Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул 2020-2021
Брюгге
0:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Ян Брейдель
Генк
0:0
34' Не забитый пенальтиВанакен Ханс
0:1
61' ГолТома Бастьен
71' Желтая карточкаСоболь Эдуард
22
Хорват
Этан
25
Вормер
Руд
72
Noah
Mbamba
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
27
Баджи
Юссуф
- Основной состав
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
72 Noah MbambaПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
34'
0:0
61'
0:1
66'
71'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ванакен Ханс
|3 (1)
|0.5
|2.
|Ланг Ноа
|2
|0.33
|3.
|Дост Бас
|1
|0.17
|4.
|Вормер Руд
|0
|0
|5.
|Кетеларе Шарль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|4
|0.67
|2.
|Торстведт Кристиан
|4
|0.67
|3.
|Бонгонда Тео
|2
|0.33
|4.
|Дессерс Сириль
|2
|0.33
|5.
|Ито Дзюнъя
|1
|0.17
|6.
|Тома Бастьен
|1
|0.17
|7.
|Хейнен Бриан
|0
|0
|8.
|Пресиадо Анхело
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ванакен Ханс
|2
|0
|2.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|3.
|Баланта Эдер
|2
|0
|4.
|Ланг Ноа
|2
|0
|5.
|Вормер Руд
|1
|0
|6.
|Мата Клинтон
|1
|0
|7.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|8.
|Бремпт Игнасе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грошовски Патрик
|2
|0
|2.
|Бонгонда Тео
|1
|0
|3.
|Онуачу Пол
|1
|0
|4.
|Хейнен Бриан
|1
|0
|5.
|Артеага Херардо
|1
|0
|6.
|Лукуми Джон
|1
|0
|7.
|Муньос Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Генк
|0
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|46.15% (6)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +10 =5 -5Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге
Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге Кортрейк 1:2 Брюгге Брюгге 0:2 Антверпен Гент 0:4 Брюгге Шарлеруа 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Стандард 1:0 Брюгге Брюгге 0:1 Динамо Киев Брюгге 3:0 АХ Лёвен Динамо Киев 1:1 Брюгге Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге Брюгге 6:1 Ольса Бракель Брюгге 3:1 Стандард
Генк Последние 20 матчей: +13 =3 -4Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге
Антверпен 2:3 Генк Стандард 1:2 Генк Антверпен 3:2 Генк Генк 4:0 Сент-Трюйден АХ Лёвен 2:3 Генк Генк 2:2 Стандард Андерлехт 1:2 Генк Генк 2:0 Серкль Брюгге Генк 4:1 Мехелен Шарлеруа 1:2 Генк Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Генк Генк 1:0 Сент-Трюйден Генк 1:2 Андерлехт Тес Спорт 0:3 Генк Мехелен 0:0 Генк
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Генк: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Брюгге 1:1 Генк Первый дивизион А Брюгге 3:2 Генк Плей-офф за чемпионский титул Генк 3:1 Брюгге Плей-офф за чемпионский титул Брюгге 3:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Генк Первый дивизион А Брюгге 2:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:0 Брюгге Первый дивизион А Генк 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 1:1 Генк Лига Про Брюгге 3:1 Генк Лига Про Генк 4:2 Брюгге Лига Про Генк 3:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Генк Лига Про Брюгге 4:1 Генк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|1:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|44
|2.
|Брюгге
|0:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|44
|3.
|Антверпен
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|35
|4.
|Андерлехт
|0:1
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|42
|2.
|Антверпен
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|34
|3.
|Генк
|1:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Андерлехт
|0:1
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Генк
|Онуачу Пол
|4
|0
|2
|2.
|Генк
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|1
|3.
|Андерлехт
|Нмеча Лукас
|4
|1
|0
|4.
|Антверпен
|Мбокани Дьёмерси
|3
|1
|1
|5.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Верстрате Биргер
|4
|0
|2.
|Андерлехт
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|3
|0
|3.
|Андерлехт
|Миазга Мэтт
|1
|1
|4.
|Брюгге
|Ванакен Ханс
|2
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|2
|0