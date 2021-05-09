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  4. Премьер-лига
Вулверхэмптон
0:1
Перерыв

Стадион:
Брайтон
0'
0:1
13' Гол
Данк Льюис
11
Патрисиу
Руй
2
Хувер
Ки-Джана
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
3
Аит-Нури
Раян
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
18
Гиббс-Уайт
Морган
20
Витинью
II
10
Поденсе
Даниэл
17
Силва
Фабио
26
Санчес
Роберт
3
Уайт
Бен
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
16
Джаханбакш
Алиреза
13
Гросс
Паскаль
8
Биссума
Ив
33
Бёрн
Дэн
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Брайтон
3-4-1-2

Ход матча

13'
0:1
Данк Льюис
(Гросс Паскаль)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.14
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.14
3. Силва Фабио 4 (1) 0.11
4. Хименес Рауль 4 0.11
5. Поденсе Даниэл 3 0.09
6. Саисс Ромен 3 0.09
7. Траоре Адама 1 0.03
8. Боли Вийи 1 0.03
9. Моутинью Жоау 1 0.03
10. Аит-Нури Раян 1 0.03
11. Коди Конор 1 0.03
12. Дендонкер Леандер 1 0.03
13. Виллиан Жозе 1 0.03
14. Витинью II 0 0
15. Семеду Нелсон 0 0
16. Килман Макс 0 0
17. Отасоуи Оуэн 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 8 (3) 0.23
2. Уэлбек Данни 5 0.14
3. Данк Льюис 5 0.14
4. Троссар Леандро 4 0.11
5. Гросс Паскаль 3 (3) 0.09
6. Коннолли Аарон 2 0.06
7. Марч Соломон 2 0.06
8. Лаллана Адам 1 0.03
9. Вельтман Йоел 1 0.03
10. Макаллистер Алексис 1 0.03
11. Лемпти Тарик 1 0.03
12. Биссума Ив 1 0.03
13. Альсате Стивен 1 0.03
14. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 7 0
2. Моутинью Жоау 4 1
3. Траоре Адама 4 0
4. Коди Конор 4 0
5. Семеду Нелсон 4 0
6. Нету Педру 4 0
7. Дендонкер Леандер 3 0
8. Поденсе Даниэл 3 0
9. Килман Макс 3 0
10. Силва Фабио 2 0
11. Марсал Фернандо 2 0
12. Саисс Ромен 2 0
13. Патрисиу Руй 1 0
14. Боли Вийи 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 5 1
3. Уайт Бен 4 1
4. Бёрн Дэн 5 0
5. Лемпти Тарик 3 1
6. Гросс Паскаль 3 0
7. Уэбстер Адам 3 0
8. Вельтман Йоел 3 0
9. Джаханбакш Алиреза 2 0
10. Троссар Леандро 2 0
11. Альсате Стивен 2 0
12. Мопе Нил 1 0
13. Райан Мэтт 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 9.68% (3) 12.9% (4) 22.58% (7) 12.9% (4) 22.58% (7) 19.35% (6)
 Брайтон 20.59% (7) 11.76% (4) 14.71% (5) 23.53% (8) 8.82% (3) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон
Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 1
Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Брайтон Брайтон 1:0 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Брайтон Брайтон 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:3 Брайтон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Челси Заявка 35 18 10 7 55 - 32 64
4. Лестер Заявка 35 19 6 10 63 - 43 63
5. Вест Хэм Заявка 34 17 7 10 55 - 44 58
6. Ливерпуль Заявка 34 16 9 9 57 - 39 57
7. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
8. Эвертон Заявка 33 15 7 11 45 - 42 52
9. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
10. Арсенал Заявка 34 14 7 13 46 - 37 49
11. Астон Вилла Заявка 33 14 6 13 48 - 38 48
12. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 35 11 9 15 33 - 47 42
13. Кристал Пэлас Заявка 34 11 8 15 36 - 56 41
14. Брайтон 1:0 Заявка 35 9 13 13 36 - 39 40
15. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
16. Саутгемптон Заявка 34 10 7 17 41 - 61 37
17. Бёрнли Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
18. Фулхэм Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 34 5 11 18 31 - 65 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
5. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 18 6 4 8 18 - 23 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон 1:0 Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
4. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
5. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
6. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
7. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
8. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Брайтон 1:0 Заявка 18 6 5 7 18 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 17 6 3 8 20 - 29 21
14. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 4
3. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 16 8 11
5. Лидс Бэмфорд Патрик 15 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
2. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 10 0
3. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
4. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
5. Вест Бромвич Галлахер Конор 9 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Брайтон" на выезде с минимальным счётом переигрывает "Вулверхэмптон". Пока в этом матче единственный гол на старте встречи со стандарта забил Льюис Данк. В целом же матч у нас получается довольно закрытым, "Вулверхэмптон" сегодня играет очень медленно и если Нуну Эшпириту Санту ничего не поменяет, "волки" точно в этот день останутся без очков. 
