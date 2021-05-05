Астон Вилла
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Стадион: Вилла Парк
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|13 (1)
|0.39
|2.
|Эль-Гази Анвар
|8 (3)
|0.24
|3.
|Грилиш Джек
|6
|0.18
|4.
|Траоре Бертран
|5
|0.15
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.09
|6.
|Макгинн Джон
|2
|0.06
|7.
|Мингс Тайрон
|2
|0.06
|8.
|Трезеге
|2
|0.06
|9.
|Конса Эзри
|2
|0.06
|10.
|Хурихан Конор
|1
|0.03
|11.
|Дэвис Кинан
|1
|0.03
|12.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|13.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|14.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|15.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|16 (8)
|0.48
|2.
|Рэшфорд Маркус
|10
|0.3
|3.
|Кавани Эдинсон
|8
|0.24
|4.
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.15
|5.
|Марсьяль Антони
|4
|0.12
|6.
|Мактоминай Скотт
|4
|0.12
|7.
|Погба Поль
|3
|0.09
|8.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.09
|9.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.06
|10.
|Магуайр Гарри
|2
|0.06
|11.
|Шоу Люк
|1
|0.03
|12.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|13.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|14.
|Фред Сантос
|1
|0.03
|15.
|Мата Хуан
|0
|0
|16.
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|9
|1
|2.
|Кэш Мэтти
|7
|1
|3.
|Макгинн Джон
|7
|0
|4.
|Таргетт Мэтт
|7
|0
|5.
|Мингс Тайрон
|5
|1
|6.
|Грилиш Джек
|5
|0
|7.
|Сансон Морган
|3
|0
|8.
|Конса Эзри
|3
|0
|9.
|Эль-Мухамади Ахмед
|2
|0
|10.
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|11.
|Уоткинс Олли
|2
|0
|12.
|Накамба Марвелус
|2
|0
|13.
|Тейлор Нил
|1
|0
|14.
|Хаус Кортни
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|10
|0
|2.
|Шоу Люк
|7
|0
|3.
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|4.
|Фред Сантос
|5
|0
|5.
|Рэшфорд Маркус
|4
|0
|6.
|Кавани Эдинсон
|3
|0
|7.
|Погба Поль
|3
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0
|9.
|Уан-Биссака Аарон
|3
|0
|10.
|Матич Неманья
|2
|0
|11.
|Байи Эрик
|2
|0
|12.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|13.
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|16.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|17.
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|18.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|26.09% (12)
|4.35% (2)
|10.87% (5)
|13.04% (6)
|17.39% (8)
|28.26% (13)
|Манчестер Юнайтед
|6.56% (4)
|16.39% (10)
|11.48% (7)
|13.11% (8)
|22.95% (14)
|29.51% (18)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =4 -10Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла
Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =6 -2Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли
Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Манчестер Юнайтед: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Carling Астон Вилла 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|25
|5
|4
|71 - 24
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Лестер
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|61 - 39
|63
|4.
|Челси
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|53 - 31
|61
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 44
|58
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|60 - 38
|56
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|55 - 39
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|45 - 42
|52
|9.
|Арсенал
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|46 - 37
|49
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|48 - 38
|48
|11.
|Лидс
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|50 - 52
|47
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|33 - 46
|42
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|34 - 56
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|41 - 59
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|36 - 56
|36
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 45
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|31 - 65
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|5
|2
|27
|18 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|Лестер
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 22
|28
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|8.
|Лидс
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 22
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|11 - 25
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|4.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|24 - 15
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|9.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|13.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 27
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Астон Вилла
2.4% (1)
Ничья
9.5% (4)
Манчестер Юнайтед
88.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
75.61% (31)
Меньше
24.39% (10)
Обе команды забьют
Да
85.37% (35)
Нет
14.63% (6)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
71.4% (30)
1:1 Ничья
9.5% (4)
0:2 Манчестер Юнайтед
9.5% (4)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.8% (2)
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