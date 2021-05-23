США: МЛС 2021
Даллас
1:1
Перерыв
Стадион: Тойота
Реал Солт-Лейк
0:1
20' ГолРубин Рубио
24' Желтая карточкаРикаурте Андрес
1:1
43' ПенальтиХара Франко
24
Хеджес
Мэтт
29
Хара
Франко
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
13
Беслер
Ник
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Нельсон ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Сили ДантеНападающий
-
16 Пепи РикардоНападающий
-
11 Шен СаболчНападающий
-
22 Твумаси ЭмаНападающий
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
26 Поудер НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Ход матча
20'
0:1
24'
43'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обриан Ядер
|2
|0.33
|2.
|Хара Франко
|1 (1)
|0.17
|3.
|Рикаурте Андрес
|1
|0.17
|4.
|Брессан Матеус
|1
|0.17
|5.
|Пепи Рикардо
|1
|0.17
|6.
|Сили Данте
|1
|0.17
|7.
|Холлингсхед Райан
|0
|0
|8.
|Акоста Бриан
|0
|0
|9.
|Фелипе Мегиоларо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рубин Рубио
|4
|0.8
|2.
|Джулио Андерсон
|2
|0.4
|3.
|Крейлах Дамир
|1
|0.2
|4.
|Броди Эндрю
|0
|0
|5.
|Беслер Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рикаурте Андрес
|3
|0
|2.
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|3.
|Акоста Бриан
|2
|0
|4.
|Хара Франко
|1
|0
|5.
|Брессан Матеус
|1
|0
|6.
|Обриан Ядер
|1
|0
|7.
|Тессманн Таннер
|1
|0
|8.
|Мунджома Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Руис Пабло
|2
|0
|2.
|Мерам Джастин
|2
|0
|3.
|Крейлах Дамир
|1
|0
|4.
|Руснак Альберт
|1
|0
|5.
|Глэд Джастин
|1
|0
|6.
|Чанг Майкель
|1
|0
|7.
|Луис Эвертон
|1
|0
|8.
|Беслер Ник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Даллас
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|0
|33.33% (2)
|Реал Солт-Лейк
|0
|0
|66.67% (4)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +8 =5 -7Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 1:1 Хьюстон Динамо Даллас 4:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас
Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 1:0 Даллас Портленд Тимберс 1:1 Даллас Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас Нэшвилл 0:1 Даллас Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Интер Майами Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Нэшвилл 3:0 Даллас Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:0 Даллас Даллас 2:2 Коламбус Кру Даллас 0:0 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +5 =5 -10Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Даллас: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Реал Солт-Лейк: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Даллас 6:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:3 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Даллас МЛС Даллас 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк МЛС Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас МЛС Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|6.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|10.
|Торонто
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Даллас
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|14.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 2
|12
|2.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Торонто
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|3.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|Даллас
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|Реал Солт-Лейк
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|Нью-Йорк Сити
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 11
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Торонто
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|10.
|Коламбус Кру
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Даллас
|1:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|4
|0
|2
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|2
|5.
|Интер Майами
|Игуаин Гонсало
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|5
|0
|2.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Грегоре
|4
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Вондоловски Крис
|2
|1