  • 45'
    Джаханбакш совершил рывок вперёд по правому флангу, затем Алиреза выполнил подачу в центр штрафной площади, Коди оказался первым на мяче выбил его обратно на правый фланг. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Джонатан Мосс к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    44'
    Угловой у ворот "Брайтона". Моутинью выполнил подачу в центр штрафной площади, Бёрн головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 43'
    Санчес и защитники на левом фланге не поняли друг друга, голкипер "Брайтона" в итоге на ровном месте отправил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Гиббс-Уайт теперь уже перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Брайтона", правила были нарушены против Биссиума. 
  • 41'
    Поденсе выполнил заброс в центр штрафной площади с левой половины поля, Гиббс-Уайт в борьбе с Бёрном не смог зацепиться за мяч. 
  • 40'
    Игроки "Брайтона" не собираются форсировать события в конце первого тайма, для них самое главное не пропустить до перерыва. Гости спокойно контролируют мяч в центре поля.
  • 39'
    Джаханбакш попытался отыграться с Мопе при проходе вперёд по центру, защитники "Вулверхэмптона" сыграли внимательно и ответный пас от Нила перехватили. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Аит-Нури в центре поля нарушил правила против Троссара. Игроки "Брайтона" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 37'
    Троссар попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Поденсе и Аит-Нури Леандро упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 36'
    Моутинью на правом фланге отыгрался с Силвой, а затем выполнил подачу к линии вратарской, там был только Санчес. 
  • 35'
    По-прежнему игроки "Вулверхэмптона" довольно медленно действуют при развитии атаки, из-за этого у ворот "Брайтона" и нет никаких моментов. 
  • 34'
    Аит-Нури попытался войти в штрафную площадь с левой половины поля, но под давлением Троссара и Гросса Раян потерял мяч. 
  • 33'
    Мопе выполнил передачу на левы угол штрафной площади, Уэлбек в борьбе с Килманом упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 32'
    Хувер попытался пройти вперёд по правому флангу в очередной раз, на этот раз Ки-Джана довольно быстро потерял мяч. 
  • Опасный момент
    31'
    Троссар от радиуса штрафной площади выполнил заброс к левому углу вратарской, Уэлбек головой сбросил мяч назад в центр штрафной, Мопе в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    30'
    Гросс с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, Бёрн головой вновь пробил по воротам, мяч на этот раз полетел точно в руки Патрисиу. 
  • Угловой
    29'
    Гросс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бёрн головой пробил в правую девятку, Патрисиу в прыжке кончиками пальцев перевёл мяч на повторный корнер. 
  • 28'
    Джаханбакш получил мяч на правом фланге, Алиреза быстро подработал мяч и затем выполнил прострел к линии вратарской, Коди опередил Уэлбека и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Витинью перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Брайтона", правила были нарушены против Джаханбакша. 
  • 26'
    Аит-Нури при входе в штрафную площадь с левого фланга обыграл Гросса, но затем в борьбу включился Уайт, который вернул мяч своей команде. 
  • 25'
    Мопе сместился на правый фланг, Уэлбек в окружении соперников в очередной раз ничего не смог придумать. 
  • 24'
    Хувер прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и по итогу ушёл в аут. 
  • 23'
    Уайт прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Уэлбек в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
  • 22'
    Джаханбакш получил мяч у радиуса штрафной площади, Алиреза сразу же выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Уэлбек довольно долго разворачивался, пробить по воротам Данни вновь не смог, а попытка Троссара была блокирована. 
  • 21'
    Троссар выполнил передачу на ход Бёрну по левому флангу, Хувер сыграл внимательно и выбил мяч в аут. 
