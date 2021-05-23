США: МЛС 2021
Нью-Йорк Сити
1:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Ред Булл Арена
Коламбус Кру
1:0
18' ГолТажури-Шради Исмаэль
25' Желтая карточкаСантуш Педру
46' Желтая карточкаArtur Moraes III
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
1
Ром
Элой
11
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мизелл КодиВратарь
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
18'
25'
46'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастельянос Валентин
|4 (1)
|0.67
|2.
|Медина Хесус
|4
|0.67
|3.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.17
|4.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.17
|5.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|6.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селараян Лукас
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|2.
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|3.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|4.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|5.
|Моралес Альфредо
|1
|0
|6.
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|7.
|Сэндс Джеймс
|1
|0
|8.
|Асеведо Николас
|1
|0
|9.
|Жассон Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уэйлон Фрэнсис
|2
|0
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0
|3.
|Сантуш Педру
|1
|0
|4.
|Менса Джонатан
|1
|0
|5.
|Аффул Харрисон
|1
|0
|6.
|Китчен Перри
|1
|0
|7.
|Уильямс Джош
|1
|0
|8.
|Artur Moraes III
|1
|0
|9.
|Кейта Абубакар II
|1
|0
|10.
|Диас Луис III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|33.33% (3)
|0
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Коламбус Кру
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати
Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Торонто 2:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Монтеррей 3:0 Коламбус Кру
Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Монтеррей Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Реал Эстели Реал Эстели 0:4 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Сиэтл Саундерс Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:1 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Коламбус Кру: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Кру МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:3 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:3 Нью-Йорк Сити МЛС Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|10.
|Торонто
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Даллас
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|14.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 2
|12
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Торонто
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|Даллас
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|Реал Солт-Лейк
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 11
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Торонто
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|10.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Даллас
|1:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|4
|0
|2
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|2
|5.
|Интер Майами
|Игуаин Гонсало
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|5
|0
|2.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Грегоре
|4
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Вондоловски Крис
|2
|1