Англия: Премьер-лига 2020-2021
Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Эвертон
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
26
Дэвис
Том
12
Динь
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Динь ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
18 Нкунку НильсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кинг ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|9
|0.26
|2.
|Лингард Джесси
|9 (1)
|0.26
|3.
|Соучек Томаш
|9
|0.26
|4.
|Боуэн Джаррод
|8
|0.24
|5.
|Форнальс Пабло
|3
|0.09
|6.
|Алле Себастьян
|3
|0.09
|7.
|Доусон Крэйг
|3
|0.09
|8.
|Огбонна Анджело
|2
|0.06
|9.
|Диоп Исса
|2
|0.06
|10.
|Фредерикс Райан
|1
|0.03
|11.
|Лансини Мануэль
|1
|0.03
|12.
|Райс Деклан
|1 (1)
|0.03
|13.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|14.
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|15.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|16.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|17.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
|19.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|15
|0.45
|2.
|Родригес Хамес
|6
|0.18
|3.
|Сигурдссон Гильфи
|6 (3)
|0.18
|4.
|Ришарлисон
|6 (1)
|0.18
|5.
|Кин Майкл
|3
|0.09
|6.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.06
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.03
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.03
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|14.
|Дэвис Том
|0
|0
|15.
|Годфри Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соучек Томаш
|6
|1
|2.
|Доусон Крэйг
|3
|1
|3.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|4.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|5.
|Крессуэлл Арон
|3
|0
|6.
|Антонио Майкл
|3
|0
|7.
|Цоуфал Владимир
|3
|0
|8.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|9.
|Диоп Исса
|3
|0
|10.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|1
|11.
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|12.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|13.
|Лингард Джесси
|2
|0
|14.
|Масуаку Артур
|2
|0
|15.
|Райс Деклан
|2
|0
|16.
|Ноубл Марк
|1
|0
|17.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|18.
|Джонсон Бен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Холгейт Мэйсон
|8
|0
|2.
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|3.
|Аллан Маркес
|5
|0
|4.
|Ришарлисон
|3
|1
|5.
|Кин Майкл
|4
|0
|6.
|Годфри Бен
|4
|0
|7.
|Динь Люка
|2
|1
|8.
|Родригес Хамес
|3
|0
|9.
|Гомеш Андре
|3
|0
|10.
|Дэвис Том
|3
|0
|11.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|12.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|13.
|Мина Йерри
|2
|0
|14.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|15.
|Тосун Дженк
|1
|0
|16.
|Делф Фабиан
|1
|0
|17.
|Ольсен Робин
|1
|0
|18.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|19.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|16.98% (9)
|18.87% (10)
|16.98% (9)
|18.87% (10)
|5.66% (3)
|22.64% (12)
|Эвертон
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|25.58% (11)
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|13.95% (6)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =2 -6Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер
Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон
Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Эвертон: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Вест Хэм 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 2:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Эвертон Кубок Эвертон 1:1 Вест Хэм Кубок Эвертон 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|72 - 26
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|3:1 Заявка
|34
|20
|10
|4
|67 - 36
|70
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|18
|10
|7
|55 - 32
|64
|4.
|Лестер
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|63 - 43
|63
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 44
|58
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|57 - 39
|57
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|8.
|Эвертон
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|45 - 42
|52
|9.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|10.
|Арсенал
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|46 - 37
|49
|11.
|Астон Вилла
|1:3 Заявка
|34
|14
|6
|14
|49 - 41
|48
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 56
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 61
|37
|16.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 41
|37
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 45
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|31 - 65
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|3:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|1:3 Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 26
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|3:1 Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|5.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|6.
|Астон Вилла
|1:3 Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|8.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|14.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|20
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|17
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|15
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|4.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
|5.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|9
|0
Прогнозы на матч Вест Хэм - Эвертон
Исход игры
Вест Хэм
59.8% (76)
Ничья
28.3% (36)
Эвертон
11.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
61.6% (77)
Меньше
38.4% (48)
Обе команды забьют
Да
84% (105)
Нет
16% (20)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
44.9% (57)
1:1 Ничья
22% (28)
1:0 Вест Хэм
11.8% (15)
1:2 Эвертон
8.7% (11)
2:2 Ничья
4.7% (6)
0:0 Ничья
1.6% (2)
0:1 Эвертон
1.6% (2)
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