США: МЛС 2021
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:1
Перерыв
Стадион: PayPal Park
Спортинг Канзас-Сити
1:0
5' ГолЛопес Хавьер-Эдуардо
9' Желтая карточкаЭспиноса Кристиан
1:1
15' ГолЛиндси Джейлин
14
Юилл
Джексон
25
Риос
Андрес
44
Кауэлл
Кейд
29
Мелия
Тим
48
Kaveh
Rad
36
Мартинш
Луиш
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Kaveh RadЗащитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Смит ГрэмЗащитник
-
13 Диа АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
5'
15'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кауэлл Кейд
|2
|0.29
|2.
|Вондоловски Крис
|2
|0.29
|3.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|2
|0.29
|4.
|Юилл Джексон
|2
|0.29
|5.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.14
|6.
|Марье Поль
|1
|0.14
|7.
|Аланис Освальдо
|1 (1)
|0.14
|8.
|Салинас Ши
|0
|0
|9.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|10.
|Бисон Таннер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пулидо Алан
|3 (1)
|0.43
|2.
|Саллой Даниэль
|2
|0.29
|3.
|Кинда Гади
|2 (1)
|0.29
|4.
|Санчес Илье
|1
|0.14
|5.
|Линдси Джейлин
|1
|0.14
|6.
|Бузио Джанлука
|1
|0.14
|7.
|Шелтон Кири
|0
|0
|8.
|Рассел Джонни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ремеди Эрик
|4
|0
|2.
|Вондоловски Крис
|2
|1
|3.
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|3
|0
|4.
|Салинас Ши
|1
|0
|5.
|Фьерро Карлос
|1
|0
|6.
|Luciano Andres Abecasis
|1
|0
|7.
|Риос Андрес
|1
|0
|8.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|9.
|Марье Поль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эспиноза Роджер
|2
|0
|2.
|Санчес Илье
|2
|0
|3.
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|4.
|Мартинш Луиш
|1
|0
|5.
|Пунчец Роберто
|1
|0
|6.
|Кинда Гади
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Портленд Тимберс
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +11 =3 -6Спортинг Канзас-Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:3 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити Даллас 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 10
Спортинг Канзас-Сити: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 5
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:5 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 9
|6
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|3.
|Хьюстон Динамо
|2:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|14.
|Даллас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хьюстон Динамо
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|8.
|Даллас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|10.
|Колорадо Рэпидс
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|12.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 11
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Нэшвилл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Торонто
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Даллас
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|4
|0
|2
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|2
|5.
|Интер Майами
|Игуаин Гонсало
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|5
|0
|2.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Грегоре
|4
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Вондоловски Крис
|2
|1