  • 20'
    Троссар вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем в борьбе с Хувером Леандро упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    19'
    Гросс с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Бёрн в борьбе с соперником оказался на газоне, Джонатан Мосс показал, что нужно играть дальше. 
  • 18'
    Джаханбакш с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Хувер не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 17'
    Очень важный гол со стандарта забил "Брайтон", теперь уже команда Грэма Поттера может и дальше спокойно действовать от обороны. 
  • 16'
    Из центра поля Поденсе выполнил передачу на ход Силве по левому флангу, Уэбстер грамотно поставил корпус сопернику и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Данк!!! Игроки "Брайтона" за счёт активной работы на правом фланге заработали угловой. С углового Гросс выполнил подачу в центр штрафной площади, Данк удачно выпрыгнул и головой пробил точно в правый угол ворот, Патрисиу не имел шансов на спасение. 
  • 14'
    Гросс выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Уэлбек зацепился за мяч, но под давлением защитников "Вулверхэмптона" Данни не смог развернуться и пробить по воротам. 
  • 13'
    Временами футболисты на поле действуют чуть ли не пешком, очень закрытая игра у нас сегодня. 
  • 12'
    Мопе попытался из центра поля выполнить передачу на ход Уайту по правому флангу, пас вышел слишком плохим, защитники "Вулверхэмптона" спокойно перехватили мяч. 
  • 11'
    В довольно среднем темпе действует и "Брайтон" при развитии своих атак, это помогает "волкам" вернуться назад. 
  • 10'
    Вновь игроки "Вулверхэмптона" спокойно контролируют мяч в центре поля, всё же пока сегодня клубы решили не форсировать события. 
  • 9'
    Поденсе попытался с левого фланга ещё раз войти в штрафную площадь, Уайт сыграл внимательно и перехватил мяч. 
  • Угловой
    8'
    Ещё один угловой заработал "Вулверхэмптон". Моутинью вновь разыграл стандарт с Поденсе, после этого Жоау выполнил подачу к линии вратарской, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    7'
    Моутинью разыграл угловой с Поденсе, затем Даниэл убежал на левый угол штрафной площади и выполнил передачу в центр штрафной, Невеш попытался в касание пробить по воротам, мяч полетел неудачно, у левой штанги Санчес выловил его без всякого труда. 
  • Опасный момент
    6'
    Аит-Нури при проходе вперёд по левой половине поля отыгрался с Поденсе, затем Раян выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Витинью подработал мяч и неплохо пробил в левый угол ворот, Санчес в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 5'
    Игроки "Вулверхэмптона" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля "волки" пройти никак не могут. 
  • 4'
    "Брайтон" старается активно начать этот матч и как-то поджать "Вулверхэмптон", но весь матч наверняка команда Грэма Поттера так действовать не будет. 
  • 3'
    Троссар попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Леандро накрыло сразу два соперника, мяч в итоге он потерял. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Бёрн в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Гиббса-Уайта. Игроки "Вулверхэмптона" спокойно разыграли стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная игра между двумя крепкими середняками Премьер-Лиги. Будем надеяться, что "Вулверхэмптон" и "Брайтон" не станут играть от обороны, а попытаются нам показать красивый и атакующий футбол. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Джонатан Мосс из Лидса. Помогать ему на бровках будут Марк Перри и Тим Вуд. Резервным арбитром на этот матч назначен Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 35-го тура чемпионата Англии между "Вулверхэмптоном" и "Брайтоном". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 132
    Вулверхэмптон 60.6% (80)
    X 29.5% (39)
    Брайтон 9.8% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Брайтон
    4.08
    4.98
    2.08
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Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:1 Брайтон

Исход игры
Вулверхэмптон
60.6% (80)
Ничья
29.5% (39)
Брайтон
9.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
32.82% (43)
Меньше
67.18% (88)
Обе команды забьют
Да
58.02% (76)
Нет
41.98% (55)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
25% (33)
1:0 Вулверхэмптон
25% (33)
1:1 Ничья
25% (33)
2:0 Вулверхэмптон
7.6% (10)
0:1 Брайтон
6.1% (8)
1:2 Брайтон
3.8% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
3:1 Вулверхэмптон
2.3% (3)
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