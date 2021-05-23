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Бельгия: Плей-офф за чемпионский титул 2020-2021

2020-2021
Брюгге
0:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Генк
0'
0:0
34' Не забитый пенальти
Ванакен Ханс
0:1
61' Гол
Тома Бастьен
71' Желтая карточка
Соболь Эдуард
77'
22
Хорват
Этан
28
Бремпт
Игнасе
5
Коссуну
Одилон
44
Мехеле
Брэндон
2
Соболь
Эдуард
25
Вормер
Руд
72
Noah
Mbamba
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
90
Кетеларе
Шарль
27
Баджи
Юссуф
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
42
Торстведт
Кристиан
17
Грошовски
Патрик
7
Ито
Дзюнъя
9
Дессерс
Сириль
10
Бонгонда
Тео
Брюгге
4-4-2
Генк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ванакен Ханс 3 (1) 0.5
2. Ланг Ноа 2 0.33
3. Дост Бас 1 0.17
4. Вормер Руд 0 0
5. Кетеларе Шарль 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 4 0.67
2. Торстведт Кристиан 4 0.67
3. Бонгонда Тео 2 0.33
4. Дессерс Сириль 2 0.33
5. Ито Дзюнъя 1 0.17
6. Тома Бастьен 1 0.17
7. Хейнен Бриан 0 0
8. Пресиадо Анхело 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Ванакен Ханс 2 0
2. Соболь Эдуард 2 0
3. Баланта Эдер 2 0
4. Ланг Ноа 2 0
5. Вормер Руд 1 0
6. Мата Клинтон 1 0
7. Коссуну Одилон 1 0
8. Бремпт Игнасе 1 0
Генк
# Игрок      
1. Грошовски Патрик 2 0
2. Бонгонда Тео 1 0
3. Онуачу Пол 1 0
4. Хейнен Бриан 1 0
5. Артеага Херардо 1 0
6. Лукуми Джон 1 0
7. Муньос Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 16.67% (1) 0 0 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Генк 0 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 46.15% (6) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Андерлехт 3:3 Брюгге Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:0 Брюгге
Брюгге 2:2 Андерлехт Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз Андерлехт 2:1 Брюгге Кортрейк 1:2 Брюгге Брюгге 0:2 Антверпен Гент 0:4 Брюгге Шарлеруа 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Стандард 1:0 Брюгге Брюгге 0:1 Динамо Киев Брюгге 3:0 АХ Лёвен Динамо Киев 1:1 Брюгге Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге Брюгге 6:1 Ольса Бракель Брюгге 3:1 Стандард
Генк Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге
Антверпен 2:3 Генк Стандард 1:2 Генк Антверпен 3:2 Генк Генк 4:0 Сент-Трюйден АХ Лёвен 2:3 Генк Генк 2:2 Стандард Андерлехт 1:2 Генк Генк 2:0 Серкль Брюгге Генк 4:1 Мехелен Шарлеруа 1:2 Генк Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Генк Генк 1:0 Сент-Трюйден Генк 1:2 Андерлехт Тес Спорт 0:3 Генк Мехелен 0:0 Генк

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Генк: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Генк 3:0 Брюгге Плей-офф за чемпионский титул Брюгге 3:2 Генк Первый дивизион А Генк 1:2 Брюгге Первый дивизион А Генк 1:2 Брюгге Первый дивизион А
Брюгге 1:1 Генк Первый дивизион А Брюгге 3:2 Генк Плей-офф за чемпионский титул Генк 3:1 Брюгге Плей-офф за чемпионский титул Брюгге 3:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Генк Первый дивизион А Брюгге 2:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:0 Брюгге Первый дивизион А Генк 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 1:1 Генк Лига Про Брюгге 3:1 Генк Лига Про Генк 4:2 Брюгге Лига Про Генк 3:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Генк Лига Про Брюгге 4:1 Генк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 1:0 6 5 1 0 14 - 4 44
2. Брюгге 0:1 6 1 3 2 7 - 10 44
3. Антверпен 1:0 6 1 2 3 6 - 11 35
4. Андерлехт 0:1 6 0 4 2 9 - 11 33
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 0:1 3 1 1 1 4 - 4 42
2. Антверпен 1:0 3 1 1 1 3 - 3 34
3. Генк 1:0 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Андерлехт 0:1 3 0 2 1 6 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 1:0 3 3 0 0 6 - 3 37
2. Андерлехт 0:1 3 0 2 1 3 - 4 31
3. Брюгге 0:1 3 0 2 1 3 - 6 2
4. Антверпен 1:0 3 0 1 2 3 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Генк Онуачу Пол 4 0 2
2. Генк Торстведт Кристиан 4 0 1
3. Андерлехт Нмеча Лукас 4 1 0
4. Антверпен Мбокани Дьёмерси 3 1 1
5. Брюгге Ванакен Ханс 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Антверпен Верстрате Биргер 4 0
2. Андерлехт Самби Локонга Альберт-Мбойо 3 0
3. Андерлехт Миазга Мэтт 1 1
4. Брюгге Ванакен Ханс 2 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ванакен Ханс пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Генк
9.00
4.30
3.90
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Где смотреть матч Брюгге 0:1 Генк онлайн

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