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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Вест Бромвич
1
Лено
Бернд
21
Чамберс
Калум
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
7
Сака
Букайо
25
Эльнени
Мохамед
8
Себальос
Дани
19
Пепе
Николя
32
Смит-Роу
Эмил
12
Виллиан
Боргес
35
Мартинелли
Габриэл
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Бартли
Кайл
14
Таунсед
Конор
10
Филлипс
Мэтт
35
Йокушлу
Окай
18
Галлахер
Конор
7
Робинсон
Каллум
12
Перейра
Матеус
17
Диань
Мбайе
Арсенал
4-2-3-1
Вест Бромвич
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 13 (3) 0.38
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (2) 0.29
3. Сака Букайо 5 0.15
4. Пепе Николя 5 (1) 0.15
5. Нкетиа Эдди 2 0.06
6. Габриэль дос Сантос 2 0.06
7. Джака Гранит 1 0.03
8. Бельерин Эктор 1 0.03
9. Тирни Киран 1 0.03
10. Мартинелли Габриэл 1 0.03
11. Луис Давид 1 0.03
12. Эльнени Мохамед 1 0.03
13. Эдегор Мартин 1 0.03
14. Виллиан Боргес 0 0
15. Смит-Роу Эмил 0 0
16. Себальос Дани 0 0
17. Парти Томас 0 0
18. Седрик Соареш 0 0
19. Холдинг Роб 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 9 (4) 0.26
2. Робинсон Каллум 5 0.15
3. Диань Мбайе 3 0.09
4. Бартли Кайл 3 0.09
5. Галлахер Конор 2 0.06
6. Филлипс Мэтт 2 0.06
7. Аджайи Олувасемилого 2 0.06
8. Ферлонг Дарнелл 1 0.03
9. Ахерн-Грант Карлан 1 0.03
10. Диангана Грэди 1 0.03
11. Гросицки Камил 0 0
12. Йокушлу Окай 0 0
13. Джонстон Сэм 0 0
14. Таунсед Конор 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Джака Гранит 7 1
2. Бельерин Эктор 8 0
3. Габриэль дос Сантос 3 1
4. Парти Томас 4 0
5. Тирни Киран 4 0
6. Ляказетт Александр 3 0
7. Себальос Дани 3 0
8. Луис Давид 1 1
9. Пепе Николя 1 1
10. Мари Пабло 2 0
11. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
12. Эльнени Мохамед 2 0
13. Холдинг Роб 2 0
14. Лено Бернд 0 1
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
17. Сака Букайо 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 9 0
2. Ферлонг Дарнелл 5 0
3. Аджайи Олувасемилого 3 1
4. Бартли Кайл 4 0
5. Ливермор Джейк 2 1
6. Перейра Матеус 2 1
7. Йокушлу Окай 3 0
8. Сойерс Ромен 3 0
9. О'Ши Дара 3 0
10. Иванович Бранислав 2 0
11. Снодграсс Роберт 2 0
12. Диань Мбайе 2 0
13. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
14. Гиббс Киран 0 1
15. Робсон-Кану Хэл 1 0
16. Филлипс Мэтт 1 0
17. Пелтьер Ли 1 0
18. Ахерн-Грант Карлан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 11.36% (5) 11.36% (5) 25% (11) 20.45% (9) 20.45% (9) 11.36% (5)
 Вест Бромвич 20.69% (6) 13.79% (4) 17.24% (5) 20.69% (6) 17.24% (5) 10.34% (3)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон
Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Лестер 3:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон
Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Вест Бромвич 0:4 Арсенал Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:1 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Арсенал Кубок лиги Вест Бромвич 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:3 Вест Бромвич Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Бромвич Кубок Carling Вест Бромвич 1:3 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 34 20 10 4 67 - 36 70
3. Челси Заявка 35 18 10 7 55 - 32 64
4. Лестер Заявка 35 19 6 10 63 - 43 63
5. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
6. Ливерпуль Заявка 34 16 9 9 57 - 39 57
7. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
8. Эвертон Заявка 34 16 7 11 46 - 42 55
9. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
10. Арсенал Заявка 34 14 7 13 46 - 37 49
11. Астон Вилла Заявка 34 14 6 14 49 - 41 48
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 34 11 8 15 36 - 56 41
14. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
15. Саутгемптон Заявка 34 10 7 17 41 - 61 37
16. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
17. Бёрнли Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
18. Фулхэм Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 34 5 11 18 31 - 65 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
5. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 26 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Эвертон Заявка 17 11 3 3 23 - 15 36
4. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
7. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
8. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 17 6 3 8 20 - 29 21
13. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
14. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
15. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 17 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
4. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
5. Вест Бромвич Галлахер Конор 9 0
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Питер Бэнкс из Мерсисайда. Помогать ему на бровках будут Нил Дэвис и Джеймс Мейнворинг. Резервным арбитром на этот матч назначен Дэвид Кут из Западного Йоркшира. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 35-го тура чемпионата Англии между лондонским "Арсеналом" и "Вест Бромвичем". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 мая 2021, осталось 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 130
Арсенал 93.1% (121)
X 6.2% (8)
Вест Бромвич 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Вест Бромвич
1.54
4.64
6.75
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Арсенал - Вест Бромвич онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал - Вест Бромвич

Исход игры
Арсенал
93.1% (121)
Ничья
6.2% (8)
Вест Бромвич
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.88% (60)
Меньше
53.13% (68)
Обе команды забьют
Да
50% (64)
Нет
50% (64)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
35.4% (46)
2:0 Арсенал
28.5% (37)
1:0 Арсенал
19.2% (25)
3:1 Арсенал
6.9% (9)
1:1 Ничья
4.6% (6)
3:0 Арсенал
1.5% (2)
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