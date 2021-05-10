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Украина: Кубок 2020-2021

2020-2021
Динамо Киев
 
Позже
Заря

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 1 0.5
2. Беседин Артём 1 0.5
3. Леднёв Богдан 1 0.5
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кочергин Владислав 2 0.67
2. Иванисеня Дмитрий 1 0.33
3. Юрченко Владлен 1 (1) 0.33

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Де Пена Карлос 1 0
2. Родригес Жерсон 1 0
3. Попов Денис II 1 0
4. Сирота Александр 1 0
Заря
# Игрок      
1. Абу-Ханна Джоэл 2 0
2. Юрченко Владлен 0 1
3. Гладкий Александр 1 0
4. Шевченко Никита 1 0
5. Иванисеня Дмитрий 1 0
6. Цыганик Андрей 1 0
7. Кочергин Владислав 1 0
8. Захеди Шахаб 1 0
9. Руфати Агрон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Заря 0 75% (3) 0 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Колос Ковалёвка 0:3 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Мариуполь Ворскла 1:5 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Ингулец
Агробизнес 0:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Александрия 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Рух Львов Вильярреал 2:0 Динамо Киев Заря 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:2 Вильярреал Динамо Киев 3:0 Минай Динамо Киев 0:0 Колос Ковалёвка Львов 1:4 Динамо Киев Брюгге 0:1 Динамо Киев Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка
Заря Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Заря 2:1 Александрия Днепр-1 0:1 Заря Заря 1:0 Минай Олимпик Донецк 2:1 Заря
Заря 2:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Заря Ворскла 4:2 Заря Заря 2:0 Ингулец Рух Львов 0:2 Заря Колос Ковалёвка 1:0 Заря Заря 0:2 Динамо Киев Заря 4:0 Львов Верес 1:2 Заря Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Александрия 0:2 Заря Брага 2:0 Заря Заря 3:1 Днепр-1

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Заря 0:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:1 Заря Премьер-лига Заря 1:3 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Заря Премьер-лига Заря 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:2 Заря Кубок Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига
1/8 финала
1 Агробизнес
0 Ворскла
?
?
?
?
0 Нива
4 Колос Ковалёвка
0 ВПК-Агро
5 Днепр-1
3 Александрия
0 Минай
1 Верес
0 Мариуполь
0 Десна
1 Заря
1/4 финала
?
?
?
?
4 Днепр-1
5 Александрия
1 Верес
2 Заря
1/2 финала
?
?
4 Александрия
5 Заря
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заря Кочергин Владислав 2 0 0
2. Колос Ковалёвка Ореховский Павел 2 0 0
3. Днепр-1 Назаренко Александр 2 0 0
4. Александрия Бондаренко Валерий 2 2 0
5. Верес Гегедош Роберт 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Александрия Гречишкин Дмитрий 1 1
2. Верес Мирошник Роман 1 1
3. Десна Гуцуляк Алексей 1 1
4. Шахтёр Донецк Хочолава Давид 1 1
5. Верес Панасенко Сергей 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Заря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2021, осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Динамо Киев 84.3% (43)
    X 7.8% (4)
    Заря 7.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Заря
    1.74
    3.80
    4.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Киев - Заря онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Киев - Заря

    Исход игры
    Динамо Киев
    84.3% (43)
    Ничья
    7.8% (4)
    Заря
    7.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    56% (28)
    Нет
    44% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Киев
    31.4% (16)
    2:0 Динамо Киев
    25.5% (13)
    1:0 Динамо Киев
    15.7% (8)
    3:1 Динамо Киев
    9.8% (5)
    1:2 Заря
    5.9% (3)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
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