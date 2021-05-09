Вулверхэмптон
0:1
Перерыв
Стадион: Молинью
Брайтон
0:1
13' ГолДанк Льюис
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
20
Витинью
II
17
Силва
Фабио
3
Уайт
Бен
33
Бёрн
Дэн
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
49 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бёрн ДэнПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
22 Тау ПерсиПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Зачири АндиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|5
|0.14
|2.
|Невеш Рубен
|5 (3)
|0.14
|3.
|Силва Фабио
|4 (1)
|0.11
|4.
|Хименес Рауль
|4
|0.11
|5.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.09
|6.
|Саисс Ромен
|3
|0.09
|7.
|Траоре Адама
|1
|0.03
|8.
|Боли Вийи
|1
|0.03
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|10.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|11.
|Коди Конор
|1
|0.03
|12.
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|13.
|Виллиан Жозе
|1
|0.03
|14.
|Витинью II
|0
|0
|15.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|16.
|Килман Макс
|0
|0
|17.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|8 (3)
|0.23
|2.
|Уэлбек Данни
|5
|0.14
|3.
|Данк Льюис
|5
|0.14
|4.
|Троссар Леандро
|4
|0.11
|5.
|Гросс Паскаль
|3 (3)
|0.09
|6.
|Коннолли Аарон
|2
|0.06
|7.
|Марч Соломон
|2
|0.06
|8.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|10.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.03
|11.
|Лемпти Тарик
|1
|0.03
|12.
|Биссума Ив
|1
|0.03
|13.
|Альсате Стивен
|1
|0.03
|14.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Невеш Рубен
|7
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|3.
|Траоре Адама
|4
|0
|4.
|Коди Конор
|4
|0
|5.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|6.
|Нету Педру
|4
|0
|7.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|8.
|Поденсе Даниэл
|3
|0
|9.
|Килман Макс
|3
|0
|10.
|Силва Фабио
|2
|0
|11.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|12.
|Саисс Ромен
|2
|0
|13.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|14.
|Боли Вийи
|1
|0
|15.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|6
|1
|2.
|Данк Льюис
|5
|1
|3.
|Уайт Бен
|4
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|5.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|6.
|Гросс Паскаль
|3
|0
|7.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|8.
|Вельтман Йоел
|3
|0
|9.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|10.
|Троссар Леандро
|2
|0
|11.
|Альсате Стивен
|2
|0
|12.
|Мопе Нил
|1
|0
|13.
|Райан Мэтт
|1
|0
|14.
|Макаллистер Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|19.35% (6)
|Брайтон
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас
Брайтон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон
Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|72 - 26
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|18
|10
|7
|55 - 32
|64
|4.
|Лестер
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|63 - 43
|63
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 44
|58
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|57 - 39
|57
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|8.
|Эвертон
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|45 - 42
|52
|9.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|10.
|Арсенал
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|46 - 37
|49
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|48 - 38
|48
|12.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|35
|11
|9
|15
|33 - 47
|42
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 56
|41
|14.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|35
|9
|13
|13
|36 - 39
|40
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 61
|37
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 45
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|31 - 65
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|18 - 23
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|5.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|8.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|20
|6
|4
|3.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|16
|8
|11
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|15
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|10
|0
|3.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|4.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
|5.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|9
|0
Футбольная пятиминутка
Футбольная пятиминутка
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:1 Брайтон
Исход игры
Вулверхэмптон
60.6% (80)
Ничья
29.5% (39)
Брайтон
9.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
32.82% (43)
Меньше
67.18% (88)
Обе команды забьют
Да
58.02% (76)
Нет
41.98% (55)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
25% (33)
1:0 Вулверхэмптон
25% (33)
1:1 Ничья
25% (33)
2:0 Вулверхэмптон
7.6% (10)
0:1 Брайтон
6.1% (8)
1:2 Брайтон
3.8% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
3:1 Вулверхэмптон
2.3% (3)
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