США: МЛС 2021
Лос-Анджелес
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Banc of California Stadium
Колорадо Рэпидс
1:0
15' ГолРосси Диего
13
Бэрд
Кори
10
Вела
Карлос
13
Винс
Сэмюэл
19
Прайс
Джек
26
Бассетт
Коул
11
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
-
33 Ким Мун-ХванЗащитник
-
32 Фарфан МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
24 Форд КортниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
15'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэрд Кори
|2
|0.33
|2.
|Росси Диего
|2
|0.33
|3.
|Атуэста Эдуард
|1
|0.17
|4.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.17
|5.
|Блессинг Латиф
|0
|0
|6.
|Мусовски Дэниел
|0
|0
|7.
|Опоку Квадво
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рубио Диего
|2
|0.33
|2.
|Бассетт Коул
|2
|0.33
|3.
|Уилсон Дэнни
|1
|0.17
|4.
|Акоста Келлин
|1
|0.17
|5.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.17
|6.
|Шиньяшики Андре
|1
|0.17
|7.
|Прайс Джек
|0
|0
|8.
|Барриос Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Хесус
|2
|0
|2.
|Блессинг Латиф
|1
|0
|3.
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мескида Николас
|1
|0
|2.
|Рубио Диего
|1
|0
|3.
|Прайс Джек
|1
|0
|4.
|Намли Юнес
|1
|0
|5.
|Акоста Келлин
|1
|0
|6.
|Розенберри Киган
|1
|0
|7.
|Бассетт Коул
|1
|0
|8.
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|9.
|Шиньяшики Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|Колорадо Рэпидс
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес 2:0 Остин Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Клуб Америка Лос-Анджелес 2:1 Крус Асуль Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин
Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Колорадо Рэпидс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|8.
|Нэшвилл
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 9
|6
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|3.
|Хьюстон Динамо
|2:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|14.
|Даллас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хьюстон Динамо
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|8.
|Даллас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|10.
|Колорадо Рэпидс
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|12.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Майами
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Цинциннати
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 11
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Нэшвилл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Торонто
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Колорадо Рэпидс
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Лос-Анджелес
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Хьюстон Динамо
|2:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|13.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|14.
|Даллас
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|4
|0
|2
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|2
|5.
|Интер Майами
|Игуаин Гонсало
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|5
|0
|2.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Грегоре
|4
|0
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Вондоловски Крис
|2
|1