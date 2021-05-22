США: МЛС 2021
Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Exploria Stadium
Торонто
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
22
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
30 Лоэра ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
99 Айяс МатеусНападающий
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
96 Ауро АльвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
Главный тренер: Chris Armas
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нани Луиш
|3
|0.5
|2.
|Перейра Маурисио
|1
|0.17
|3.
|Акинделе Тешо
|1
|0.17
|4.
|Урсо Жуниор
|1
|0.17
|5.
|Мюллер Крис
|0
|0
|6.
|Мишель Бенжи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брэдли Майкл
|1
|0.17
|2.
|Алтидор Жози
|1
|0.17
|3.
|Осорио Джонатан
|1
|0.17
|4.
|Ларьи Ричи
|1
|0.17
|5.
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.17
|6.
|Люк Сингх
|1
|0.17
|7.
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.17
|8.
|Гонсалес Омар
|0
|0
|9.
|Маллинс Патрик
|0
|0
|10.
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Джегсон
|2
|0
|2.
|Смит Кайл
|2
|0
|3.
|Мюллер Крис
|2
|0
|4.
|Нани Луиш
|1
|0
|5.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|6.
|Перейра Маурисио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|2
|0
|2.
|Гонсалес Омар
|2
|0
|3.
|Алтидор Жози
|1
|0
|4.
|Мавинга Крис
|1
|0
|5.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|6.
|Боно Александер
|1
|0
|7.
|Ларьи Ричи
|1
|0
|8.
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Торонто
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +10 =7 -3Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 3:0 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити
Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами
Торонто Последние 20 матчей: +8 =4 -8Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто
Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Торонто 2:1 Леон Леон 1:1 Торонто Торонто 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Торонто 2:1 Интер Майами Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Торонто: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|2.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|10.
|Торонто
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Даллас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Торонто
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|Даллас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Орландо Сити
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 11
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Торонто
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|9.
|Нэшвилл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Даллас
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Интер Майами
|Игуаин Гонсало
|4
|1
|1
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|1
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Медина Хесус
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|5
|0
|2.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Грегоре
|4
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Вондоловски Крис
|2
|1