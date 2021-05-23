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США: МЛС 2021

2021
Орландо Сити
1:0
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
1:0
12' Гол
Акинделе Тешо
22' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
63' Желтая карточка
Ауро Альваро
77' Желтая карточка
Акинделе Тешо
90'+7
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
15
Шлегель
Родриго
11
Урсо
Жуниор
8
Мендес
Джегсон
14
Ван
дер
Ватер
Силвестр
10
Перейра
Маурисио
9
Мюллер
Крис
13
Акинделе
Тешо
25
Боно
Александер
22
Ларьи
Ричи
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
92
Лоуренс
Кемар
4
Брэдли
Майкл
96
Ауро
Альваро
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
30
Сотельдо
Йеферсон
17
Алтидор
Жози
Орландо Сити
4-2-3-1
Торонто
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нани Луиш 3 0.5
2. Акинделе Тешо 2 0.33
3. Перейра Маурисио 1 0.17
4. Урсо Жуниор 1 0.17
5. Мюллер Крис 0 0
6. Ван дер Ватер Силвестр 0 0
7. Мишель Бенжи 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брэдли Майкл 1 0.17
2. Алтидор Жози 1 0.17
3. Осорио Джонатан 1 0.17
4. Ларьи Ричи 1 0.17
5. Шаффельбург Джейкоб 1 0.17
6. Люк Сингх 1 0.17
7. Дельгадо Марко 1 (1) 0.17
8. Гонсалес Омар 0 0
9. Маллинс Патрик 0 0
10. Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Орландо Сити
# Игрок      
1. Мендес Джегсон 2 0
2. Смит Кайл 2 0
3. Мюллер Крис 2 0
4. Нани Луиш 1 0
5. Моутинью Жоау 1 0
6. Перейра Маурисио 1 0
7. Акинделе Тешо 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 2 0
2. Гонсалес Омар 2 0
3. Алтидор Жози 1 0
4. Мавинга Крис 1 0
5. Ауро Альваро 1 0
6. Сотельдо Йеферсон 1 0
7. Дельгадо Марко 1 0
8. Боно Александер 1 0
9. Ларьи Ричи 1 0
10. Присо-Мбонге Ральф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орландо Сити 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Торонто 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 3:0 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити
Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами
Торонто Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто
Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Торонто 2:1 Леон Леон 1:1 Торонто Торонто 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Торонто 2:1 Интер Майами Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Торонто: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
Торонто 1:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:2 Торонто МЛС Орландо Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 1:3 Торонто МЛС Торонто 2:1 Орландо Сити МЛС Торонто 0:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Торонто МЛС Орландо Сити 3:2 Торонто МЛС Торонто 5:0 Орландо Сити МЛС Торонто 4:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:2 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 7 4 2 1 9 - 7 14
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4. Атланта Юнайтед Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
6. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
7. Нэшвилл Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
8. Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
9. Ди Си Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
10. Торонто 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Коламбус Кру 0:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
12. Цинциннати Заявка 5 1 1 3 6 - 14 4
13. Чикаго Файр Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 6 4 0 2 10 - 11 12
3. Колорадо Рэпидс Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Портленд Тимберс Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Реал Солт-Лейк 1:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Филадельфия Юнион Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Миннесота Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Даллас 1:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
14. Лос-Анджелес Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 4 4 0 0 6 - 2 12
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4. Атланта Юнайтед Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Ди Си Юнайтед Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
8. Торонто 0:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Коламбус Кру 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Чикаго Файр Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Портленд Тимберс Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Колорадо Рэпидс Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
9. Миннесота Юнайтед Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Даллас 1:1 Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
11. Лос-Анджелес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
12. Реал Солт-Лейк 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13. Филадельфия Юнион Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Остин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Майами Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
2. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Орландо Сити 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Цинциннати Заявка 4 1 1 2 4 - 11 4
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
6. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
7. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
8. Нэшвилл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Торонто 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
10. Коламбус Кру 0:1 Заявка 4 0 1 3 0 - 4 1
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
12. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
3. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Реал Солт-Лейк 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Портленд Тимберс Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Лос-Анджелес Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14. Даллас 1:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 4 0 2
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 2
5. Интер Майами Игуаин Гонсало 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Пирес Леандро 5 0
2. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
3. Интер Майами Грегоре 4 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Вондоловски Крис 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Сотельдо Йеферсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Акинделе Тешо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Орландо Сити 1:0 Торонто онлайн

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