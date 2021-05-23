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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Сити
1:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Коламбус Кру
0'
1:0
18' Гол
Тажури-Шради Исмаэль
25' Желтая карточка
Сантуш Педру
46' Желтая карточка
Artur Moraes III
66'
1
Джонсон
Шон
4
Шано
Максим
16
Сэндс
Джеймс
5
Ибеага
Себастьен
21
Жассон
Андрес
26
Асеведо
Николас
55
Паркс
Китон
20
Тораринссон
Гудмундур
17
Тажури-Шради
Исмаэль
19
Медина
Хесус
11
Кастельянос
Валентин
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
14
Уэйлон
Фрэнсис
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
12
Диас
Луис
III
10
Селараян
Лукас
7
Сантуш
Педру
11
Зардес
Гьяси
Нью-Йорк Сити
3-4-1-2
Коламбус Кру
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастельянос Валентин 4 (1) 0.67
2. Медина Хесус 4 0.67
3. Тораринссон Гудмундур 1 0.17
4. Тажури-Шради Исмаэль 1 0.17
5. Тиннерхольм Антон 0 0
6. Моралес Альфредо 0 0
Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селараян Лукас 1 0.17

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Кастельянос Валентин 2 0
2. Моралес Максимильяно 1 0
3. Тиннерхольм Антон 1 0
4. Тораринссон Гудмундур 1 0
5. Моралес Альфредо 1 0
6. Ибеага Себастьен 1 0
7. Сэндс Джеймс 1 0
8. Асеведо Николас 1 0
9. Жассон Андрес 1 0
Коламбус Кру
# Игрок      
1. Уэйлон Фрэнсис 2 0
2. Райт-Филлипс Брэдли 1 0
3. Сантуш Педру 1 0
4. Менса Джонатан 1 0
5. Аффул Харрисон 1 0
6. Китчен Перри 1 0
7. Уильямс Джош 1 0
8. Artur Moraes III 1 0
9. Кейта Абубакар II 1 0
10. Диас Луис III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 33.33% (3) 0 0 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Коламбус Кру 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати
Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Торонто 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Монтеррей 3:0 Коламбус Кру
Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Монтеррей Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Реал Эстели Реал Эстели 0:4 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:1 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Коламбус Кру: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру МЛС
Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Кру МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:3 Нью-Йорк Сити МЛС Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 7 4 2 1 9 - 7 14
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4. Атланта Юнайтед Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
6. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
7. Нэшвилл Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
8. Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
9. Ди Си Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
10. Торонто 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Коламбус Кру 0:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
12. Цинциннати Заявка 5 1 1 3 6 - 14 4
13. Чикаго Файр Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 6 4 0 2 10 - 11 12
3. Колорадо Рэпидс Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Портленд Тимберс Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Реал Солт-Лейк 1:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Филадельфия Юнион Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Миннесота Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Даллас 1:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
14. Лос-Анджелес Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 4 4 0 0 6 - 2 12
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4. Атланта Юнайтед Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Ди Си Юнайтед Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
8. Торонто 0:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Коламбус Кру 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Чикаго Файр Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Портленд Тимберс Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Колорадо Рэпидс Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
9. Миннесота Юнайтед Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Даллас 1:1 Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
11. Лос-Анджелес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
12. Реал Солт-Лейк 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13. Филадельфия Юнион Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Остин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Майами Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
2. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Орландо Сити 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Цинциннати Заявка 4 1 1 2 4 - 11 4
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
6. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
7. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
8. Нэшвилл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Торонто 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
10. Коламбус Кру 0:1 Заявка 4 0 1 3 0 - 4 1
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
12. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
3. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Реал Солт-Лейк 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Портленд Тимберс Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Лос-Анджелес Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14. Даллас 1:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 4 0 2
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 2
5. Интер Майами Игуаин Гонсало 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Пирес Леандро 5 0
2. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
3. Интер Майами Грегоре 4 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Вондоловски Крис 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Сантуш Педру получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Тажури-Шради Исмаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Коламбус Кру
1.86
5.25
4.55
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Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру онлайн

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