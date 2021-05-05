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Астон Вилла
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 13 (1) 0.39
2. Эль-Гази Анвар 8 (3) 0.24
3. Грилиш Джек 6 0.18
4. Траоре Бертран 5 0.15
5. Баркли Росс 3 0.09
6. Макгинн Джон 2 0.06
7. Мингс Тайрон 2 0.06
8. Трезеге 2 0.06
9. Конса Эзри 2 0.06
10. Хурихан Конор 1 0.03
11. Дэвис Кинан 1 0.03
12. Хаус Кортни 1 0.03
13. Кэш Мэтти 0 0
14. Соарес Дуглас 0 0
15. Таргетт Мэтт 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 16 (8) 0.48
2. Рэшфорд Маркус 10 0.3
3. Кавани Эдинсон 8 0.24
4. Гринвуд Мэйсон 5 0.15
5. Марсьяль Антони 4 0.12
6. Мактоминай Скотт 4 0.12
7. Погба Поль 3 0.09
8. Джеймс Дэниэл 3 0.09
9. Уан-Биссака Аарон 2 0.06
10. Магуайр Гарри 2 0.06
11. Шоу Люк 1 0.03
12. Ван де Бек Донни 1 0.03
13. Линделоф Виктор 1 0.03
14. Фред Сантос 1 0.03
15. Мата Хуан 0 0
16. Теллес Алекс 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 9 1
2. Кэш Мэтти 7 1
3. Макгинн Джон 7 0
4. Таргетт Мэтт 7 0
5. Мингс Тайрон 5 1
6. Грилиш Джек 5 0
7. Сансон Морган 3 0
8. Конса Эзри 3 0
9. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
10. Эль-Гази Анвар 2 0
11. Уоткинс Олли 2 0
12. Накамба Марвелус 2 0
13. Тейлор Нил 1 0
14. Хаус Кортни 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 10 0
2. Шоу Люк 7 0
3. Фернандеш Бруну 5 0
4. Фред Сантос 5 0
5. Рэшфорд Маркус 4 0
6. Кавани Эдинсон 3 0
7. Погба Поль 3 0
8. Джеймс Дэниэл 3 0
9. Уан-Биссака Аарон 3 0
10. Матич Неманья 2 0
11. Байи Эрик 2 0
12. Мактоминай Скотт 2 0
13. Туанзебе Аксел 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Гринвуд Мэйсон 2 0
16. Марсьяль Антони 0 1
17. Ван де Бек Донни 1 0
18. Фосу-Менса Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 26.09% (12) 4.35% (2) 10.87% (5) 13.04% (6) 17.39% (8) 28.26% (13)
 Манчестер Юнайтед 6.56% (4) 16.39% (10) 11.48% (7) 13.11% (8) 22.95% (14) 29.51% (18)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла
Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли
Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Манчестер Юнайтед: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Товарищеские матчи Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Carling Астон Вилла 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 25 5 4 71 - 24 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 34 19 6 9 61 - 39 63
4. Челси Заявка 34 17 10 7 53 - 31 61
5. Вест Хэм Заявка 34 17 7 10 55 - 44 58
6. Тоттенхэм Заявка 34 16 8 10 60 - 38 56
7. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
8. Эвертон Заявка 33 15 7 11 45 - 42 52
9. Арсенал Заявка 34 14 7 13 46 - 37 49
10. Астон Вилла Заявка 33 14 6 13 48 - 38 48
11. Лидс Заявка 34 14 5 15 50 - 52 47
12. Вулверхэмптон Заявка 34 11 9 14 33 - 46 42
13. Кристал Пэлас Заявка 33 10 8 15 34 - 56 38
14. Саутгемптон Заявка 33 10 7 16 41 - 59 37
15. Брайтон Заявка 34 8 13 13 35 - 39 37
16. Ньюкасл Заявка 34 9 9 16 36 - 56 36
17. Бёрнли Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
18. Фулхэм Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 34 5 11 18 31 - 65 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 5 2 27 18 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
6. Лестер Заявка 17 9 1 7 30 - 22 28
7. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Лидс Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
7. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
8. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
9. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
10. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
13. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
14. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
16. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
17. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
18. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 мая 2021, осталось 2 дня 10 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Астон Вилла 2.4% (1)
    X 9.5% (4)
    Манчестер Юнайтед 88.1% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    4.85
    4.00
    1.82
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Астон Вилла
    2.4% (1)
    Ничья
    9.5% (4)
    Манчестер Юнайтед
    88.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.61% (31)
    Меньше
    24.39% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    85.37% (35)
    Нет
    14.63% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    71.4% (30)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    9.5% (4)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4.8% (2)
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