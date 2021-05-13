Украина: Кубок 2020-2021
Динамо Киев
Позже
Заря
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буяльский Виталий
|1
|0.5
|2.
|Беседин Артём
|1
|0.5
|3.
|Леднёв Богдан
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кочергин Владислав
|2
|0.67
|2.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.33
|3.
|Юрченко Владлен
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Пена Карлос
|1
|0
|2.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|3.
|Попов Денис II
|1
|0
|4.
|Сирота Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|2.
|Юрченко Владлен
|0
|1
|3.
|Гладкий Александр
|1
|0
|4.
|Шевченко Никита
|1
|0
|5.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0
|6.
|Цыганик Андрей
|1
|0
|7.
|Кочергин Владислав
|1
|0
|8.
|Захеди Шахаб
|1
|0
|9.
|Руфати Агрон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Заря
|0
|75% (3)
|0
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +14 =4 -2Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец
Агробизнес 0:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Александрия 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Рух Львов Вильярреал 2:0 Динамо Киев Заря 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:2 Вильярреал Динамо Киев 3:0 Минай Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка
Заря Последние 20 матчей: +15 =0 -5Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Заря Премьер-лига Заря 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:2 Заря Кубок Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
4 Александрия
5 Заря
- 1:1 АЛЕ-ЗАР
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Заря
|Кочергин Владислав
|2
|0
|0
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ореховский Павел
|2
|0
|0
|3.
|Днепр-1
|Назаренко Александр
|2
|0
|0
|4.
|Александрия
|Бондаренко Валерий
|2
|2
|0
|5.
|Верес
|Гегедош Роберт
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Александрия
|Гречишкин Дмитрий
|1
|1
|2.
|Верес
|Мирошник Роман
|1
|1
|3.
|Десна
|Гуцуляк Алексей
|1
|1
|4.
|Шахтёр Донецк
|Хочолава Давид
|1
|1
|5.
|Верес
|Панасенко Сергей
|1
|1
Прогнозы на матч Динамо Киев - Заря
Исход игры
Динамо Киев
90.7% (127)
Ничья
5.7% (8)
Заря
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
59.85% (82)
Нет
40.15% (55)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
42.1% (59)
2:0 Динамо Киев
22.1% (31)
1:0 Динамо Киев
15% (21)
3:1 Динамо Киев
7.9% (11)
1:1 Ничья
4.3% (6)
1:2 Заря
2.9% (4)
3:0 Динамо Киев
1.4% (2)
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