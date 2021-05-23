США: МЛС 2021
Орландо Сити
1:0
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
Торонто
1:0
12' ГолАкинделе Тешо
22' Желтая карточкаСотельдо Йеферсон
63' Желтая карточкаАуро Альваро
77' Желтая карточкаАкинделе Тешо
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
22
Ларьи
Ричи
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
30 Лоэра ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
99 Айяс МатеусНападающий
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
96 Ауро АльвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
Главный тренер: Chris Armas
Ход матча
12'
63'
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нани Луиш
|3
|0.5
|2.
|Акинделе Тешо
|2
|0.33
|3.
|Перейра Маурисио
|1
|0.17
|4.
|Урсо Жуниор
|1
|0.17
|5.
|Мюллер Крис
|0
|0
|6.
|Ван дер Ватер Силвестр
|0
|0
|7.
|Мишель Бенжи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брэдли Майкл
|1
|0.17
|2.
|Алтидор Жози
|1
|0.17
|3.
|Осорио Джонатан
|1
|0.17
|4.
|Ларьи Ричи
|1
|0.17
|5.
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.17
|6.
|Люк Сингх
|1
|0.17
|7.
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.17
|8.
|Гонсалес Омар
|0
|0
|9.
|Маллинс Патрик
|0
|0
|10.
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Джегсон
|2
|0
|2.
|Смит Кайл
|2
|0
|3.
|Мюллер Крис
|2
|0
|4.
|Нани Луиш
|1
|0
|5.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|6.
|Перейра Маурисио
|1
|0
|7.
|Акинделе Тешо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|2
|0
|2.
|Гонсалес Омар
|2
|0
|3.
|Алтидор Жози
|1
|0
|4.
|Мавинга Крис
|1
|0
|5.
|Ауро Альваро
|1
|0
|6.
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|7.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|8.
|Боно Александер
|1
|0
|9.
|Ларьи Ричи
|1
|0
|10.
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Торонто
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +10 =7 -3Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 3:0 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити
Орландо Сити 0:0 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Клёб де Фут Монреаль 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами
Торонто Последние 20 матчей: +8 =4 -8Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто
Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Торонто 2:1 Леон Леон 1:1 Торонто Торонто 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Торонто 2:1 Интер Майами Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Торонто: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|10.
|Торонто
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Даллас
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|14.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 2
|12
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Торонто
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|Даллас
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|Реал Солт-Лейк
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 11
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Торонто
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|10.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Даллас
|1:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|4
|0
|2
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|2
|5.
|Интер Майами
|Игуаин Гонсало
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|5
|0
|2.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Грегоре
|4
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Вондоловски Крис
|2
|1