даниэл убежал на левый угол штрафной площади и выполнил передачу в центр штрафной, Невеш попытался в касание пробить по воротам, мяч полетел неудачно, у левой штанги Санчес выловил его без всякого труда.

6' Аит-Нури при проходе вперёд по левой половине поля отыгрался с Поденсе, затем Раян выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Витинью подработал мяч и неплохо пробил в левый угол ворот, Санчес в прыжке перевёл мяч на угловой.

5' Игроки "Вулверхэмптона" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля "волки" пройти никак не могут.

4' "Брайтон" старается активно начать этот матч и как-то поджать "Вулверхэмптон", но весь матч наверняка команда Грэма Поттера так действовать не будет.

3' Троссар попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Леандро накрыло сразу два соперника, мяч в итоге он потерял.

2' Бёрн в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Гиббса-Уайта. Игроки "Вулверхэмптона" спокойно разыграли стандарт.