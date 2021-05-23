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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес
2:1
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
15' Гол
Росси Диего
2:0
34' Гол
Росси Диего
2:1
50' Гол
Барриос Майкл
61' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
69' Желтая карточка
Льюис Джонатан
90'+6
23
Сисниего
Пабло
27
Блэкмон
Тристан
94
Мурильо
Хесус
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
11
Сифуэнтес
Хосе
20
Атуэста
Эдуард
14
Кайе
Марк-Энтони
13
Бэрд
Кори
9
Росси
Диего
10
Вела
Карлос
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
13
Винс
Сэмюэл
23
Акоста
Келлин
19
Прайс
Джек
26
Бассетт
Коул
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
Лос-Анджелес
4-3-3
Колорадо Рэпидс
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 3 0.5
2. Бэрд Кори 2 0.33
3. Атуэста Эдуард 1 0.17
4. Сифуэнтес Хосе 1 0.17
5. Вела Карлос 0 0
6. Блессинг Латиф 0 0
7. Мусовски Дэниел 0 0
8. Опоку Квадво 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рубио Диего 2 0.33
2. Бассетт Коул 2 0.33
3. Барриос Майкл 1 0.17
4. Уилсон Дэнни 1 0.17
5. Акоста Келлин 1 0.17
6. Винс Сэмюэл 1 0.17
7. Шиньяшики Андре 1 0.17
8. Прайс Джек 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Мурильо Хесус 2 0
2. Блессинг Латиф 1 0
3. Блэкмон Тристан 1 0
4. Сифуэнтес Хосе 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Мескида Николас 1 0
2. Рубио Диего 1 0
3. Прайс Джек 1 0
4. Намли Юнес 1 0
5. Акоста Келлин 1 0
6. Розенберри Киган 1 0
7. Льюис Джонатан 1 0
8. Бассетт Коул 1 0
9. Винс Сэмюэл 1 0
10. Шиньяшики Андре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Колорадо Рэпидс 0 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес 2:0 Остин Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Клуб Америка Лос-Анджелес 2:1 Крус Асуль Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 6:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Колорадо Рэпидс 3:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 3:2 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:3 Остин
Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 1:2 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Колорадо Рэпидс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес МЛС Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Орландо Сити Заявка 6 3 3 0 7 - 2 12
3. Атланта Юнайтед Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Коламбус Кру Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
5. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 2 2 11 - 6 8
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
7. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
8. Нэшвилл Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 6 2 0 4 8 - 9 6
10. Ди Си Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11. Торонто Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Цинциннати Заявка 5 1 1 3 6 - 14 4
13. Чикаго Файр Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 6 4 0 2 10 - 11 12
4. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
5. Колорадо Рэпидс 1:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Портленд Тимберс Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 3 0 4 11 - 11 9
8. Реал Солт-Лейк Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Лос-Анджелес 2:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Филадельфия Юнион Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
12. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Миннесота Юнайтед Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
14. Даллас Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 4 4 0 0 7 - 2 12
2. Орландо Сити Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Атланта Юнайтед Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Ди Си Юнайтед Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
7. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Чикаго Файр Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Лос-Анджелес 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Портленд Тимберс Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Колорадо Рэпидс 1:2 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8. Миннесота Юнайтед Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11. Даллас Заявка 4 1 3 0 7 - 4 6
12. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13. Филадельфия Юнион Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Остин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Майами Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
2. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. Орландо Сити Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Цинциннати Заявка 4 1 1 2 4 - 11 4
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
6. Коламбус Кру Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
7. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
8. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
9. Нэшвилл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Торонто Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
12. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
3. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
4. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Колорадо Рэпидс 1:2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Портленд Тимберс Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Лос-Анджелес 2:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
13. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
14. Даллас Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 4 0 2
4. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 2
5. Интер Майами Игуаин Гонсало 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Пирес Леандро 5 0
2. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
3. Интер Майами Грегоре 4 0
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Вондоловски Крис 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Росси Диего бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Росси Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лос-Анджелес 2:1 Колорадо Рэпидс онлайн

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