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США: МЛС 2021

2021
Даллас
1:1
Перерыв

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
0:1
20' Гол
Рубин Рубио
24' Желтая карточка
Рикаурте Андрес
1:1
43' Пенальти
Хара Франко
20
Маурер
Джимми
2
Мунджома
Эдди
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
12
Холлингсхед
Райан
15
Тессманн
Таннер
8
Акоста
Бриан
7
Обриан
Ядер
10
Рикаурте
Андрес
17
Варгас
Фредди
29
Хара
Франко
1
Очоа
Дэвид
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
6
Руис
Пабло
13
Беслер
Ник
29
Джулио
Андерсон
8
Крейлах
Дамир
11
Руснак
Альберт
14
Рубин
Рубио
Даллас
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обриан Ядер 2 0.33
2. Хара Франко 1 (1) 0.17
3. Рикаурте Андрес 1 0.17
4. Брессан Матеус 1 0.17
5. Пепи Рикардо 1 0.17
6. Сили Данте 1 0.17
7. Холлингсхед Райан 0 0
8. Акоста Бриан 0 0
9. Фелипе Мегиоларо 0 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рубин Рубио 4 0.8
2. Джулио Андерсон 2 0.4
3. Крейлах Дамир 1 0.2
4. Броди Эндрю 0 0
5. Беслер Ник 0 0

Карточки

Даллас
# Игрок      
1. Рикаурте Андрес 3 0
2. Холлингсхед Райан 2 0
3. Акоста Бриан 2 0
4. Хара Франко 1 0
5. Брессан Матеус 1 0
6. Обриан Ядер 1 0
7. Тессманн Таннер 1 0
8. Мунджома Эдди 1 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Руис Пабло 2 0
2. Мерам Джастин 2 0
3. Крейлах Дамир 1 0
4. Руснак Альберт 1 0
5. Глэд Джастин 1 0
6. Чанг Майкель 1 0
7. Луис Эвертон 1 0
8. Беслер Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Даллас 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0 0 33.33% (2)
 Реал Солт-Лейк 0 0 66.67% (4) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Даллас 4:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас
Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Портленд Тимберс 1:1 Даллас Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Нэшвилл 0:1 Даллас Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Интер Майами Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Даллас: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Реал Солт-Лейк: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас МЛС
Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Даллас МЛС Даллас 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 7 4 2 1 9 - 7 14
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4. Атланта Юнайтед Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
6. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
7. Нэшвилл Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
8. Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
9. Ди Си Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
10. Торонто 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Коламбус Кру 0:1 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
12. Цинциннати Заявка 5 1 1 3 6 - 14 4
13. Чикаго Файр Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 6 4 0 2 10 - 11 12
3. Колорадо Рэпидс Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Портленд Тимберс Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
7. Реал Солт-Лейк 1:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Филадельфия Юнион Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Миннесота Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Даллас 1:1 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
14. Лос-Анджелес Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 4 4 0 0 6 - 2 12
2. Орландо Сити 1:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4. Атланта Юнайтед Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Ди Си Юнайтед Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
8. Торонто 0:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Коламбус Кру 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Чикаго Файр Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
3. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Портленд Тимберс Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Колорадо Рэпидс Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
9. Миннесота Юнайтед Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Даллас 1:1 Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
11. Лос-Анджелес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
12. Реал Солт-Лейк 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13. Филадельфия Юнион Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Остин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Майами Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
2. Нью-Йорк Сити 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Орландо Сити 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Цинциннати Заявка 4 1 1 2 4 - 11 4
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
6. Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
7. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
8. Нэшвилл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Торонто 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
10. Коламбус Кру 0:1 Заявка 4 0 1 3 0 - 4 1
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
12. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
3. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Реал Солт-Лейк 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
7. Портленд Тимберс Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Лос-Анджелес Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
13. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14. Даллас 1:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 4 0 2
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 2
5. Интер Майами Игуаин Гонсало 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Пирес Леандро 5 0
2. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
3. Интер Майами Грегоре 4 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Вондоловски Крис 2 1
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Хара Франко из команды Даллас забивает с точки!
  • Желтая карточка
    24'
    Рикаурте Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Рубин Рубио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Реал Солт-Лейк
3.10
3.64
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк онлайн

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