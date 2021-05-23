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США: МЛС 2021

2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:1
Перерыв

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
5' Гол
Лопес Хавьер-Эдуардо
9' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
1:1
15' Гол
Линдси Джейлин
1
Марцинковски
Джеймс
23
Юнгвирт
Флориан
22
Томпсон
Томми
4
Аланис
Освальдо
3
Марье
Поль
14
Юилл
Джексон
5
Ремеди
Эрик
10
Эспиноса
Кристиан
25
Риос
Андрес
9
Лопес
Хавьер-Эдуардо
44
Кауэлл
Кейд
29
Мелия
Тим
2
Линдси
Джейлин
6
Санчес
Илье
48
Kaveh
Rad
36
Мартинш
Луиш
15
Эспиноза
Роджер
10
Бузио
Джанлука
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кауэлл Кейд 2 0.29
2. Вондоловски Крис 2 0.29
3. Лопес Хавьер-Эдуардо 2 0.29
4. Юилл Джексон 2 0.29
5. Эспиноса Кристиан 1 0.14
6. Марье Поль 1 0.14
7. Аланис Освальдо 1 (1) 0.14
8. Салинас Ши 0 0
9. Фьерро Карлос 0 0
10. Бисон Таннер 0 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пулидо Алан 3 (1) 0.43
2. Саллой Даниэль 2 0.29
3. Кинда Гади 2 (1) 0.29
4. Санчес Илье 1 0.14
5. Линдси Джейлин 1 0.14
6. Бузио Джанлука 1 0.14
7. Шелтон Кири 0 0
8. Рассел Джонни 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Ремеди Эрик 4 0
2. Вондоловски Крис 2 1
3. Лопес Хавьер-Эдуардо 3 0
4. Салинас Ши 1 0
5. Фьерро Карлос 1 0
6. Luciano Andres Abecasis 1 0
7. Риос Андрес 1 0
8. Эспиноса Кристиан 1 0
9. Марье Поль 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Эспиноза Роджер 2 0
2. Санчес Илье 2 0
3. Исима-Мирен Николя 1 0
4. Мартинш Луиш 1 0
5. Пунчец Роберто 1 0
6. Кинда Гади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 30% (3)
 Спортинг Канзас-Сити 0 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 10
Спортинг Канзас-Сити: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 5
Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:5 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Орландо Сити Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
3. Атланта Юнайтед Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Коламбус Кру Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
5. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 2 2 11 - 6 8
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
7. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
8. Нэшвилл Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 6 2 0 4 8 - 9 6
10. Ди Си Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11. Торонто Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Цинциннати Заявка 5 1 1 3 6 - 14 4
13. Чикаго Файр Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 6 4 0 2 10 - 11 12
3. Хьюстон Динамо 2:1 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
4. Спортинг Канзас-Сити 1:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
5. Колорадо Рэпидс 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
7. Портленд Тимберс Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
8. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Филадельфия Юнион Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Ванкувер Уайткэпс 1:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Миннесота Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
14. Даллас Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 4 4 0 0 7 - 2 12
2. Орландо Сити Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Атланта Юнайтед Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Ди Си Юнайтед Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
7. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Чикаго Файр Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хьюстон Динамо 2:1 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Спортинг Канзас-Сити 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ванкувер Уайткэпс 1:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
8. Даллас Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
9. Портленд Тимберс Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
10. Колорадо Рэпидс 0:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
11. Миннесота Юнайтед Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
12. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13. Филадельфия Юнион Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Остин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Майами Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
2. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Орландо Сити Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Цинциннати Заявка 4 1 1 2 4 - 11 4
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
6. Коламбус Кру Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
8. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
9. Нэшвилл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Торонто Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
12. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
3. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Колорадо Рэпидс 0:1 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Спортинг Канзас-Сити 1:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
7. Портленд Тимберс Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Лос-Анджелес 1:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Хьюстон Динамо 2:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Ванкувер Уайткэпс 1:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
13. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14. Даллас Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 4 0 2
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 2
5. Интер Майами Игуаин Гонсало 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Пирес Леандро 5 0
2. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
3. Интер Майами Грегоре 4 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Вондоловски Крис 2 1
Весь список
Футбольная пятиминутка
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
2.72
3.52
2.83
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Спортинг Канзас-Сити онлайн

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